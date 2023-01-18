https://ria.ru/20230118/yuar-1845662018.html
В ЮАР заявили, что не приняли чью-либо сторону по ситуации на Украине
В ЮАР заявили, что не приняли чью-либо сторону по ситуации на Украине - РИА Новости, 18.01.2023
В ЮАР заявили, что не приняли чью-либо сторону по ситуации на Украине
Южно-Африканская Республика (ЮАР) отказалась принять чью-либо сторону в контексте событий на Украине, несмотря на давление Запада, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:22
2023-01-18T11:22
2023-01-18T12:07
в мире
юар
украина
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ПРЕТОРИЯ, 18 янв - РИА Новости. Южно-Африканская Республика (ЮАР) отказалась принять чью-либо сторону в контексте событий на Украине, несмотря на давление Запада, сообщила в интервью РИА Новости министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. "Что касается взглядов наших друзей в Европе и за ее пределами, нас пытались убедить принять чью-либо сторону (в событиях на Украине - ред.), но мы заявили, что не считаем, будто это то, что мы должны поддерживать. Мы сказали, что Южная Африка всегда стремится к миру и содействует переговорам, за это мы продолжаем выступать..., потому что на самом деле этот конфликт не будет решен на поле боя, он должен быть урегулирован путем переговоров", - отметила глава МИД. Она считает, что продолжение кризиса, включая наращивание поставок вооружений, означает все большее количество смертей и больше разрушений.Читайте полный текст интервью >>>
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, украина
11:22 18.01.2023 (обновлено: 12:07 18.01.2023)
В ЮАР заявили, что не приняли чью-либо сторону по ситуации на Украине
Глава МИД Пандор: ЮАР, несмотря на давление Запада, не приняла чью-либо сторону по Украине