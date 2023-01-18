https://ria.ru/20230118/yuar-1845637818.html

В ЮАР заявили, что сосредоточат усилия БРИКС на развитии Африки

В ЮАР заявили, что сосредоточат усилия БРИКС на развитии Африки - РИА Новости, 18.01.2023

В ЮАР заявили, что сосредоточат усилия БРИКС на развитии Африки

ЮАР заострит внимание стран БРИКС на экономическом развитии Африки во время своего председательства в организации в этом году, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T09:41

2023-01-18T09:41

2023-01-18T12:07

в мире

юар

африка

брикс

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ПРЕТОРИЯ, 18 янв - РИА Новости. ЮАР заострит внимание стран БРИКС на экономическом развитии Африки во время своего председательства в организации в этом году, сообщила в интервью РИА Новости министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Претория получила председательство в БРИКС от Пекина в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано Бразилии. "Что касается нашей повестки в БРИКС в этом году, мы всегда сосредоточены на развитии и всегда думаем об Африке, поэтому мы выбрали тему БРИКС и Африки, сосредоточив внимание на устойчивости и экономическом развитии в постпандемийную эпоху. Это будет основная тема среди пяти целей, которые мы поставили для себя во время председательства в семье БРИКС, в частности, повышение квалификации, поскольку это является ключевой потребностью развития человеческих ресурсов для Южной Африки и для континента, стремящегося к большему экономическому разнообразию", - отметила глава МИД ЮАР.Читайте полный текст интервью >>>

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юар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, юар, африка, брикс