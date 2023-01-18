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ЮАР хотела бы стать постоянным членом Совбеза ООН, заявила глава МИД - РИА Новости, 18.01.2023
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ЮАР хотела бы стать постоянным членом Совбеза ООН, заявила глава МИД
ЮАР хотела бы стать постоянным членом Совбеза ООН, заявила глава МИД - РИА Новости, 18.01.2023
ЮАР хотела бы стать постоянным членом Совбеза ООН, заявила глава МИД
Южно-Африканская Республика хотела бы выдвинуть свою кандидатуру в постоянные члены Совета безопасности ООН, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T08:55
2023-01-18T12:07
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ПРЕТОРИЯ, 18 янв – РИА Новости. Южно-Африканская Республика хотела бы выдвинуть свою кандидатуру в постоянные члены Совета безопасности ООН, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. "Конечно, мы хотели бы выдвинуть нашу кандидатуру. Уверена, что любые другие африканские страны хотели бы того же. В конце концов, мы должны решить, как Африка в целом, потому что мы часто действуем друг против друга, все конкурируем за то же самое, но реформа Совета безопасности ООН – это то, что мы хотели бы видеть в первую очередь, ведь обсуждения ведутся более десяти лет", – отметила Пандор. По ее словам, ЮАР настаивает на фиксации в письменном виде изменений в СБ ООН, в частности, как будет происходить выбор новых членов, какими полномочиями будет наделен Совет безопасности. "Пока не будет письменного текста, мы не верим в результативность обсуждений, поэтому мы недовольны тем, где находимся в данный момент", – указала она. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш высказался в поддержку присутствия представителя африканских стран среди постоянных членов Совета безопасности ООН в рамках его реформы. С основания ООН в 1945 году постоянными членами Совбеза являются Россия, Китай, США, Франция и Великобритания. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, юар, африка, оон
В мире, ЮАР, Африка, ООН
08:55 18.01.2023 (обновлено: 12:07 18.01.2023)
 
ЮАР хотела бы стать постоянным членом Совбеза ООН, заявила глава МИД

Глава МИД Пандор: ЮАР хотела бы выдвинуть свою кандидатуру в постоянные члены Совбеза ООН

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
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ПРЕТОРИЯ, 18 янв – РИА Новости. Южно-Африканская Республика хотела бы выдвинуть свою кандидатуру в постоянные члены Совета безопасности ООН, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.
"Конечно, мы хотели бы выдвинуть нашу кандидатуру. Уверена, что любые другие африканские страны хотели бы того же. В конце концов, мы должны решить, как Африка в целом, потому что мы часто действуем друг против друга, все конкурируем за то же самое, но реформа Совета безопасности ООН – это то, что мы хотели бы видеть в первую очередь, ведь обсуждения ведутся более десяти лет", – отметила Пандор.
По ее словам, ЮАР настаивает на фиксации в письменном виде изменений в СБ ООН, в частности, как будет происходить выбор новых членов, какими полномочиями будет наделен Совет безопасности.
"Пока не будет письменного текста, мы не верим в результативность обсуждений, поэтому мы недовольны тем, где находимся в данный момент", – указала она.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш высказался в поддержку присутствия представителя африканских стран среди постоянных членов Совета безопасности ООН в рамках его реформы. С основания ООН в 1945 году постоянными членами Совбеза являются Россия, Китай, США, Франция и Великобритания.
Читайте полный текст интервью >>>
Глава МИД ЮАР Наледи Пандор - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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