https://ria.ru/20230118/yuar-1845629945.html

ЮАР хотела бы стать постоянным членом Совбеза ООН, заявила глава МИД

ЮАР хотела бы стать постоянным членом Совбеза ООН, заявила глава МИД - РИА Новости, 18.01.2023

ЮАР хотела бы стать постоянным членом Совбеза ООН, заявила глава МИД

Южно-Африканская Республика хотела бы выдвинуть свою кандидатуру в постоянные члены Совета безопасности ООН, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T08:55

2023-01-18T08:55

2023-01-18T12:07

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ПРЕТОРИЯ, 18 янв – РИА Новости. Южно-Африканская Республика хотела бы выдвинуть свою кандидатуру в постоянные члены Совета безопасности ООН, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. "Конечно, мы хотели бы выдвинуть нашу кандидатуру. Уверена, что любые другие африканские страны хотели бы того же. В конце концов, мы должны решить, как Африка в целом, потому что мы часто действуем друг против друга, все конкурируем за то же самое, но реформа Совета безопасности ООН – это то, что мы хотели бы видеть в первую очередь, ведь обсуждения ведутся более десяти лет", – отметила Пандор. По ее словам, ЮАР настаивает на фиксации в письменном виде изменений в СБ ООН, в частности, как будет происходить выбор новых членов, какими полномочиями будет наделен Совет безопасности. "Пока не будет письменного текста, мы не верим в результативность обсуждений, поэтому мы недовольны тем, где находимся в данный момент", – указала она. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш высказался в поддержку присутствия представителя африканских стран среди постоянных членов Совета безопасности ООН в рамках его реформы. С основания ООН в 1945 году постоянными членами Совбеза являются Россия, Китай, США, Франция и Великобритания. Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, юар, африка, оон