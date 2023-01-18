08:55 18.01.2023 (обновлено: 12:07 18.01.2023)
ЮАР хотела бы стать постоянным членом Совбеза ООН, заявила глава МИД
Глава МИД Пандор: ЮАР хотела бы выдвинуть свою кандидатуру в постоянные члены Совбеза ООН
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 18 янв – РИА Новости. Южно-Африканская Республика хотела бы выдвинуть свою кандидатуру в постоянные члены Совета безопасности ООН, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.
"Конечно, мы хотели бы выдвинуть нашу кандидатуру. Уверена, что любые другие африканские страны хотели бы того же. В конце концов, мы должны решить, как Африка в целом, потому что мы часто действуем друг против друга, все конкурируем за то же самое, но реформа Совета безопасности ООН – это то, что мы хотели бы видеть в первую очередь, ведь обсуждения ведутся более десяти лет", – отметила Пандор.
По ее словам, ЮАР настаивает на фиксации в письменном виде изменений в СБ ООН, в частности, как будет происходить выбор новых членов, какими полномочиями будет наделен Совет безопасности.
"Пока не будет письменного текста, мы не верим в результативность обсуждений, поэтому мы недовольны тем, где находимся в данный момент", – указала она.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш высказался в поддержку присутствия представителя африканских стран среди постоянных членов Совета безопасности ООН в рамках его реформы. С основания ООН в 1945 году постоянными членами Совбеза являются Россия, Китай, США, Франция и Великобритания.