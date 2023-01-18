https://ria.ru/20230118/yuar-1845621600.html

ЮАР потребовала от США пересмотра односторонних санкций

ЮАР потребовала от США пересмотра односторонних санкций - РИА Новости, 18.01.2023

ЮАР потребовала от США пересмотра односторонних санкций

ЮАР дала понять США, что хочет пересмотра односторонних санкций, затрагивающих интересы многих стран, сообщила в интервью РИА Новости министр иностранных дел... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T07:06

2023-01-18T07:06

2023-01-18T07:27

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ПРЕТОРИЯ, 18 янв - РИА Новости. ЮАР дала понять США, что хочет пересмотра односторонних санкций, затрагивающих интересы многих стран, сообщила в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Наледи Пандор.Пандор привела в качестве примера санкции против Зимбабве, Венесуэлы и Кубы, которые, как отметила она, несмотря на односторонность затрагивают много стран и вызывают для них серьезные проблемы."Когда мы считаем, что международное или гуманитарное право нарушается, мы можем следовать за наблюдателями за действием санкций, но когда мы чувствуем одностороннее навязывание без решения ООН, мы не думаем, что Южная Африка связана ими", - добавила министр.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220917/zakon-1817477165.html

юар

сша

зимбабве

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