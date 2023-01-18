07:06 18.01.2023 (обновлено: 07:27 18.01.2023)
ЮАР потребовала от США пересмотра односторонних санкций
Глава МИД Пандор: ЮАР дала понять США, что хочет пересмотра односторонних санкций
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 18 янв - РИА Новости. ЮАР дала понять США, что хочет пересмотра односторонних санкций, затрагивающих интересы многих стран, сообщила в интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Наледи Пандор.
"Всегда есть проблема с односторонними санкциями и их влиянием на многие страны, которые не участвуют в конкретном конфликте, поэтому мы указали нашим друзьям в Соединенных Штатах, что хотим пересмотра с их стороны односторонних санкций, которые часто являются не очень полезной стратегией в решении проблем", – сказала она.
"Когда мы считаем, что международное или гуманитарное право нарушается, мы можем следовать за наблюдателями за действием санкций, но когда мы чувствуем одностороннее навязывание без решения ООН, мы не думаем, что Южная Африка связана ими", - добавила министр.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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