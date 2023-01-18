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Глава МИД ЮАР заявила о важности совместных военных учений с Россией - РИА Новости, 18.01.2023
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Глава МИД ЮАР заявила о важности совместных военных учений с Россией
Глава МИД ЮАР заявила о важности совместных военных учений с Россией - РИА Новости, 18.01.2023
Глава МИД ЮАР заявила о важности совместных военных учений с Россией
Южно-Африканская Республика хочет поднять уровень военной подготовки для защиты страны, принимая участие в совместных учениях с Россией, сообщила в интервью РИА РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T06:08
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россия
юар
китай
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ПРЕТОРИЯ, 18 янв - РИА Новости. Южно-Африканская Республика хочет поднять уровень военной подготовки для защиты страны, принимая участие в совместных учениях с Россией, сообщила в интервью РИА Новости министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор."Россия - мощная военная держава. Мы хотели бы, чтобы наши военно-морские силы прошли подготовку более высокого уровня и обладали навыками, которые помогли бы им как в миротворческих миссиях Южной Африки, так и в защите нашей страны. По этой причине мы стремимся извлечь выгоду из партнерств со странами, которые имеют очень высокий уровень военных навыков и технику, которая также может быть полезна для нашего личного состава и военных сил", - сказала министр, комментируя планы провести совместные военно-морские учения ЮАР, России и Китая в феврале.Южно-Африканская Республика, Россия и Китай планируют провести в феврале 2023 года вторые по счету совместные военно-морские учения в акватории на юге Африки. Первые такие учения прошли в водах ЮАР в ноябре 2019 года.
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россия, юар, китай
Россия, ЮАР, Китай
06:08 18.01.2023 (обновлено: 06:10 18.01.2023)
 
Глава МИД ЮАР заявила о важности совместных военных учений с Россией

Глава МИД Пандор: ЮАР хочет поднять уровень военной подготовки на учениях с Россией

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМиротворцы Минобороны России на учениях
Миротворцы Минобороны России на учениях - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Миротворцы Минобороны России на учениях. Архивное фото
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ПРЕТОРИЯ, 18 янв - РИА Новости. Южно-Африканская Республика хочет поднять уровень военной подготовки для защиты страны, принимая участие в совместных учениях с Россией, сообщила в интервью РИА Новости министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.
"Россия - мощная военная держава. Мы хотели бы, чтобы наши военно-морские силы прошли подготовку более высокого уровня и обладали навыками, которые помогли бы им как в миротворческих миссиях Южной Африки, так и в защите нашей страны. По этой причине мы стремимся извлечь выгоду из партнерств со странами, которые имеют очень высокий уровень военных навыков и технику, которая также может быть полезна для нашего личного состава и военных сил", - сказала министр, комментируя планы провести совместные военно-морские учения ЮАР, России и Китая в феврале.
Южно-Африканская Республика, Россия и Китай планируют провести в феврале 2023 года вторые по счету совместные военно-морские учения в акватории на юге Африки. Первые такие учения прошли в водах ЮАР в ноябре 2019 года.
 
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