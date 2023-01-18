https://ria.ru/20230118/ukraina-1845716790.html

Украине нужны трибуны для сотрясания воздуха, заявил Лавров

Украине нужны трибуны для сотрясания воздуха, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023

Украине нужны трибуны для сотрясания воздуха, заявил Лавров

Украине и ее покровителям нужны трибуны, а не трибуналы, заявил в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:55

2023-01-18T13:55

2023-01-18T13:55

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сергей лавров

эмине джапарова

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Украине и ее покровителям нужны трибуны, а не трибуналы, заявил в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что вместо обсуждения важной проблемы невыполнений резолюций ООН, Генассамблея обсуждает "какие-то совершенно фантасмагорические идеи по созданию трибунала" по репарациям Российской Федерации. "Ну и пусть. Как говорится у нас, чем бы дитя ни тешилось... Но все эти трибуналы нужны украинцам и их покровителям не более, чем "не трибуналы без буквы л" - трибуны, с которых они сотрясают воздух", - сказал Лавров. Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила в ООН, что в этом году Киев намерен представить на рассмотрение в Генеральной Ассамблее резолюцию по созданию некого "спецтрибунала" в отношении России в связи с украинским конфликтом. Во вторник идею о проведении "трибунала" в отношении России озвучила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 9 января подчеркнул, что любые идеи о некоем трибунале являются нелепыми.

https://ria.ru/20230118/slova-1845694978.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, эмине джапарова, урсула фон дер ляйен, киев, украина, россия, оон, генеральная ассамблея оон, еврокомиссия