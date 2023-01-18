https://ria.ru/20230118/putin-1845732544.html

Путин поддержал идею вернуть в школьную программу советских классиков

Путин поддержал идею вернуть в школьную программу советских классиков - РИА Новости, 18.01.2023

Путин поддержал идею вернуть в школьную программу советских классиков

Президент Владимир Путин поддержал предложение о возвращении в обязательную школьную программу произведений советских классиков. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:39

2023-01-18T14:39

2023-01-18T18:24

владимир путин

константин симонов (политолог)

михаил шолохов

россия

ленинград

санкт-петербург

молодая гвардия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_0:112:3077:1843_1920x0_80_0_0_9dc5fa75ccb1ee16e6a31afd86f7eef4.jpg

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поддержал предложение о возвращении в обязательную школьную программу произведений советских классиков. Перед этим один из участников беседы, создатель передвижного музея "Вещи блокадного Ленинграда" Валерий Исаков выступил за то, чтобы в школах преподавались, в частности, роман "Молодая гвардия" Александра Фадеева, стихотворение "Сын артиллериста" Константина Симонова, роман "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Донские рассказы" Михаила Шолохова, рассказ "Русский характер" Алексея Толстого, роман "Горячий снег" Юрия Бондарева, "Брестская крепость" Сергея Смирнова. По мнению блокадника, они должны быть в основной программе, а не "факультативными и зависящими от того, хочет учитель этого или не хочет".Исаков в ходе встречи также подарил Путину копии блокадного пропуска и карточки на хлеб. Как отметил президент в конце мероприятия, в Санкт-Петербурге "наиболее остро воспринимается все, что связано с трагедией Великой Отечественной войны и защитой блокадного Ленинграда".Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась 879 дней с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. Красная армия прорвала окружение 18 января 1943 года. Двадцать седьмого января 1944 года Ленинград освободили от блокады: после мощного наступления советских войск при операции "Январский гром" вермахт отбросили на 60-100 километров от границ города.По данным на 1 января 1941 года, в Северной столице проживали чуть менее трех миллионов человек. За годы блокады погибли, по разным данным, около миллиона человек. Так, на Hюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только три процента из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода.

https://ria.ru/20230118/pedagogi-1845711762.html

россия

ленинград

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, константин симонов (политолог), михаил шолохов, россия, ленинград, санкт-петербург, молодая гвардия , общество, социальный навигатор, сн_образование