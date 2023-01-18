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Путин поддержал идею вернуть в школьную программу советских классиков - РИА Новости, 18.01.2023
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Путин поддержал идею вернуть в школьную программу советских классиков
Путин поддержал идею вернуть в школьную программу советских классиков - РИА Новости, 18.01.2023
Путин поддержал идею вернуть в школьную программу советских классиков
Президент Владимир Путин поддержал предложение о возвращении в обязательную школьную программу произведений советских классиков. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:39
2023-01-18T18:24
владимир путин
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михаил шолохов
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ленинград
санкт-петербург
молодая гвардия
общество
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поддержал предложение о возвращении в обязательную школьную программу произведений советских классиков. Перед этим один из участников беседы, создатель передвижного музея "Вещи блокадного Ленинграда" Валерий Исаков выступил за то, чтобы в школах преподавались, в частности, роман "Молодая гвардия" Александра Фадеева, стихотворение "Сын артиллериста" Константина Симонова, роман "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Донские рассказы" Михаила Шолохова, рассказ "Русский характер" Алексея Толстого, роман "Горячий снег" Юрия Бондарева, "Брестская крепость" Сергея Смирнова. По мнению блокадника, они должны быть в основной программе, а не "факультативными и зависящими от того, хочет учитель этого или не хочет".Исаков в ходе встречи также подарил Путину копии блокадного пропуска и карточки на хлеб. Как отметил президент в конце мероприятия, в Санкт-Петербурге "наиболее остро воспринимается все, что связано с трагедией Великой Отечественной войны и защитой блокадного Ленинграда".Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась 879 дней с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. Красная армия прорвала окружение 18 января 1943 года. Двадцать седьмого января 1944 года Ленинград освободили от блокады: после мощного наступления советских войск при операции "Январский гром" вермахт отбросили на 60-100 километров от границ города.По данным на 1 января 1941 года, в Северной столице проживали чуть менее трех миллионов человек. За годы блокады погибли, по разным данным, около миллиона человек. Так, на Hюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только три процента из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода.
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владимир путин, константин симонов (политолог), михаил шолохов, россия, ленинград, санкт-петербург, молодая гвардия , общество, социальный навигатор, сн_образование
Владимир Путин, Константин Симонов (политолог), Михаил Шолохов, Россия, Ленинград, Санкт-Петербург, Молодая гвардия , Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
14:39 18.01.2023 (обновлено: 18:24 18.01.2023)
 
Путин поддержал идею вернуть в школьную программу советских классиков

Путин поддержал идею вернуть в школьную программу советских классиков, включая Фадеева

© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в медиабанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Антон Уницын
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поддержал предложение о возвращении в обязательную школьную программу произведений советских классиков.
"Безусловно, переговорю и с министром просвещения по поводу необходимости вернуть в школьную программу произведения наших, можно сказать, уже советских классиков, которые формируют общественное, историческое сознание целых поколений. Безусловно, над этим нужно подумать", — сказал Путин на встрече с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда.
Перед этим один из участников беседы, создатель передвижного музея "Вещи блокадного Ленинграда" Валерий Исаков выступил за то, чтобы в школах преподавались, в частности, роман "Молодая гвардия" Александра Фадеева, стихотворение "Сын артиллериста" Константина Симонова, роман "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Донские рассказы" Михаила Шолохова, рассказ "Русский характер" Алексея Толстого, роман "Горячий снег" Юрия Бондарева, "Брестская крепость" Сергея Смирнова.
По мнению блокадника, они должны быть в основной программе, а не "факультативными и зависящими от того, хочет учитель этого или не хочет".
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Вчера, 18:22
Исаков в ходе встречи также подарил Путину копии блокадного пропуска и карточки на хлеб.
Как отметил президент в конце мероприятия, в Санкт-Петербурге "наиболее остро воспринимается все, что связано с трагедией Великой Отечественной войны и защитой блокадного Ленинграда".
"Что касается вашего пожелания усилить работу подобного рода (о поддержке памяти о блокаде. — Прим. ред.), будем воспринимать это пожелание как наказ, будем работать", — добавил глава государства.
Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась 879 дней с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. Красная армия прорвала окружение 18 января 1943 года. Двадцать седьмого января 1944 года Ленинград освободили от блокады: после мощного наступления советских войск при операции "Январский гром" вермахт отбросили на 60-100 километров от границ города.
По данным на 1 января 1941 года, в Северной столице проживали чуть менее трех миллионов человек. За годы блокады погибли, по разным данным, около миллиона человек. Так, на Hюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только три процента из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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Владимир ПутинКонстантин Симонов (политолог)Михаил ШолоховРоссияЛенинградСанкт-ПетербургМолодая гвардияОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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