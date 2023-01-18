https://ria.ru/20230118/pamyat-1845725875.html

Путин призвал сохранять историческую память

Путин призвал сохранять историческую память - РИА Новости, 18.01.2023

Путин призвал сохранять историческую память

Историческая память должна сохраняться, чтобы мы могли вовремя реагировать на возникающие угрозы для страны, заявил президент РФ Владимир Путин и заверил, что... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:21

2023-01-18T14:21

2023-01-18T14:21

владимир путин

россия

великая отечественная война (1941-1945)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Историческая память должна сохраняться, чтобы мы могли вовремя реагировать на возникающие угрозы для страны, заявил президент РФ Владимир Путин и заверил, что для сохранения исторической памяти государство приложит все необходимые усилия. "Когда вы говорите о необходимости сохранения исторической памяти - я уже сказал: я целиком и полностью это поддерживаю, мы на государственном уровне это будем делать, будем делать настойчиво, в том числе и для того, чтобы ничего не повторялось", - сказал Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками. По словам президента, многое, действительно, забывается. "Может быть, скажу необычную вещь, хотя ничего необычного здесь нет. Это какой-то защитный механизм природы у нас существует. Человек очень быстро все забывает плохое. Новое поколение уже воспринимает все, что было до рождения человека, какие-то исторические события, (как) которые к нему не имеют уже никакого отношения. А чтобы человек понял, что это не так, мы, безусловно, должны этим заниматься", - сказал глава государства. При этом Путин считает, что, с одной стороны, неплохо, что человек не живет под гнетом тяжелых воспоминаний. "Это было бы невозможно, это было бы страшное дело. Но историческая память должна сохраняться именно для того, чтобы таких трагедий, которые переживал наш народ во время Великой Отечественной войны, никогда не повторялось. Есть и практический смысл, чтобы мы могли вовремя реагировать на возникающие в отношении нашей страны угрозы", - подчеркнул он. Путин пообещал, что соответствующая работа по сохранению исторической памяти будет вестись по всем направлениям. Он уточнил, что прежде всего, нужно уделить внимание молодым людям, через наиболее доходчивые для молодых людей средства, "для того, чтобы они лучше воспринимали". "Самое действенное - это воспоминания тех, кто прошел через эти тяжелейшие испытания. Жизнь есть жизнь. Многих уже нет ветеранов. Но те, кто есть, у кого есть силы, мы все должны сделать для того, чтобы использовать ваши знания. Это не книжки, в которых можно что-то переписать, что-то изложить, как кому-то выгодно. Это свидетельские показания", - заключил президент, добавив, что нужно использовать и опыт педагогического состава, учителей разного уровня.

https://ria.ru/20221201/medvedev-1835575017.html

https://ria.ru/20230113/uchebniki-1844636815.html

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владимир путин, россия, великая отечественная война (1941-1945), санкт-петербург