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Постпред Украины в грубой форме отозвался о предстоящей встрече Совбеза ООН - РИА Новости, 18.01.2023
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Постпред Украины в грубой форме отозвался о предстоящей встрече Совбеза ООН
Постпред Украины в грубой форме отозвался о предстоящей встрече Совбеза ООН - РИА Новости, 18.01.2023
Постпред Украины в грубой форме отозвался о предстоящей встрече Совбеза ООН
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица вновь продемонстрировал свой уровень дипломатической культуры в стенах штаб-квартиры Всемирной организации – отзываясь о... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T02:11
2023-01-18T02:12
в мире
сергей кислица
андрей мельников
россия
украина
германия
оон
совет безопасности оон
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ООН, 18 янв – РИА Новости. Постпред Украины в ООН Сергей Кислица вновь продемонстрировал свой уровень дипломатической культуры в стенах штаб-квартиры Всемирной организации – отзываясь о предстоящей встрече Совбеза, созываемой по инициативе России, он сказал, что "даже дерьмо идет в дело, потому что это удобрение". Россия 20 января проведет неформальную встречу СБ ООН (по "формуле Арриа"), на которой постпредство РФ планирует рассказать о том, как мирное население Донбасса выживало под обстрелами с 2014 года, к чему стремились и как добивались этого дончане. Во вторник журналисты поинтересовались у постпреда Украины о том, какие у него ожидания от предстоящей в пятницу встречи Совбеза. "Я ничего не ожидаю. Я ожидаю того, что я вам сказал пять минут назад – что Россия хотела бы "заспамить"… это не очень вежливо, но даже дерьмо идет в дело, потому что это удобрение", – сказал Кислица. По его мнению, намерение России – "заспамить" Совет безопасности" с целью сделать так, чтобы все большему числу стран просто надоело обсуждать Украину в Совбезе. Кислица не в первый раз демонстрирует свои "познания" дипломатического этикета. В конце прошлого года он вывесил в своем Twitter комментарий о том, что необходимость выслушивать российского представителя является "одной из самых ужасных его обязанностей". Запись он сопроводил своей же фотографией, на которой он, облачившись в футболку с нецензурной бранью в адрес руководства РФ, делает неприличный жест рукой. Тогда над манерами Кислицы посмеялся первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат из другого постпредства, пожелавший остаться неназванным, заявил, что такой поступок "за гранью всего". Постпред Белоруссии же Валентин Рыбаков вообще усомнился в том, является ли Кислица дипломатом. Ряд дипломатов из других миссий не пожелали, чтобы их цитировали, но заявили, что не считают приемлемой такого рода личный выпад, в особенности в исполнении дипломата. Впрочем, грубость присуща не только Кислице, но и некоторым другим представителям украинского дипломатического корпуса. В октябре 2022 года Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, ранее сделавшего скандальное заявление об убийстве русских. Также за грубые выходки поплатился своей должностью посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. В октябре Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной. Позднее, правда, его назначили заместителем министра иностранных дел страны.
https://ria.ru/20230114/oon-1844871849.html
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в мире, сергей кислица, андрей мельников, россия, украина, германия, оон, совет безопасности оон
В мире, Сергей Кислица, Андрей Мельников, Россия, Украина, Германия, ООН, Совет Безопасности ООН
02:11 18.01.2023 (обновлено: 02:12 18.01.2023)
 
Постпред Украины в грубой форме отозвался о предстоящей встрече Совбеза ООН

Постпред Украины в ООН Кислица продемонстрировал свой уровень дипломатической культуры

© Фото : Сайт МИД УкраиныСергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН
Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Фото : Сайт МИД Украины
Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 янв – РИА Новости. Постпред Украины в ООН Сергей Кислица вновь продемонстрировал свой уровень дипломатической культуры в стенах штаб-квартиры Всемирной организации – отзываясь о предстоящей встрече Совбеза, созываемой по инициативе России, он сказал, что "даже дерьмо идет в дело, потому что это удобрение".
Россия 20 января проведет неформальную встречу СБ ООН (по "формуле Арриа"), на которой постпредство РФ планирует рассказать о том, как мирное население Донбасса выживало под обстрелами с 2014 года, к чему стремились и как добивались этого дончане.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
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В МИД Украины заявили о намерении Зеленского посетить Генассамблею ООН
Во вторник журналисты поинтересовались у постпреда Украины о том, какие у него ожидания от предстоящей в пятницу встречи Совбеза.
"Я ничего не ожидаю. Я ожидаю того, что я вам сказал пять минут назад – что Россия хотела бы "заспамить"… это не очень вежливо, но даже дерьмо идет в дело, потому что это удобрение", – сказал Кислица.
По его мнению, намерение России – "заспамить" Совет безопасности" с целью сделать так, чтобы все большему числу стран просто надоело обсуждать Украину в Совбезе.
Кислица не в первый раз демонстрирует свои "познания" дипломатического этикета.
Встреча СБ ООН по Украине, фото с места события - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 10:36Сказано в эфире
"Важен эффект внезапности". Эксперт о заседании СБ ООН по Украине
В конце прошлого года он вывесил в своем Twitter комментарий о том, что необходимость выслушивать российского представителя является "одной из самых ужасных его обязанностей". Запись он сопроводил своей же фотографией, на которой он, облачившись в футболку с нецензурной бранью в адрес руководства РФ, делает неприличный жест рукой.
Тогда над манерами Кислицы посмеялся первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат из другого постпредства, пожелавший остаться неназванным, заявил, что такой поступок "за гранью всего". Постпред Белоруссии же Валентин Рыбаков вообще усомнился в том, является ли Кислица дипломатом. Ряд дипломатов из других миссий не пожелали, чтобы их цитировали, но заявили, что не считают приемлемой такого рода личный выпад, в особенности в исполнении дипломата.
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября 2022, 08:35
В постпредстве России при ООН высмеяли непристойный жест Кислицы
Впрочем, грубость присуща не только Кислице, но и некоторым другим представителям украинского дипломатического корпуса. В октябре 2022 года Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, ранее сделавшего скандальное заявление об убийстве русских.
Также за грубые выходки поплатился своей должностью посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. В октябре Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.
Позднее, правда, его назначили заместителем министра иностранных дел страны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября 2022, 11:22Специальная военная операция на Украине
Захарова прокомментировала неприличный жест украинского постпреда Кислицы
 
В миреСергей КислицаАндрей МельниковРоссияУкраинаГерманияООНСовет Безопасности ООН
 
 
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