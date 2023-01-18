https://ria.ru/20230118/oon-1845612898.html

Постпред Украины в грубой форме отозвался о предстоящей встрече Совбеза ООН

Постпред Украины в грубой форме отозвался о предстоящей встрече Совбеза ООН - РИА Новости, 18.01.2023

Постпред Украины в грубой форме отозвался о предстоящей встрече Совбеза ООН

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица вновь продемонстрировал свой уровень дипломатической культуры в стенах штаб-квартиры Всемирной организации – отзываясь о... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T02:11

2023-01-18T02:11

2023-01-18T02:12

в мире

сергей кислица

андрей мельников

россия

украина

германия

оон

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149880/80/1498808038_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_88e18587f6dacb9a418b97d705e47f1e.jpg

ООН, 18 янв – РИА Новости. Постпред Украины в ООН Сергей Кислица вновь продемонстрировал свой уровень дипломатической культуры в стенах штаб-квартиры Всемирной организации – отзываясь о предстоящей встрече Совбеза, созываемой по инициативе России, он сказал, что "даже дерьмо идет в дело, потому что это удобрение". Россия 20 января проведет неформальную встречу СБ ООН (по "формуле Арриа"), на которой постпредство РФ планирует рассказать о том, как мирное население Донбасса выживало под обстрелами с 2014 года, к чему стремились и как добивались этого дончане. Во вторник журналисты поинтересовались у постпреда Украины о том, какие у него ожидания от предстоящей в пятницу встречи Совбеза. "Я ничего не ожидаю. Я ожидаю того, что я вам сказал пять минут назад – что Россия хотела бы "заспамить"… это не очень вежливо, но даже дерьмо идет в дело, потому что это удобрение", – сказал Кислица. По его мнению, намерение России – "заспамить" Совет безопасности" с целью сделать так, чтобы все большему числу стран просто надоело обсуждать Украину в Совбезе. Кислица не в первый раз демонстрирует свои "познания" дипломатического этикета. В конце прошлого года он вывесил в своем Twitter комментарий о том, что необходимость выслушивать российского представителя является "одной из самых ужасных его обязанностей". Запись он сопроводил своей же фотографией, на которой он, облачившись в футболку с нецензурной бранью в адрес руководства РФ, делает неприличный жест рукой. Тогда над манерами Кислицы посмеялся первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат из другого постпредства, пожелавший остаться неназванным, заявил, что такой поступок "за гранью всего". Постпред Белоруссии же Валентин Рыбаков вообще усомнился в том, является ли Кислица дипломатом. Ряд дипломатов из других миссий не пожелали, чтобы их цитировали, но заявили, что не считают приемлемой такого рода личный выпад, в особенности в исполнении дипломата. Впрочем, грубость присуща не только Кислице, но и некоторым другим представителям украинского дипломатического корпуса. В октябре 2022 года Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, ранее сделавшего скандальное заявление об убийстве русских. Также за грубые выходки поплатился своей должностью посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. В октябре Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной. Позднее, правда, его назначили заместителем министра иностранных дел страны.

https://ria.ru/20230114/oon-1844871849.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230112/oon-1844305684.html

https://ria.ru/20221124/diplomatiya-1833830286.html

https://ria.ru/20221124/ukraina-1833870295.html

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей кислица, андрей мельников, россия, украина, германия, оон, совет безопасности оон