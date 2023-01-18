https://ria.ru/20230118/monument-1845665825.html

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" в Петербурге

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" в Петербурге - РИА Новости, 18.01.2023

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин в Петербурге возложил венок к монументу "Мать-Родина" в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:31

2023-01-18T11:31

2023-01-18T11:56

владимир путин

общество

санкт-петербург

блокада ленинграда (1941-1944)

концерн пво "алмаз-антей"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Петербурге возложил венок к монументу "Мать-Родина" в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. После установки венка у подножия памятника Путин поправил на нем ленты в цветах государственного флага, склонил голову перед монументом. После исполнения гимна России глава государства почтил поклоном память погибших жителей блокадного города. На пути к монументу, по 300-метровой аллее от Вечного огня, президент также возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его брат Виктор, умерший в блокадном городе в малолетнем возрасте зимой 1942 года. Ранее в среду Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке в Ленинградской области. Планируется, что в среду Путин также посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений. Кроме того, Путин сегодня намерен посетить в Петербурге цеха входящего в концерн "Алмаз-Антей" Обуховского завода. Пискаревское мемориальное кладбище - самое большое в мире кладбище жертв Второй мировой войны. В 186 братских могилах покоятся 420 тыс. жителей города, погибших от голода, бомбежек, обстрелов, и 70 тыс воинов-защитников Ленинграда. В 1941-1944 годах ежедневно на кладбище хоронили от 3 тыс до 10 тыс человек. Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась 879 дней с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года. 27 января 1944 года Ленинград был освобожден от блокады: после мощного наступления Красной армии в ходе операции "Январский гром" немецкие войска были отброшены на 60-100 км от границ города. По данным на 1 января 1941 года, в Ленинграде проживали чуть менее трех миллионов человек. За годы блокады погибли, по разным данным, около 1 млн человек. Так, на Hюрнбергском процессе фигурировало число 632 тыс человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода.

https://ria.ru/20230118/blokada-1845456483.html

санкт-петербург

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Блокада Ленинграда: 872 героических дня осажденного города Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Одним из способов пережить то страшное время для ленинградцев стала музыка. Звук репродукторов смягчал ужас голода и одиночества. В 1942 году в городе впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. "Ленинградская" симфония стала символом сопротивления осажденного города. 2023-01-18T11:31 true PT4M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, общество, санкт-петербург, блокада ленинграда (1941-1944), концерн пво "алмаз-антей"