https://ria.ru/20230118/monastyrskiy-1845678893.html

Биография Дениса Монастырского

Биография Дениса Монастырского - РИА Новости, 18.01.2023

Биография Дениса Монастырского

Глава МВД Украины Денис Анатольевич Монастырский родился 12 июня 1980 года в городе Хмельницком в Украинской ССР (ныне Украина). РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:07

2023-01-18T12:07

2023-01-18T12:07

справки

денис монастырский

хмельницкий (город)

украина

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Глава МВД Украины Денис Анатольевич Монастырский родился 12 июня 1980 года в городе Хмельницком в Украинской ССР (ныне Украина).Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. В 2002-2006 годах учился в Институте государства и права им. В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины. Кандидат юридических наук.Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.В 2006 году стал соучредителем и членом правления Подольского молодежного культурного объединения "В будущее через культуру".С 2007 по 2009 год работал юристом в компаниях Hillmont Partners и Global Ties KC.С 2015 по 2017 год занимал должность юриста в компании ООО "Лигал Консалтинг".В 2015-2019 годах был экспертом программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего (UIF).В ходе парламентских выборов 2019 года Монастырский был избран в Верховную Раду Украины IX созыва по партийному списку партии "Слуга народа". Был председателем Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.16 июля 2021 года был назначен на пост главы МВД Украины. После назначен на должность заявил, что продолжит бороться против России, а также будет работать над "возвращением" Крыма и Донбасса. Входил в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Монастырский был автором и соавтором 25 научных публикаций, трех учебных пособий ("Нормотворчество в юридических клиниках", "Правоведение" и "Правовое письмо").18 января 2023 года Денис Монастырский погиб при падении вертолета в Киевской области Украины.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

хмельницкий (город)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, денис монастырский, хмельницкий (город), украина