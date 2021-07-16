https://ria.ru/20210716/mvd-1741514037.html

МВД Украины возглавил Денис Монастырский

МВД Украины возглавил Денис Монастырский - РИА Новости, 16.07.2021

МВД Украины возглавил Денис Монастырский

Новым главой МВД Украины стал член пропрезидентской партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T12:25

2021-07-16T12:25

2021-07-16T13:06

денис монастырский

арсен аваков

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КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Новым главой МВД Украины стал член пропрезидентской партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. За него проголосовал 271 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.Во вторник предыдущий руководитель ведомства Арсен Аваков написал заявление об уходе, о чем его попросил лидер страны Владимир Зеленский. В четверг Рада утвердила отставку. Сегодня премьер предложил согласованную с коалицией кандидатуру.Монастырский — юрист и эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем. Родился 12 июня 1980 года в Хмельницком, окончил юридический факультет местного университета управления и права. Потом учился в институте государства и права имени В. Корецкого Национальной академии наук Украины.В 2019-м его представили как эксперта команды Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы. Тогда же он прошел в парламент по списку партии "Слуга народа" и возглавил профильный комитет.По данным СМИ, Монастырский активно участвует в законотворческой деятельности, входит в число депутатов, которые подали больше всего законопроектов.

https://ria.ru/20210716/ukraina-1741513314.html

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денис монастырский, арсен аваков, верховная рада украины, владимир зеленский, мвд украины, украина, в мире