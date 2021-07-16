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МВД Украины возглавил Денис Монастырский
МВД Украины возглавил Денис Монастырский - РИА Новости, 16.07.2021
МВД Украины возглавил Денис Монастырский
Новым главой МВД Украины стал член пропрезидентской партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:25
2021-07-16T13:06
денис монастырский
арсен аваков
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владимир зеленский
мвд украины
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КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Новым главой МВД Украины стал член пропрезидентской партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. За него проголосовал 271 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.Во вторник предыдущий руководитель ведомства Арсен Аваков написал заявление об уходе, о чем его попросил лидер страны Владимир Зеленский. В четверг Рада утвердила отставку. Сегодня премьер предложил согласованную с коалицией кандидатуру.Монастырский — юрист и эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем. Родился 12 июня 1980 года в Хмельницком, окончил юридический факультет местного университета управления и права. Потом учился в институте государства и права имени В. Корецкого Национальной академии наук Украины.В 2019-м его представили как эксперта команды Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы. Тогда же он прошел в парламент по списку партии "Слуга народа" и возглавил профильный комитет.По данным СМИ, Монастырский активно участвует в законотворческой деятельности, входит в число депутатов, которые подали больше всего законопроектов.
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денис монастырский, арсен аваков, верховная рада украины, владимир зеленский, мвд украины, украина, в мире
12:25 16.07.2021 (обновлено: 13:06 16.07.2021)
 
МВД Украины возглавил Денис Монастырский

Главой МВД Украины назначили депутата от партии "Слуга народа" Монастырского

© Фото : Департамент комунікації МВСДенис Монастырский
Денис Монастырский - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Фото : Департамент комунікації МВС
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КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Новым главой МВД Украины стал член пропрезидентской партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. За него проголосовал 271 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
Во вторник предыдущий руководитель ведомства Арсен Аваков написал заявление об уходе, о чем его попросил лидер страны Владимир Зеленский. В четверг Рада утвердила отставку. Сегодня премьер предложил согласованную с коалицией кандидатуру.
Монастырский — юрист и эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем. Родился 12 июня 1980 года в Хмельницком, окончил юридический факультет местного университета управления и права. Потом учился в институте государства и права имени В. Корецкого Национальной академии наук Украины.
В 2019-м его представили как эксперта команды Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы. Тогда же он прошел в парламент по списку партии "Слуга народа" и возглавил профильный комитет.
По данным СМИ, Монастырский активно участвует в законотворческой деятельности, входит в число депутатов, которые подали больше всего законопроектов.
Денис Монастырский - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 12:22
Кандидат на пост главы МВД Украины хочет вернуть Крым и Донбасс
 
Денис МонастырскийАрсен АваковВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийМВД УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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