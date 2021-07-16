Монастырский занял место Авакова в составе СНБО
Президент Зеленский заменил Авакова новым главой МВД Украины Монастырским в составе СНБО
КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вывел экс-главу МВД Арсена Авакова из состава Совета национальной безопасности и обороны, заменив его на нового руководителя ведомства Дениса Монастырского, соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.
Украинский парламент в четверг удовлетворил заявление Авакова об отставке с должности министра внутренних дел, которую он бессменно занимал в течение последних семи лет. Он написал заявление во вторник, при этом причины ухода с должности в нем не указал. Украинское интернет-издание "Бабель" со ссылкой на источник во фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" сообщило, что Зеленский заверил парламентариев: Аваков подал в отставку "без претензий". Рада рассматривала вопрос отставки главы МВД без его личного присутствия, а в пятницу назначила новым главой МВД депутата от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Монастырского.
"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Монастырского Дениса Анатольевича - министра внутренних дел Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Арсена Авакова", - говорится в тексте указа.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.
Монастырский - юрист и эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем. Родился 12 июня 1980 года в Хмельницком. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Учился в институте государства и права им. В. Корецкого Национальной академии наук Украины. Кандидат юридических наук. Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.
В 2019-м его представили как эксперта команды Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы. В этом же году прошел в парламент по списку партии "Слуга народа". В Раде возглавил комитет по вопросам правоохранительной деятельности. По данным СМИ, Монастырский активно участвовал в законотворческой деятельности и являлся одним из депутатов, которые подали больше всего законопроектов.