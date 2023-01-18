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Глава МВД Украины погиб при крушении вертолета в Киевской области - РИА Новости, 18.01.2023
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Глава МВД Украины погиб при крушении вертолета в Киевской области
Глава МВД Украины погиб при крушении вертолета в Киевской области - РИА Новости, 18.01.2023
Глава МВД Украины погиб при крушении вертолета в Киевской области
При падении вертолета в Киевской области погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщила Нацполиция в Telegram-канале со ссылкой на своего... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:16
2023-01-18T13:42
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. При падении вертолета в Киевской области погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщила Нацполиция в Telegram-канале со ссылкой на своего руководителя Игоря Клименко.Первым заместителем министра работал Евгений Енин, пост госсекретаря МВД занимал Юрий Лубкович.Руководство министерства летело "в одну из точек горячих, &lt;...&gt; где проходят боевые действия", заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.Как написал в Telegram глава государства Владимир Зеленский, точное число жертв трагедии сейчас устанавливается. По его данным, погибли 15 человек, 25 получили ранения, включая десятерых детей.Эти цифры ниже тех, что приводил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба по ситуации на 11:30 мск. По его информации, 18 человек погибли, в том числе трое детей, пострадали — 29, среди них 15 детей.Вертолет упал в городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом.Советник главы МВД Антон Геращенко среди возможных версий крушения назвал неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсию.В свою очередь, представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что о причинах катастрофы говорить пока рано. Расследованием займется государственная комиссия, которой понадобится как минимум несколько недель на установление всех данных. Игнат также сообщил, что разбившийся вертолет поступил из Франции.
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в мире, бровары, украина
В мире, Бровары, Украина
11:16 18.01.2023 (обновлено: 13:42 18.01.2023)
 
Глава МВД Украины погиб при крушении вертолета в Киевской области

При падении вертолета в Броварах погибли глава МВД Украины и его первый зам

© AP Photo / Daniel ColeНа месте падения вертолета в Броварах, Украина
На месте падения вертолета в Броварах, Украина - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. При падении вертолета в Киевской области погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщила Нацполиция в Telegram-канале со ссылкой на своего руководителя Игоря Клименко.

"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь", — говорится в публикации.

Первым заместителем министра работал Евгений Енин, пост госсекретаря МВД занимал Юрий Лубкович.
Руководство министерства летело "в одну из точек горячих, <...> где проходят боевые действия", заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
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Эти цифры ниже тех, что приводил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба по ситуации на 11:30 мск. По его информации, 18 человек погибли, в том числе трое детей, пострадали — 29, среди них 15 детей.
Вертолет упал в городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом.
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