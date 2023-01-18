https://ria.ru/20230118/vertolet-1845670733.html
МВД Украины назвало возможные причины падения вертолета в Броварах
МВД Украины назвало возможные причины падения вертолета в Броварах - РИА Новости, 18.01.2023
МВД Украины назвало возможные причины падения вертолета в Броварах
В качестве причин крушения вертолета в Броварах Киевской области рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности, заявил советник РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:45
2023-01-18T11:45
2023-01-18T12:06
бровары
мвд украины
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В качестве причин крушения вертолета в Броварах Киевской области рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности, заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко."Мои друзья, государственные деятели Украины - министр МВД Денис Монастырский, Женя Енин и Юра Лубкович погибли в авиакатастрофе вертолета ГСЧС в Броварах. Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем", - написал Геращенко в своем Telegram-канале.Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
https://ria.ru/20230116/sk-1845273402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бровары, мвд украины, в мире
Бровары, МВД Украины, В мире
11:45 18.01.2023 (обновлено: 12:06 18.01.2023)
МВД Украины назвало возможные причины падения вертолета в Броварах
МВД Украины: вертолет в Броварах мог упасть из-за диверсии или неисправности техники