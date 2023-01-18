Вопрос Лачинского коридора может быть скоро урегулирован, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: вопрос Лачинского коридора в Карабахе может быть скоро урегулирован
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Азербайджанцы предоставили данные, сейчас наши военные их изучают, о том, что армянская сторона доставляла мины по этому коридору, потом эти мины использовались, чтобы в нарушение трехсторонних договоренностей минировать территории рядом с азербайджанскими позициями. Там много взаимных обвинений. ...Состоялись буквально вчера или позавчера встречи представителей Азербайджана с представителями Карабаха с участием командующего российским контингентом. Я думаю, вопрос (с Лачинским коридором - ред.) в ближайшее время будет отрегулирован", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.
Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
В МИД РФ заявляли, что российская сторона озабочена отсутствием прогресса в восстановлении функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспорта и грузов. В Кремле обеспокоены напряженностью вокруг Лачинского коридора, Москва продолжит контакты с Баку и Ереваном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Баку обвинял Ереван в использовании Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, для "незаконной военной деятельности", в частности, провоза мин и последующего минирования территории. Ереван данные обвинения отвергал и утверждал, что Азербайджан вывозил мины с других территорий.
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