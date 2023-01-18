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Вопрос Лачинского коридора может быть скоро урегулирован, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023
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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20230118/koridor-1845747610.html
Вопрос Лачинского коридора может быть скоро урегулирован, заявил Лавров
Вопрос Лачинского коридора может быть скоро урегулирован, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023
Вопрос Лачинского коридора может быть скоро урегулирован, заявил Лавров
Вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:22
2023-01-18T15:22
ситуация в нагорном карабахе
сергей лавров
армения
азербайджан
нагорный карабах
политика
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Азербайджанцы предоставили данные, сейчас наши военные их изучают, о том, что армянская сторона доставляла мины по этому коридору, потом эти мины использовались, чтобы в нарушение трехсторонних договоренностей минировать территории рядом с азербайджанскими позициями. Там много взаимных обвинений. ...Состоялись буквально вчера или позавчера встречи представителей Азербайджана с представителями Карабаха с участием командующего российским контингентом. Я думаю, вопрос (с Лачинским коридором - ред.) в ближайшее время будет отрегулирован", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров. Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". В МИД РФ заявляли, что российская сторона озабочена отсутствием прогресса в восстановлении функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспорта и грузов. В Кремле обеспокоены напряженностью вокруг Лачинского коридора, Москва продолжит контакты с Баку и Ереваном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Баку обвинял Ереван в использовании Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, для "незаконной военной деятельности", в частности, провоза мин и последующего минирования территории. Ереван данные обвинения отвергал и утверждал, что Азербайджан вывозил мины с других территорий.
https://ria.ru/20230111/mirotvortsy-1844087099.html
https://ria.ru/20221227/karabakh-1841634989.html
армения
азербайджан
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сергей лавров, армения, азербайджан, нагорный карабах, политика
Ситуация в Нагорном Карабахе, Сергей Лавров, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Политика
15:22 18.01.2023
 
Вопрос Лачинского коридора может быть скоро урегулирован, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: вопрос Лачинского коридора в Карабахе может быть скоро урегулирован

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Азербайджанцы предоставили данные, сейчас наши военные их изучают, о том, что армянская сторона доставляла мины по этому коридору, потом эти мины использовались, чтобы в нарушение трехсторонних договоренностей минировать территории рядом с азербайджанскими позициями. Там много взаимных обвинений. ...Состоялись буквально вчера или позавчера встречи представителей Азербайджана с представителями Карабаха с участием командующего российским контингентом. Я думаю, вопрос (с Лачинским коридором - ред.) в ближайшее время будет отрегулирован", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.
Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Военнослужащий Азербайджана на КПП в Лачинском районе - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 12:16Ситуация в Нагорном Карабахе
В Кремле отреагировали на идею разместить миротворцев ООН в Карабахе
В МИД РФ заявляли, что российская сторона озабочена отсутствием прогресса в восстановлении функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспорта и грузов. В Кремле обеспокоены напряженностью вокруг Лачинского коридора, Москва продолжит контакты с Баку и Ереваном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Баку обвинял Ереван в использовании Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, для "незаконной военной деятельности", в частности, провоза мин и последующего минирования территории. Ереван данные обвинения отвергал и утверждал, что Азербайджан вывозил мины с других территорий.
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27 декабря 2022, 13:31Ситуация в Нагорном Карабахе
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Ситуация в Нагорном КарабахеСергей ЛавровАрменияАзербайджанНагорный КарабахПолитика
 
 
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