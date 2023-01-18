Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз полностью подчинился диктату США, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/evrosoyuz-1845668347.html
Евросоюз полностью подчинился диктату США, заявил Лавров
Евросоюз полностью подчинился диктату США, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023
Евросоюз полностью подчинился диктату США, заявил Лавров
Апофеозом подчинения Евросоюза США стало подписание третьей совместной декларации ЕС-НАТО о сотрудничестве, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:38
2023-01-18T11:47
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
в мире
сша
россия
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Апофеозом подчинения Евросоюза США стало подписание третьей совместной декларации ЕС-НАТО о сотрудничестве, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.Раннее генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве, принятие которой неоднократно откладывалось, в том числе из-за ситуации на Украине. В документе стороны заявляют о намерении усилить сотрудничество, признавая НАТО "основой коллективной обороны и безопасности союзников", а также отмечают важную роль усиления европейской обороны в качестве дополнения общей безопасности всех стран альянса."Евросоюз, я думаю, тут нет нужды долго об этом говорить, полностью подчинился американскому диктату, и апофеозом этого процесса, который назревал несколько лет, стало недавнее подписание 10 января совместной декларации НАТО и Европейского союза, в которой прямо сказано, что у НАТО и ЕС задачи — использовать все политические, экономические и военные средства в интересах золотого миллиарда. Прямо так и сказано: "В интересах нашего одного миллиарда граждан стран НАТО и Евросоюза"", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.В МИД РФ ранее отметили, что декларация закрепила положение о "вторичности" по отношению к альянсу оборонной политики Евросоюза, что фактически обнуляет претензии ЕС на автономию в этой сфере.
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845666034.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, в мире, сша, россия, нато, евросоюз
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, В мире, США, Россия, НАТО, Евросоюз
11:38 18.01.2023 (обновлено: 11:47 18.01.2023)
 
Евросоюз полностью подчинился диктату США, заявил Лавров

Глава МИД Лавров назвал подписание декларации ЕС-НАТО апофеозом подчинения Евросоюза США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Апофеозом подчинения Евросоюза США стало подписание третьей совместной декларации ЕС-НАТО о сотрудничестве, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Раннее генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве, принятие которой неоднократно откладывалось, в том числе из-за ситуации на Украине. В документе стороны заявляют о намерении усилить сотрудничество, признавая НАТО "основой коллективной обороны и безопасности союзников", а также отмечают важную роль усиления европейской обороны в качестве дополнения общей безопасности всех стран альянса.
"Евросоюз, я думаю, тут нет нужды долго об этом говорить, полностью подчинился американскому диктату, и апофеозом этого процесса, который назревал несколько лет, стало недавнее подписание 10 января совместной декларации НАТО и Европейского союза, в которой прямо сказано, что у НАТО и ЕС задачи — использовать все политические, экономические и военные средства в интересах золотого миллиарда. Прямо так и сказано: "В интересах нашего одного миллиарда граждан стран НАТО и Евросоюза"", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.
В МИД РФ ранее отметили, что декларация закрепила положение о "вторичности" по отношению к альянсу оборонной политики Евросоюза, что фактически обнуляет претензии ЕС на автономию в этой сфере.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 11:32Специальная военная операция на Украине
Лавров уличил западные страны в лукавстве по теме конфликта на Украине
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровВ миреСШАРоссияНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала