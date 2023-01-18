https://ria.ru/20230118/evrosoyuz-1845668347.html
Евросоюз полностью подчинился диктату США, заявил Лавров
Евросоюз полностью подчинился диктату США, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023
Евросоюз полностью подчинился диктату США, заявил Лавров
Апофеозом подчинения Евросоюза США стало подписание третьей совместной декларации ЕС-НАТО о сотрудничестве, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:38
2023-01-18T11:38
2023-01-18T11:47
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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нато
евросоюз
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Апофеозом подчинения Евросоюза США стало подписание третьей совместной декларации ЕС-НАТО о сотрудничестве, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.Раннее генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве, принятие которой неоднократно откладывалось, в том числе из-за ситуации на Украине. В документе стороны заявляют о намерении усилить сотрудничество, признавая НАТО "основой коллективной обороны и безопасности союзников", а также отмечают важную роль усиления европейской обороны в качестве дополнения общей безопасности всех стран альянса."Евросоюз, я думаю, тут нет нужды долго об этом говорить, полностью подчинился американскому диктату, и апофеозом этого процесса, который назревал несколько лет, стало недавнее подписание 10 января совместной декларации НАТО и Европейского союза, в которой прямо сказано, что у НАТО и ЕС задачи — использовать все политические, экономические и военные средства в интересах золотого миллиарда. Прямо так и сказано: "В интересах нашего одного миллиарда граждан стран НАТО и Евросоюза"", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.В МИД РФ ранее отметили, что декларация закрепила положение о "вторичности" по отношению к альянсу оборонной политики Евросоюза, что фактически обнуляет претензии ЕС на автономию в этой сфере.
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845666034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, в мире, сша, россия, нато, евросоюз
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, В мире, США, Россия, НАТО, Евросоюз
11:38 18.01.2023 (обновлено: 11:47 18.01.2023)
Евросоюз полностью подчинился диктату США, заявил Лавров
Глава МИД Лавров назвал подписание декларации ЕС-НАТО апофеозом подчинения Евросоюза США
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Апофеозом подчинения Евросоюза США стало подписание третьей совместной декларации ЕС-НАТО о сотрудничестве, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Раннее генсек НАТО Йенс Столтенберг
, а также главы Евросовета Шарль Мишель
и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе
третью совместную декларацию о сотрудничестве, принятие которой неоднократно откладывалось, в том числе из-за ситуации на Украине
. В документе стороны заявляют о намерении усилить сотрудничество, признавая НАТО "основой коллективной обороны и безопасности союзников", а также отмечают важную роль усиления европейской обороны в качестве дополнения общей безопасности всех стран альянса.
"Евросоюз, я думаю, тут нет нужды долго об этом говорить, полностью подчинился американскому диктату, и апофеозом этого процесса, который назревал несколько лет, стало недавнее подписание 10 января совместной декларации НАТО и Европейского союза, в которой прямо сказано, что у НАТО и ЕС задачи — использовать все политические, экономические и военные средства в интересах золотого миллиарда. Прямо так и сказано: "В интересах нашего одного миллиарда граждан стран НАТО и Евросоюза"", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.
В МИД РФ ранее отметили, что декларация закрепила положение о "вторичности" по отношению к альянсу оборонной политики Евросоюза, что фактически обнуляет претензии ЕС на автономию в этой сфере.