https://ria.ru/20230118/evrosoyuz-1845668347.html

Евросоюз полностью подчинился диктату США, заявил Лавров

Евросоюз полностью подчинился диктату США, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023

Евросоюз полностью подчинился диктату США, заявил Лавров

Апофеозом подчинения Евросоюза США стало подписание третьей совместной декларации ЕС-НАТО о сотрудничестве, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:38

2023-01-18T11:38

2023-01-18T11:47

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

в мире

сша

россия

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Апофеозом подчинения Евросоюза США стало подписание третьей совместной декларации ЕС-НАТО о сотрудничестве, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.Раннее генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве, принятие которой неоднократно откладывалось, в том числе из-за ситуации на Украине. В документе стороны заявляют о намерении усилить сотрудничество, признавая НАТО "основой коллективной обороны и безопасности союзников", а также отмечают важную роль усиления европейской обороны в качестве дополнения общей безопасности всех стран альянса."Евросоюз, я думаю, тут нет нужды долго об этом говорить, полностью подчинился американскому диктату, и апофеозом этого процесса, который назревал несколько лет, стало недавнее подписание 10 января совместной декларации НАТО и Европейского союза, в которой прямо сказано, что у НАТО и ЕС задачи — использовать все политические, экономические и военные средства в интересах золотого миллиарда. Прямо так и сказано: "В интересах нашего одного миллиарда граждан стран НАТО и Евросоюза"", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.В МИД РФ ранее отметили, что декларация закрепила положение о "вторичности" по отношению к альянсу оборонной политики Евросоюза, что фактически обнуляет претензии ЕС на автономию в этой сфере.

https://ria.ru/20230118/ukraina-1845666034.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, в мире, сша, россия, нато, евросоюз