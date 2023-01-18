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БРИКС ищет возможности заменить платежи в долларах, заявила глава МИД ЮАР - РИА Новости, 18.01.2023
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БРИКС ищет возможности заменить платежи в долларах, заявила глава МИД ЮАР
БРИКС ищет возможности заменить платежи в долларах, заявила глава МИД ЮАР - РИА Новости, 18.01.2023
БРИКС ищет возможности заменить платежи в долларах, заявила глава МИД ЮАР
Доминирование доллара в международных расчетах невыгодно бедным странам, входящие в БРИКС страны ищут возможности разработать более справедливую систему... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T09:07
2023-01-18T12:07
в мире
брикс
юар
новый банк развития
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ПРЕТОРИЯ, 18 янв - РИА Новости. Доминирование доллара в международных расчетах невыгодно бедным странам, входящие в БРИКС страны ищут возможности разработать более справедливую систему денежного обмена, сообщила в интервью РИА Новости министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. "Мы всегда были обеспокоены доминированием доллара, и нам нужно искать этому альтернативу, это одна из причин, по которой мы создали Новый банк развития БРИКС. Действующие в настоящее время системы, как правило, отдают предпочтение очень богатым странам, это проблема для таких стран, как мы, которые должны производить платежи в долларах, которые стоят намного дороже с точки зрения наших валют. В этой связи я действительно думаю, что необходимо разработать более справедливую систему, и это то, что мы обсуждаем с министрами БРИКС в сфере экономики", - сказала Пандор. Как считает глава МИД ЮАР, Новый банк развития и другие подобные организации могут помочь странам БРИКС разработать более справедливую систему денежного обмена.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, брикс, юар, новый банк развития
В мире, БРИКС, ЮАР, Новый банк развития
09:07 18.01.2023 (обновлено: 12:07 18.01.2023)
 
БРИКС ищет возможности заменить платежи в долларах, заявила глава МИД ЮАР

Глава МИД ЮАР Пандор: БРИКС ищет более справедливую систему денежного обмена, чем доллар

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС
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ПРЕТОРИЯ, 18 янв - РИА Новости. Доминирование доллара в международных расчетах невыгодно бедным странам, входящие в БРИКС страны ищут возможности разработать более справедливую систему денежного обмена, сообщила в интервью РИА Новости министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.
"Мы всегда были обеспокоены доминированием доллара, и нам нужно искать этому альтернативу, это одна из причин, по которой мы создали Новый банк развития БРИКС. Действующие в настоящее время системы, как правило, отдают предпочтение очень богатым странам, это проблема для таких стран, как мы, которые должны производить платежи в долларах, которые стоят намного дороже с точки зрения наших валют. В этой связи я действительно думаю, что необходимо разработать более справедливую систему, и это то, что мы обсуждаем с министрами БРИКС в сфере экономики", - сказала Пандор.
Как считает глава МИД ЮАР, Новый банк развития и другие подобные организации могут помочь странам БРИКС разработать более справедливую систему денежного обмена.
Читайте полный текст интервью >>>
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В миреБРИКСЮАРНовый банк развития
 
 
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