https://ria.ru/20230118/briks-1845632090.html

БРИКС ищет возможности заменить платежи в долларах, заявила глава МИД ЮАР

БРИКС ищет возможности заменить платежи в долларах, заявила глава МИД ЮАР - РИА Новости, 18.01.2023

БРИКС ищет возможности заменить платежи в долларах, заявила глава МИД ЮАР

Доминирование доллара в международных расчетах невыгодно бедным странам, входящие в БРИКС страны ищут возможности разработать более справедливую систему... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T09:07

2023-01-18T09:07

2023-01-18T12:07

в мире

брикс

юар

новый банк развития

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ПРЕТОРИЯ, 18 янв - РИА Новости. Доминирование доллара в международных расчетах невыгодно бедным странам, входящие в БРИКС страны ищут возможности разработать более справедливую систему денежного обмена, сообщила в интервью РИА Новости министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. "Мы всегда были обеспокоены доминированием доллара, и нам нужно искать этому альтернативу, это одна из причин, по которой мы создали Новый банк развития БРИКС. Действующие в настоящее время системы, как правило, отдают предпочтение очень богатым странам, это проблема для таких стран, как мы, которые должны производить платежи в долларах, которые стоят намного дороже с точки зрения наших валют. В этой связи я действительно думаю, что необходимо разработать более справедливую систему, и это то, что мы обсуждаем с министрами БРИКС в сфере экономики", - сказала Пандор. Как считает глава МИД ЮАР, Новый банк развития и другие подобные организации могут помочь странам БРИКС разработать более справедливую систему денежного обмена.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230105/briks-1843121096.html

юар

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, брикс, юар, новый банк развития