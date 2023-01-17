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В МАГАТЭ призвали Москву и Киев ускорить создание защитной зоны на ЗАЭС - РИА Новости, 17.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/zaes-1845589195.html
В МАГАТЭ призвали Москву и Киев ускорить создание защитной зоны на ЗАЭС
В МАГАТЭ призвали Москву и Киев ускорить создание защитной зоны на ЗАЭС - РИА Новости, 17.01.2023
В МАГАТЭ призвали Москву и Киев ускорить создание защитной зоны на ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал Киев и Москву ускорить создание защитной зоны на Запорожской... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T20:32
2023-01-17T20:32
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
сергей шойгу
киев
энергодар
магатэ
запорожская аэс
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ВЕНА, 17 янв - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал Киев и Москву ускорить создание защитной зоны на Запорожской АЭС. "Запорожская АЭС, расположенная на передовой, как никогда нуждается в защитной зоне. Я по-прежнему надеюсь, что она будет согласована и реализована в ближайшее время, хотя я, естественно, предпочел бы ускорить выполнение плана. Я стремлюсь добиться существенного прогресса на встречах на этой неделе в Киеве с украинским правительством. Я также буду продвигать свои параллельные консультации с Российской Федерацией", - сказал он. Гросси встретится на этой неделе с высокопоставленными представителями правительства Украины в Киеве по поводу своего предложения о создании зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230113/magate-1844742498.html
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в мире, рафаэль гросси, сергей шойгу, киев, энергодар, магатэ, запорожская аэс, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Киев, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Россия
20:32 17.01.2023
 
В МАГАТЭ призвали Москву и Киев ускорить создание защитной зоны на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси призвал Москву и Киев ускорить создание защитной зоны на ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 17 янв - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал Киев и Москву ускорить создание защитной зоны на Запорожской АЭС.
"Запорожская АЭС, расположенная на передовой, как никогда нуждается в защитной зоне. Я по-прежнему надеюсь, что она будет согласована и реализована в ближайшее время, хотя я, естественно, предпочел бы ускорить выполнение плана. Я стремлюсь добиться существенного прогресса на встречах на этой неделе в Киеве с украинским правительством. Я также буду продвигать свои параллельные консультации с Российской Федерацией", - сказал он.
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 19:45Специальная военная операция на Украине
На Запорожскую АЭС прибыла новая группа из экспертов МАГАТЭ
Гросси встретится на этой неделе с высокопоставленными представителями правительства Украины в Киеве по поводу своего предложения о создании зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 02:32Специальная военная операция на Украине
Китай призвал немедленно прекратить атаки, угрожающие Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиСергей ШойгуКиевЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСРоссия
 
 
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