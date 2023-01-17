https://ria.ru/20230117/zaes-1845589195.html

В МАГАТЭ призвали Москву и Киев ускорить создание защитной зоны на ЗАЭС

В МАГАТЭ призвали Москву и Киев ускорить создание защитной зоны на ЗАЭС - РИА Новости, 17.01.2023

В МАГАТЭ призвали Москву и Киев ускорить создание защитной зоны на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал Киев и Москву ускорить создание защитной зоны на Запорожской... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T20:32

2023-01-17T20:32

2023-01-17T20:32

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

сергей шойгу

киев

энергодар

магатэ

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188045_0:415:2903:2048_1920x0_80_0_0_83100dc7558d7c52526861f38cf808c8.jpg

ВЕНА, 17 янв - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал Киев и Москву ускорить создание защитной зоны на Запорожской АЭС. "Запорожская АЭС, расположенная на передовой, как никогда нуждается в защитной зоне. Я по-прежнему надеюсь, что она будет согласована и реализована в ближайшее время, хотя я, естественно, предпочел бы ускорить выполнение плана. Я стремлюсь добиться существенного прогресса на встречах на этой неделе в Киеве с украинским правительством. Я также буду продвигать свои параллельные консультации с Российской Федерацией", - сказал он. Гросси встретится на этой неделе с высокопоставленными представителями правительства Украины в Киеве по поводу своего предложения о создании зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230113/magate-1844742498.html

https://ria.ru/20230114/knr-1844784523.html

киев

энергодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рафаэль гросси, сергей шойгу, киев, энергодар, магатэ, запорожская аэс, россия