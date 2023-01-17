https://ria.ru/20230117/storchevoy-1845557803.html

Биография Олега Сторчевого

Биография Олега Сторчевого - РИА Новости, 17.01.2023

Биография Олега Сторчевого

Олег Георгиевич Сторчевой родился 9 ноября 1966 года. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T18:07

2023-01-17T18:07

2023-01-17T18:07

справки

олег сторчевой

россия

москва

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

трансаэро

межгосударственный авиационный комитет

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Олег Георгиевич Сторчевой родился 9 ноября 1966 года.В 1989 году начал летать в правительственном отряде Москвы и выполнял особо важные полеты по перевозке правительства Советского Союза и России.С 1993 по 2003 годы работал в ОАО "Трансаэро", принимал активное участие в освоении нового типа ВС в России – Boeing-737-200.В последующем работал ведущим пилотом-инспектором в Инспекции по безопасности полетов в должности. Затем занимал должности начальника отдела летной инспекции, заместителя начальника Инспекции по безопасности полетов. 4 мая 2012 года был назначен заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).В июле 2014 года возглавил российскую комиссию расследования катастрофы малазийского Boeing в воздушном пространстве Украины.21 апреля 2022 года Олег Сторчевой был освобожден от должности заместителя руководителя Росавиации в связи с истечением срока контракта. 17 января 2023 года стало известно, что Олег Сторчевой назначен главой Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, олег сторчевой, россия, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), трансаэро, межгосударственный авиационный комитет