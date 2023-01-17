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Биография Олега Сторчевого - РИА Новости, 17.01.2023
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Биография Олега Сторчевого
Биография Олега Сторчевого - РИА Новости, 17.01.2023
Биография Олега Сторчевого
Олег Георгиевич Сторчевой родился 9 ноября 1966 года. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T18:07
2023-01-17T18:07
справки
олег сторчевой
россия
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
трансаэро
межгосударственный авиационный комитет
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Олег Георгиевич Сторчевой родился 9 ноября 1966 года.В 1989 году начал летать в правительственном отряде Москвы и выполнял особо важные полеты по перевозке правительства Советского Союза и России.С 1993 по 2003 годы работал в ОАО "Трансаэро", принимал активное участие в освоении нового типа ВС в России – Boeing-737-200.В последующем работал ведущим пилотом-инспектором в Инспекции по безопасности полетов в должности. Затем занимал должности начальника отдела летной инспекции, заместителя начальника Инспекции по безопасности полетов. 4 мая 2012 года был назначен заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).В июле 2014 года возглавил российскую комиссию расследования катастрофы малазийского Boeing в воздушном пространстве Украины.21 апреля 2022 года Олег Сторчевой был освобожден от должности заместителя руководителя Росавиации в связи с истечением срока контракта. 17 января 2023 года стало известно, что Олег Сторчевой назначен главой Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
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справки, олег сторчевой, россия, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), трансаэро, межгосударственный авиационный комитет
Справки, Олег Сторчевой, Россия, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Трансаэро, Межгосударственный авиационный комитет
18:07 17.01.2023
 

Биография Олега Сторчевого

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Олег Сторчевой
Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Олег Сторчевой - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Олег Георгиевич Сторчевой родился 9 ноября 1966 года.
В 1989 году начал летать в правительственном отряде Москвы и выполнял особо важные полеты по перевозке правительства Советского Союза и России.
С 1993 по 2003 годы работал в ОАО "Трансаэро", принимал активное участие в освоении нового типа ВС в России – Boeing-737-200.
В последующем работал ведущим пилотом-инспектором в Инспекции по безопасности полетов в должности. Затем занимал должности начальника отдела летной инспекции, заместителя начальника Инспекции по безопасности полетов.
4 мая 2012 года был назначен заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).
В июле 2014 года возглавил российскую комиссию расследования катастрофы малазийского Boeing в воздушном пространстве Украины.
21 апреля 2022 года Олег Сторчевой был освобожден от должности заместителя руководителя Росавиации в связи с истечением срока контракта.
17 января 2023 года стало известно, что Олег Сторчевой назначен главой Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиОлег СторчевойРоссияМоскваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ТрансаэроМежгосударственный авиационный комитет
 
 
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