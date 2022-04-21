https://ria.ru/20220421/rosaviatsiya-1784803386.html
Замглавы Росавиации Сторчевого освободили от должности
Замглавы Росавиации Сторчевого освободили от должности - РИА Новости, 21.04.2022
Замглавы Росавиации Сторчевого освободили от должности
Заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой освобожден от должности в связи с истечением срока контракта. Соответствующее распоряжение правительства РФ... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T20:57
2022-04-21T20:57
2022-04-21T20:57
политика
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой освобожден от должности в связи с истечением срока контракта. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации."Освободить Сторчевого Олега Георгиевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", - говорится в документе.Сторчевой занимал должность заместителя руководителя Росавиации с 2012 года.
https://ria.ru/20220421/fedulov-1784800118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Замглавы Росавиации Сторчевого освободили от должности
Замглавы Росавиации Сторчевого освободили от должности из-за истечения срока контракта