https://ria.ru/20220421/rosaviatsiya-1784803386.html

Замглавы Росавиации Сторчевого освободили от должности

Замглавы Росавиации Сторчевого освободили от должности - РИА Новости, 21.04.2022

Замглавы Росавиации Сторчевого освободили от должности

Заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой освобожден от должности в связи с истечением срока контракта. Соответствующее распоряжение правительства РФ... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T20:57

2022-04-21T20:57

2022-04-21T20:57

политика

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой освобожден от должности в связи с истечением срока контракта. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации."Освободить Сторчевого Олега Георгиевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", - говорится в документе.Сторчевой занимал должность заместителя руководителя Росавиации с 2012 года.

https://ria.ru/20220421/fedulov-1784800118.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)