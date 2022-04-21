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Замглавы Росавиации Сторчевого освободили от должности - РИА Новости, 21.04.2022
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Замглавы Росавиации Сторчевого освободили от должности
Замглавы Росавиации Сторчевого освободили от должности - РИА Новости, 21.04.2022
Замглавы Росавиации Сторчевого освободили от должности
Заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой освобожден от должности в связи с истечением срока контракта. Соответствующее распоряжение правительства РФ... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T20:57
2022-04-21T20:57
политика
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой освобожден от должности в связи с истечением срока контракта. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации."Освободить Сторчевого Олега Георгиевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", - говорится в документе.Сторчевой занимал должность заместителя руководителя Росавиации с 2012 года.
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политика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
20:57 21.04.2022
 
Замглавы Росавиации Сторчевого освободили от должности

Замглавы Росавиации Сторчевого освободили от должности из-за истечения срока контракта

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Олег Сторчевой
Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Олег Сторчевой - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Олег Сторчевой . Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой освобожден от должности в связи с истечением срока контракта. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Освободить Сторчевого Олега Георгиевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", - говорится в документе.
Сторчевой занимал должность заместителя руководителя Росавиации с 2012 года.
Министерства экономического развития Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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