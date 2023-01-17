https://ria.ru/20230117/mak-1845542250.html

Экс-замглавы Росавиации Сторчевой возглавил МАК

Экс-замглавы Росавиации Сторчевой возглавил МАК - РИА Новости, 17.01.2023

Экс-замглавы Росавиации Сторчевой возглавил МАК

Главой Межгосударственного авиационного комитета (МАК) назначен бывший замруководителя Росавиации Олег Сторчевой, Татьяне Анодиной предложено звание почетного... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:13

2023-01-17T17:13

2023-01-17T17:13

олег сторчевой

межгосударственный авиационный комитет

татьяна анодина

россия

политика

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Главой Межгосударственного авиационного комитета (МАК) назначен бывший замруководителя Росавиации Олег Сторчевой, Татьяне Анодиной предложено звание почетного президента Совета по авиации и использованию воздушного пространства с правом совещательного голоса, сообщает Минтранс РФ. Во вторник в министерстве транспорта РФ состоялась сессия Совета по авиации и использованию воздушного пространства под председательством уполномоченного представителя РФ в Совете по авиации и использованию воздушного пространства, замминистра транспорта РФ Игоря Чалика. В заседании приняли участие полномочные представители всех государств-участников соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. "Совет утвердил новую редакцию положения о совете по авиации и использованию воздушного пространства, положения о Межгосударственном авиационном комитете (МАК), а также утвердил пакет документов, регулирующих финансовую деятельность МАК. Совет назначил председателем МАК Олега Сторчевого, предложив занимавшей ранее данную должность Татьяне Анодиной звание почетного президента совета с правом совещательного голоса", - говорится в сообщении. Сторчевой в апреле был освобожден от должности замруководителя Росавиации в связи с истечением срока контракта.

https://ria.ru/20230109/an-2-1843781777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

олег сторчевой, межгосударственный авиационный комитет, татьяна анодина, россия, политика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)