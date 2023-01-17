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Спецоперация, 17 января: Минобороны увеличит численность ВС России - РИА Новости, 17.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/spetsoperatsiya-1845593247.html
Спецоперация, 17 января: Минобороны увеличит численность ВС России
Спецоперация, 17 января: Минобороны увеличит численность ВС России - РИА Новости, 17.01.2023
Спецоперация, 17 января: Минобороны увеличит численность ВС России
Масштабные изменения в российской армии, в частности, увеличение ее численности до 1,5 миллиона человек, осуществятся в период с 2023 по 2026 год, сообщили в... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T21:21
2023-01-17T21:22
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
рустам мурадов
россия
донецкая народная республика
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
в мире
украина
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Масштабные изменения в российской армии, в частности, увеличение ее численности до 1,5 миллиона человек, осуществятся в период с 2023 по 2026 год, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Данное заявление было сделано по итогам совещания военного ведомства по вопросам увеличения численности Вооруженных Сил РФ, проведенного министром обороны Сергеем Шойгу. Он заявил, что для того, чтобы это обеспечить, особое внимание будет уделено набору контрактников, обеспечению поставок своевременной техники, а также увеличению полигонов в уже существующих военных округах и новых территориях РФ. По его словам, увеличение численности военных синхронизируют с поставками вооружений, строительством инфраструктуры и обеспечением войск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное сообщение, заявил, что это вызвано действиями Запада, и подчеркнул, что безопасность страны должна быть безусловно обеспечена. В рамках работы в объединенной группировки войск спецоперации Шойгу провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения данного решения президента. Кроме того, министр поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне спецоперации, и наградил проявивших самоотверженность и героизм. Он назвал усиление боевой составляющей ВМФ, ВКС и РВСН необходимым для гарантированного обеспечения безопасности РФ и напомнил, что в рамках усиления ВС РФ будут созданы два новых межвидовых стратегических территориальных объединения – Московский и Ленинградский военные округа, самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов России. Вместе с тем, министр в ходе инспектирования штаба группировки войск "Восток" обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации, а также заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, и командующих объединениями и соединениями по основным направлениям. Ход спецоперации На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными более 120 человек, сообщили во вторник в Минобороны РФ. В министерстве также заявили, что подразделения ВС РФ Южного военного округа совместно с десантниками в ходе наступательных действий на Донецком направлении уничтожили за сутки более 60 украинских военных, а также 10 единиц техники. Подразделения Восточного военного округа и морпехи Тихоокеанского флота на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военных, включая две диверсионно-разведывательные группы, и пять единиц техники. По данным МО РФ, российские войска за сутки уничтожили иностранные гаубицы, поставленные Киеву - "Краб" польского производства и М109 "Паладин" производства США. Кроме того, уничтожены гаубица Д-20 в районе населенного пункта Терны (ДНР); две гаубицы "Гиацинт-Б" в районе населенных пунктов Марьинка и Орловка (также ДНР); две самоходные гаубицы "Акация" в районах населенных пунктов Невское (ЛНР) и Преображенка Запорожской области. Помимо этого, уничтожены пять гаубиц Д-30 в районах населенных пунктов Змиевка и Новокаиры Херсонской области, Софиевка (ДНР) и города Орехов Запорожской области. Российские артиллеристы уничтожили в течение суток четыре украинские радиолокационные станции типа AN/ТPQ контрбатарейной борьбы производства США, добавили в военном ведомстве. Также авиация и артиллерия РФ поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской бригады теробороны в Харьковской области. Отмечается, что также поражены 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 98 районах. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", оперативно-тактическую ракету "Точка-У" и противорадарную ракету HARM, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 372 украинских военных самолета, 200 вертолетов, 2891 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7549 танков и других боевых бронированных машин, 984 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8081 единица специальной военной автомобильной техники. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в населенном пункте Марьинка, в городе зачищены все высотки, скоро населенный пункт перейдет под полный контроль. Он также заявил об успехах и улучшении позиций на авдеевском направлении. При этом, по его словам, сообщение и снабжение украинских войск между Северском и Артемовском после освобождения Соледара перерезано, а железнодорожная станция "Соль" в районе этого населенного пункта перешла под полный контроль российских военных. Обстрелы со стороны украинских войск Тела двух женщин извлекли из-под завалов здания, обрушившегося в результате обстрела украинских войск, в Калининском районе Донецка, сообщил МЧС ДНР. Отмечается, что аварийно-спасательные работы продолжатся до полного разбора завалов. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Были повреждены здание торгового центра, станция техобслуживания и маршрутное такси №46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавлял, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом. Кроме того, днем украинские войска также выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка. Вокруг спецоперации Глава британского МИД Джеймс Клеверли объявил, что Великобритания продолжит сотрудничать с США для обучения украинских солдат и поставки Киеву вооружения, добавив, что гордится тем, что Британия является вторым крупнейшим поставщиком оружия на Украину после США. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза ввести десятый пакет санкций против РФ, он будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах, сообщили СМИ. Нидерланды, в свою очередь, рассматривают возможность передачи Украине ЗРК Patriot, власти страны скоро примут окончательное решение по этому вопросу, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
https://ria.ru/20230116/vagner-1845152403.html
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сергей шойгу, рустам мурадов, россия, донецкая народная республика, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), в мире, украина, вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Рустам Мурадов, Россия, Донецкая Народная Республика, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецк
21:21 17.01.2023 (обновлено: 21:22 17.01.2023)
 
Спецоперация, 17 января: Минобороны увеличит численность ВС России

Спецоперация, 17 января: численность ВС России увеличат до 1,5 миллиона человек

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Масштабные изменения в российской армии, в частности, увеличение ее численности до 1,5 миллиона человек, осуществятся в период с 2023 по 2026 год, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Данное заявление было сделано по итогам совещания военного ведомства по вопросам увеличения численности Вооруженных Сил РФ, проведенного министром обороны Сергеем Шойгу.
Боец подразделения ЧВК Вагнер в Соледаре - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 12:48Специальная военная операция на Украине
В Кремле опровергли слухи о конфликте между "Вагнером" и Минобороны
Он заявил, что для того, чтобы это обеспечить, особое внимание будет уделено набору контрактников, обеспечению поставок своевременной техники, а также увеличению полигонов в уже существующих военных округах и новых территориях РФ. По его словам, увеличение численности военных синхронизируют с поставками вооружений, строительством инфраструктуры и обеспечением войск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное сообщение, заявил, что это вызвано действиями Запада, и подчеркнул, что безопасность страны должна быть безусловно обеспечена.
В рамках работы в объединенной группировки войск спецоперации Шойгу провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения данного решения президента. Кроме того, министр поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне спецоперации, и наградил проявивших самоотверженность и героизм. Он назвал усиление боевой составляющей ВМФ, ВКС и РВСН необходимым для гарантированного обеспечения безопасности РФ и напомнил, что в рамках усиления ВС РФ будут созданы два новых межвидовых стратегических территориальных объединения – Московский и Ленинградский военные округа, самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов России.
Вместе с тем, министр в ходе инспектирования штаба группировки войск "Восток" обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации, а также заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, и командующих объединениями и соединениями по основным направлениям.
Вручение госнаград за самоотверженность и героизм - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 08:13Специальная военная операция на Украине
Шойгу наградил военных, проявивших героизм во время спецоперации

Ход спецоперации

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными более 120 человек, сообщили во вторник в Минобороны РФ. В министерстве также заявили, что подразделения ВС РФ Южного военного округа совместно с десантниками в ходе наступательных действий на Донецком направлении уничтожили за сутки более 60 украинских военных, а также 10 единиц техники. Подразделения Восточного военного округа и морпехи Тихоокеанского флота на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожили до 40 украинских военных, включая две диверсионно-разведывательные группы, и пять единиц техники.
По данным МО РФ, российские войска за сутки уничтожили иностранные гаубицы, поставленные Киеву - "Краб" польского производства и М109 "Паладин" производства США. Кроме того, уничтожены гаубица Д-20 в районе населенного пункта Терны (ДНР); две гаубицы "Гиацинт-Б" в районе населенных пунктов Марьинка и Орловка (также ДНР); две самоходные гаубицы "Акация" в районах населенных пунктов Невское (ЛНР) и Преображенка Запорожской области.
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 08:00
Запад испугался перелома на украинском фронте. Поэтому срочно шлет танки
Помимо этого, уничтожены пять гаубиц Д-30 в районах населенных пунктов Змиевка и Новокаиры Херсонской области, Софиевка (ДНР) и города Орехов Запорожской области. Российские артиллеристы уничтожили в течение суток четыре украинские радиолокационные станции типа AN/ТPQ контрбатарейной борьбы производства США, добавили в военном ведомстве. Также авиация и артиллерия РФ поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской бригады теробороны в Харьковской области. Отмечается, что также поражены 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 98 районах.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", оперативно-тактическую ракету "Точка-У" и противорадарную ракету HARM, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 372 украинских военных самолета, 200 вертолетов, 2891 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7549 танков и других боевых бронированных машин, 984 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8081 единица специальной военной автомобильной техники.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в населенном пункте Марьинка, в городе зачищены все высотки, скоро населенный пункт перейдет под полный контроль. Он также заявил об успехах и улучшении позиций на авдеевском направлении. При этом, по его словам, сообщение и снабжение украинских войск между Северском и Артемовском после освобождения Соледара перерезано, а железнодорожная станция "Соль" в районе этого населенного пункта перешла под полный контроль российских военных.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украину некому спасти, кроме нее самой

Обстрелы со стороны украинских войск

Тела двух женщин извлекли из-под завалов здания, обрушившегося в результате обстрела украинских войск, в Калининском районе Донецка, сообщил МЧС ДНР. Отмечается, что аварийно-спасательные работы продолжатся до полного разбора завалов. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Были повреждены здание торгового центра, станция техобслуживания и маршрутное такси №46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавлял, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом. Кроме того, днем украинские войска также выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка.
Спасатели на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ торгового здания на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 13:05Специальная военная операция на Украине
Разрушенное здание и люди под завалами: украинские войска обстреляли Донецк

Вокруг спецоперации

Глава британского МИД Джеймс Клеверли объявил, что Великобритания продолжит сотрудничать с США для обучения украинских солдат и поставки Киеву вооружения, добавив, что гордится тем, что Британия является вторым крупнейшим поставщиком оружия на Украину после США.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза ввести десятый пакет санкций против РФ, он будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах, сообщили СМИ.
Нидерланды, в свою очередь, рассматривают возможность передачи Украине ЗРК Patriot, власти страны скоро примут окончательное решение по этому вопросу, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуРустам МурадовРоссияДонецкая Народная РеспубликаПэтриот (зенитный ракетный комплекс )В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецк
 
 
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