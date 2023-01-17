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В Дагестане школьница ударила одноклассницу ножом семь раз - РИА Новости, 17.01.2023
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В Дагестане школьница ударила одноклассницу ножом семь раз
В Дагестане школьница ударила одноклассницу ножом семь раз - РИА Новости, 17.01.2023
В Дагестане школьница ударила одноклассницу ножом семь раз
Девятиклассница ударила сверстницу ножом семь раз на уроке математики в селе Муги в Дагестане, сообщает пресс-служба СУСК России по республике. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:12
2023-01-17T17:12
происшествия
россия
акушинский район
республика дагестан
школа
дети
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МАХАЧКАЛА, 17 янв — РИА Новости. Девятиклассница ударила сверстницу ножом семь раз на уроке математики в селе Муги в Дагестане, сообщает пресс-служба СУСК России по республике. По версии следствия, 16 января в школе села Муги Акушинского района "ученица 9-го класса во время урока математики беспричинно имевшимся при себе ножом нанесла 7 ножевых колото-резаных ран однокласснице". Пострадавшую доставили в медицинское учреждение для оказания экстренной помощи. "Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего в общеобразовательном учреждении по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении. Проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего, организована процессуальная проверка по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей руководством школы.
https://ria.ru/20230117/shkolnitsa-1845490565.html
https://ria.ru/20230113/perelom-1844629453.html
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происшествия, россия, акушинский район, республика дагестан, школа, дети
Происшествия, Россия, Акушинский район, Республика Дагестан, Школа, Дети
17:12 17.01.2023
 
В Дагестане школьница ударила одноклассницу ножом семь раз

В Дагестане девятиклассница на уроке математики ударила сверстницу ножом семь раз

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 17 янв — РИА Новости. Девятиклассница ударила сверстницу ножом семь раз на уроке математики в селе Муги в Дагестане, сообщает пресс-служба СУСК России по республике.
По версии следствия, 16 января в школе села Муги Акушинского района "ученица 9-го класса во время урока математики беспричинно имевшимся при себе ножом нанесла 7 ножевых колото-резаных ран однокласснице". Пострадавшую доставили в медицинское учреждение для оказания экстренной помощи.
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"Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего в общеобразовательном учреждении по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего, организована процессуальная проверка по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей руководством школы.
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ПроисшествияРоссияАкушинский районРеспублика ДагестанШколаДети
 
 
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