https://ria.ru/20230117/putin-1845499416.html

Путин осмотрит цеха Обуховского завода

Путин осмотрит цеха Обуховского завода - РИА Новости, 17.01.2023

Путин осмотрит цеха Обуховского завода

Президент России Владимир Путин в среду осмотрит цеха входящего в концерн "Алмаз-Антей" Обуховского завода, проведет встречу с губернатором Санкт-Петербурга... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:06

2023-01-17T15:06

2023-01-17T15:32

концерн пво "алмаз-антей"

политика

общество

владимир путин

ленинград

санкт-петербург

александр беглов

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду осмотрит цеха входящего в концерн "Алмаз-Антей" Обуховского завода, проведет встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщает пресс-служба Кремля."Восемнадцатого января президент примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Глава государства возложит цветы к памятнику "Рубежный камень" в Ленинградской области, а также к братской могиле и к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где встретится с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений."В рамках рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ Путин осмотрит цеха входящего в концерн "Алмаз-Антей" Обуховского завода и побеседует с рабочими предприятия. Помимо этого, запланирована рабочая встреча президента с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым", - добавляется в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

концерн пво "алмаз-антей", политика, общество, владимир путин, ленинград, санкт-петербург, александр беглов, россия