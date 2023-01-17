https://ria.ru/20230117/putin-1845499416.html
Путин осмотрит цеха Обуховского завода
Путин осмотрит цеха Обуховского завода - РИА Новости, 17.01.2023
Путин осмотрит цеха Обуховского завода
Президент России Владимир Путин в среду осмотрит цеха входящего в концерн "Алмаз-Антей" Обуховского завода, проведет встречу с губернатором Санкт-Петербурга... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:06
2023-01-17T15:06
2023-01-17T15:32
концерн пво "алмаз-антей"
политика
общество
владимир путин
ленинград
санкт-петербург
александр беглов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845203527_0:0:3107:1749_1920x0_80_0_0_fd7435524dae0b576ca34ae84026d3ed.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду осмотрит цеха входящего в концерн "Алмаз-Антей" Обуховского завода, проведет встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщает пресс-служба Кремля."Восемнадцатого января президент примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Глава государства возложит цветы к памятнику "Рубежный камень" в Ленинградской области, а также к братской могиле и к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где встретится с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений."В рамках рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ Путин осмотрит цеха входящего в концерн "Алмаз-Антей" Обуховского завода и побеседует с рабочими предприятия. Помимо этого, запланирована рабочая встреча президента с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230117/dokhod-1845485881.html
ленинград
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845203527_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0267837ad94bab02653d698a22a86612.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
концерн пво "алмаз-антей", политика, общество, владимир путин, ленинград, санкт-петербург, александр беглов, россия
Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Политика, Общество, Владимир Путин, Ленинград, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Россия
15:06 17.01.2023 (обновлено: 15:32 17.01.2023)
Путин осмотрит цеха Обуховского завода
Путин осмотрит цеха Обуховского завода и встретится с губернатором Бегловым