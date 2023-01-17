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В храме Христа Спасителя собираются на прощание с Инной Чуриковой

В храме Христа Спасителя собираются на прощание с Инной Чуриковой - РИА Новости, 17.01.2023

В храме Христа Спасителя собираются на прощание с Инной Чуриковой

Пришедшие попрощаться с народной артисткой СССР Инной Чуриковой собираются в храме Христа Спасителя, где в 11.00 начнется отпевание, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T10:26

2023-01-17T10:26

2023-01-17T11:16

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пришедшие попрощаться с народной артисткой СССР Инной Чуриковой собираются в храме Христа Спасителя, где в 11.00 начнется отпевание, передает корреспондент РИА Новости. Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. В Храме установлен гроб с телом артистки, а также венки и цветы, которые принесли родные, близкие, коллеги и поклонники актрисы. До начала отпевания в храме совершается литургия. Свои соболезнования в связи с кончиной актрисы выразили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, политики и коллеги актрисы. Путин назвал Чурикову ярким, талантливым, душевно щедрым человеком и отметил, что ее работы на сцене театра "Ленком" и в кинематографе являются "образцом настоящего искусства, вдохновения, громадной самоотдачи". По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, Чурикова была невероятно талантливой и харизматичной артисткой, а ее уникальное мастерство и обаяние пленяло каждого, кто хоть раз видел ее на сцене или на экране. Кинорежиссер Никита Михалков назвал Чурикову гениальным человеком, которому нет замены. Чурикова снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в картинах "Начало", "Я шагаю по Москве", "Старшая сестра", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Военно-полевой роман", "Мать", "Курьер", "Ширли-мырли", "Идиот" и других. С 1975 года Чурикова служила в театре "Ленком". В последние годы актриса играла в картинах "Утомленные солнцем 2" , "Без границ", "Страна ОЗ", "Самый лучший день", "На веки вечные", "Иван Денисович", "Мятный пряник". Также снималась в сериалах "Мертвые души" по Николаю Гоголю, "Идиот" по Федору Достоевскому, "Московская сага" по Василию Аксенову, "В круге первом" по Александру Солженицыну и других.

https://ria.ru/20230114/churikova-1844901973.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, инна чурикова, умерла инна чурикова, общество