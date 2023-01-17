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Стала известна дата выхода нового сезона шоу "Маска" - РИА Новости, 17.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230117/maska-1845386527.html
Стала известна дата выхода нового сезона шоу "Маска"
Стала известна дата выхода нового сезона шоу "Маска" - РИА Новости, 17.01.2023
Стала известна дата выхода нового сезона шоу "Маска"
Премьера четвертого сезона передачи "Маска" состоится 12 февраля. Об этом сообщили представители компании WeiTMedia, которая занимается производством шоу. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:17
2023-01-17T11:17
шоубиз
нтв (телеканал)
шоу "маска"
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьера четвертого сезона передачи "Маска" состоится 12 февраля. Об этом сообщили представители компании WeiTMedia, которая занимается производством шоу. Кроме того, стали известны имена членов жюри передачи. Ими станут Валерия, Филипп Киркоров, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Однако личность пятого судьи пока осталась в тайне. Ведущим проекта традиционно станет Вячеслав Макаров. "Маска" – музыкальное телешоу, в котором 14 знаменитостей скрывают свою личность в оригинальных костюмах. Каждый выпуск из передачи выбывает участник после разоблачения членами жюри. Победителем третьего сезона проекта стал оперный певец Ильдар Абдразаков. Он скрывался под маской Дракона. Ранее Алсу спела вживую голосом Пчелы из "Маски". Она призналась, что ее вокал не обрабатывался во время записи.
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нтв (телеканал), шоу "маска"
Шоубиз, НТВ (телеканал), Шоу "Маска"
11:17 17.01.2023
 
Стала известна дата выхода нового сезона шоу "Маска"

Премьера четвертого сезона шоу "Маска" состоится 12 февраля

© Кадр из трансляции телеканала НТВПерсонаж "Заяц" в шоу "Маска" на телеканале НТВ
Персонаж Заяц в шоу Маска на телеканале НТВ
© Кадр из трансляции телеканала НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьера четвертого сезона передачи "Маска" состоится 12 февраля. Об этом сообщили представители компании WeiTMedia, которая занимается производством шоу.

"Уже 12 февраля состоится грандиозная премьера четвертого сезона шоу "Маска". В новом сезоне на сцену выйдут 14 новых героев", – поделились создатели проекта в соцсети.

Кроме того, стали известны имена членов жюри передачи. Ими станут Валерия, Филипп Киркоров, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Однако личность пятого судьи пока осталась в тайне. Ведущим проекта традиционно станет Вячеслав Макаров.
"Маска" – музыкальное телешоу, в котором 14 знаменитостей скрывают свою личность в оригинальных костюмах. Каждый выпуск из передачи выбывает участник после разоблачения членами жюри.
Победителем третьего сезона проекта стал оперный певец Ильдар Абдразаков. Он скрывался под маской Дракона.
Ранее Алсу спела вживую голосом Пчелы из "Маски". Она призналась, что ее вокал не обрабатывался во время записи.
Генпродюсер WeiTMedia Юлия Сумачева - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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