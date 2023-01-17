https://ria.ru/20230117/maska-1845386527.html

Стала известна дата выхода нового сезона шоу "Маска"

Стала известна дата выхода нового сезона шоу "Маска" - РИА Новости, 17.01.2023

Стала известна дата выхода нового сезона шоу "Маска"

Премьера четвертого сезона передачи "Маска" состоится 12 февраля. Об этом сообщили представители компании WeiTMedia, которая занимается производством шоу. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T11:17

2023-01-17T11:17

2023-01-17T11:17

шоубиз

нтв (телеканал)

шоу "маска"

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьера четвертого сезона передачи "Маска" состоится 12 февраля. Об этом сообщили представители компании WeiTMedia, которая занимается производством шоу. Кроме того, стали известны имена членов жюри передачи. Ими станут Валерия, Филипп Киркоров, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Однако личность пятого судьи пока осталась в тайне. Ведущим проекта традиционно станет Вячеслав Макаров. "Маска" – музыкальное телешоу, в котором 14 знаменитостей скрывают свою личность в оригинальных костюмах. Каждый выпуск из передачи выбывает участник после разоблачения членами жюри. Победителем третьего сезона проекта стал оперный певец Ильдар Абдразаков. Он скрывался под маской Дракона. Ранее Алсу спела вживую голосом Пчелы из "Маски". Она призналась, что ее вокал не обрабатывался во время записи.

https://ria.ru/20221229/televidenie-1841589942.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

нтв (телеканал), шоу "маска"