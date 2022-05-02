https://ria.ru/20220502/maska-1786098709.html

Ильдар Абдразаков стал победителем третьего сезона "Маски"

Ильдар Абдразаков стал победителем третьего сезона "Маски" - РИА Новости, 02.05.2022

Ильдар Абдразаков стал победителем третьего сезона "Маски"

Победителем третьего сезона шоу "Маска" стал Ильдар Абдразаков. Он выступал в образе дракона. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T00:26

2022-05-02T00:26

2022-05-02T00:26

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шоу "маска"

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нтв (телеканал)

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Победителем третьего сезона шоу "Маска" стал Ильдар Абдразаков. Он выступал в образе дракона. В финальном голосовании предпочтения членов жюри разделились: двое отдали победу Анубису, еще двое – Дракону. Окончательное решение оставалось за председателем Филиппом Киркоровым, который и присудил первое место Дракону.В костюме Анубиса была Мария Зайцева из группы "#2Маши".Третье место занял Монстрик, в котором весь проект скрывался Алексей Воробьев. На четвертом месте – Пчела. Имя певицы, которая скрывалась под маской, оказалось неожиданным и для зрителей, и для жюри – это была Алсу. В начале сезона за победу боролись 14 участников, среди них были не только певцы и актеры, но и спортсмены. Так, первым выбывшим оказался фигурист Роман Костомаров.В некоторых выпусках перед членами жюри и зрителями выступали специальные гости, например, МакSим, которая впервые вышла на сцену после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20220424/maska-1784986406.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу "маска", шоу-бизнес, нтв (телеканал)