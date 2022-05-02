https://ria.ru/20220502/maska-1786098709.html
Ильдар Абдразаков стал победителем третьего сезона "Маски"
Ильдар Абдразаков стал победителем третьего сезона "Маски" - РИА Новости, 02.05.2022
Ильдар Абдразаков стал победителем третьего сезона "Маски"
Победителем третьего сезона шоу "Маска" стал Ильдар Абдразаков. Он выступал в образе дракона. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T00:26
2022-05-02T00:26
2022-05-02T00:26
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шоу "маска"
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Победителем третьего сезона шоу "Маска" стал Ильдар Абдразаков. Он выступал в образе дракона. В финальном голосовании предпочтения членов жюри разделились: двое отдали победу Анубису, еще двое – Дракону. Окончательное решение оставалось за председателем Филиппом Киркоровым, который и присудил первое место Дракону.В костюме Анубиса была Мария Зайцева из группы "#2Маши".Третье место занял Монстрик, в котором весь проект скрывался Алексей Воробьев. На четвертом месте – Пчела. Имя певицы, которая скрывалась под маской, оказалось неожиданным и для зрителей, и для жюри – это была Алсу. В начале сезона за победу боролись 14 участников, среди них были не только певцы и актеры, но и спортсмены. Так, первым выбывшим оказался фигурист Роман Костомаров.В некоторых выпусках перед членами жюри и зрителями выступали специальные гости, например, МакSим, которая впервые вышла на сцену после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20220424/maska-1784986406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу "маска", шоу-бизнес, нтв (телеканал)
Ильдар Абдразаков стал победителем третьего сезона "Маски"
Ильдар Абдразаков в образе дракона стал победителем третьего сезона "Маски"
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Победителем третьего сезона шоу "Маска" стал Ильдар Абдразаков. Он выступал в образе дракона.
В финальном голосовании предпочтения членов жюри разделились: двое отдали победу Анубису, еще двое – Дракону. Окончательное решение оставалось за председателем Филиппом Киркоровым, который и присудил первое место Дракону.
В костюме Анубиса была Мария Зайцева из группы "#2Маши".
Третье место занял Монстрик, в котором весь проект скрывался Алексей Воробьев. На четвертом месте – Пчела. Имя певицы, которая скрывалась под маской, оказалось неожиданным и для зрителей, и для жюри – это была Алсу.
В начале сезона за победу боролись 14 участников, среди них были не только певцы и актеры, но и спортсмены. Так, первым выбывшим оказался
фигурист Роман Костомаров.
В некоторых выпусках перед членами жюри и зрителями выступали специальные гости, например, МакSим, которая впервые вышла
на сцену после продолжительной болезни.