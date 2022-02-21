Стал известен первый выбывший "Маски": в костюме Пса скрывался спортсмен
Роман Костомаров оказался первым выбывшим участником в шоу "Маска"
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Стал известен первый выбывший участник третьего сезона шоу "Маска". Им оказался Роман Костомаров, выступавший в костюме Пса.
"Я так круто пою. Не ожидал, что так рано вылечу. Но это было круто!" – написал фигурист в соцсетях.
Больше других членов жюри на проекте разоблачению Романа была удивлена Регина Тодоренко. Вместе с Костомаровым она принимала участие в шоу "Ледниковый период".
"А ты чего в караоке-то так не пел? Ром, я не знала… Ты бы хоть смс мне скинул или подмигнул!" – заявила Тодоренко.
Спортсмен поблагодарил судей за то, что "вытащили его из бани", намекая на очень жаркий костюм. Он добавил, что в маске "очень непросто находиться".
В шоу фигурист исполнил песню "Мой друг (лучше всех играет блюз)" группы "Машина времени".
Ранее в интернете пользователи раскритиковали третий сезон шоу за то, что в первом выпуске не выбыл ни один из участников.
13 февраля, 10:19Шоубиз"Маска": самые яркие номера проекта
Опубликовано: Жанна Старицына