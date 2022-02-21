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Шоубиз
https://ria.ru/20220221/kostomarov-1774012690.html
Стал известен первый выбывший "Маски": в костюме Пса скрывался спортсмен
Стал известен первый выбывший "Маски": в костюме Пса скрывался спортсмен - РИА Новости, 21.02.2022
Стал известен первый выбывший "Маски": в костюме Пса скрывался спортсмен
Стал известен первый выбывший участник третьего сезона шоу "Маска". Им оказался Роман Костомаров, выступавший в костюме Пса. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:58
2022-02-21T10:58
шоубиз
знаменитости
шоу "маска"
роман костомаров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Стал известен первый выбывший участник третьего сезона шоу "Маска". Им оказался Роман Костомаров, выступавший в костюме Пса.Больше других членов жюри на проекте разоблачению Романа была удивлена Регина Тодоренко. Вместе с Костомаровым она принимала участие в шоу "Ледниковый период".Спортсмен поблагодарил судей за то, что "вытащили его из бани", намекая на очень жаркий костюм. Он добавил, что в маске "очень непросто находиться".В шоу фигурист исполнил песню "Мой друг (лучше всех играет блюз)" группы "Машина времени".Ранее в интернете пользователи раскритиковали третий сезон шоу за то, что в первом выпуске не выбыл ни один из участников.
https://ria.ru/20220213/maska-1771645165.html
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Жанна Старицына
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знаменитости, шоу "маска", роман костомаров, шоу-бизнес
10:58 21.02.2022
 
Стал известен первый выбывший "Маски": в костюме Пса скрывался спортсмен

Роман Костомаров оказался первым выбывшим участником в шоу "Маска"

© НТВШоу "Маска". Третий сезон. Выпуск №2
Шоу Маска. Третий сезон. Выпуск №2
© НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Стал известен первый выбывший участник третьего сезона шоу "Маска". Им оказался Роман Костомаров, выступавший в костюме Пса.

"Я так круто пою. Не ожидал, что так рано вылечу. Но это было круто!" – написал фигурист в соцсетях.

Больше других членов жюри на проекте разоблачению Романа была удивлена Регина Тодоренко. Вместе с Костомаровым она принимала участие в шоу "Ледниковый период".

"А ты чего в караоке-то так не пел? Ром, я не знала… Ты бы хоть смс мне скинул или подмигнул!" – заявила Тодоренко.

Спортсмен поблагодарил судей за то, что "вытащили его из бани", намекая на очень жаркий костюм. Он добавил, что в маске "очень непросто находиться".
В шоу фигурист исполнил песню "Мой друг (лучше всех играет блюз)" группы "Машина времени".
Ранее в интернете пользователи раскритиковали третий сезон шоу за то, что в первом выпуске не выбыл ни один из участников.
Шоу Новогодняя Маска - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
13 февраля, 10:19Шоубиз
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Опубликовано: Жанна Старицына
 
ШоубизЗнаменитостиШоу "Маска"Роман КостомаровШоу-бизнес
 
 
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