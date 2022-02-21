https://ria.ru/20220221/kostomarov-1774012690.html

Стал известен первый выбывший "Маски": в костюме Пса скрывался спортсмен

Стал известен первый выбывший "Маски": в костюме Пса скрывался спортсмен - РИА Новости, 21.02.2022

Стал известен первый выбывший "Маски": в костюме Пса скрывался спортсмен

Стал известен первый выбывший участник третьего сезона шоу "Маска". Им оказался Роман Костомаров, выступавший в костюме Пса. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:58

2022-02-21T10:58

2022-02-21T10:58

шоубиз

знаменитости

шоу "маска"

роман костомаров

шоу-бизнес

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Стал известен первый выбывший участник третьего сезона шоу "Маска". Им оказался Роман Костомаров, выступавший в костюме Пса.Больше других членов жюри на проекте разоблачению Романа была удивлена Регина Тодоренко. Вместе с Костомаровым она принимала участие в шоу "Ледниковый период".Спортсмен поблагодарил судей за то, что "вытащили его из бани", намекая на очень жаркий костюм. Он добавил, что в маске "очень непросто находиться".В шоу фигурист исполнил песню "Мой друг (лучше всех играет блюз)" группы "Машина времени".Ранее в интернете пользователи раскритиковали третий сезон шоу за то, что в первом выпуске не выбыл ни один из участников.

https://ria.ru/20220213/maska-1771645165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу "маска", роман костомаров, шоу-бизнес