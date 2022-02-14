Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220214/maska-1772665549.html
Тодоренко затравили, а кого похвалили? В Сети обсуждают новый сезон "Маски"
Тодоренко затравили, а кого похвалили? В Сети обсуждают новый сезон "Маски" - РИА Новости, 14.02.2022
Тодоренко затравили, а кого похвалили? В Сети обсуждают новый сезон "Маски"
На НТВ стартовал третий сезон музыкального шоу "Маска", первый выпуск которого сейчас активно обсуждают в социальных сетях. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:48
2022-02-14T12:53
новости культуры
нтв (телеканал)
звезды
знаменитости
филипп киркоров
регина тодоренко
шоу "маска"
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772682035_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_9dc5236a5d6a255c930d86f521c10b5d.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На НТВ стартовал третий сезон музыкального шоу "Маска", первый выпуск которого сейчас активно обсуждают в социальных сетях. В этот раз на сцену вышли 14 участников в красочных костюмах. Под каждым скрывается какая-то известная личность: певец, актер, телеведущий, шоумен, спортсмен или блогер. Выступление исполнителей оценивают звездное жюри во главе с Филиппом Киркоровым и зрители. В результате обсуждения и голосования, по правилам шоу, кто-то из артистов должен снять маску и покинуть проект. Однако в первом выпуске третьего сезона никто из участников не ушел (хотя зрители и судьи выбрали трех номинантов), что разозлило многих пользователей. В комментариях под последним постом в официальном инстаграм-аккаунте "Маски" они написали, что зря четыре часа сидели у экранов. Другие же заступились за такое решение создателей проекта. "Чего вы такие злые? Первый выпуск, как знакомство со всеми участниками"; "А мне нравится, что решили никого не открывать"; "Ладно вам, это же только первый выпуск", — поделились мнением другие. Нашлись и те, кому не понравились костюмы и исполнители под ними."Как-то вообще не понравилось. Может, конечно, еще раскроются. Во втором сезоне какие голоса были. Одна Лама чего стоил. До мурашек. А тут? Костюмы вообще не зашли", "Костюмы не такие эффектные, как в предыдущих сезонах. И голоса.. не удивлюсь, если больше половины будут блогеры", "В этом году что-то и голоса слабенькие, и номера менее интересные. Прям расстроена", — написали недовольные зрители.И все же большая часть посмотревших третий сезон "Маски" осталась довольна красочным стартом шоу, выбрала любимчиков и даже сделала первые предположения по поводу участников. Досталось и Регине Тодоренко, которая не первый раз сидит в судейском кресле и постоянно удивляет публику неординарными нарядами. На премьере нового сезона "Маски" телеведущая повторила образ героини картины Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой". Всегда активная и веселая, сейчас звезда "Орла и Решки" всех только рассердила. Шоу "Маска" считается одним из самых рейтинговых проектов на отечественном телевидении. Например, только одна онлайн-презентация музыкальной программы ВКонтакте менее чем за сутки набрала более двух миллионов просмотров.
https://ria.ru/20220209/maska-1771917408.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772682035_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_71921ab7459388027cdf8ae3d3b18937.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, нтв (телеканал), звезды, знаменитости, филипп киркоров, регина тодоренко, шоу "маска"
12:48 14.02.2022 (обновлено: 12:53 14.02.2022)
 
Тодоренко затравили, а кого похвалили? В Сети обсуждают новый сезон "Маски"

Регину Тодоренко затравили, а Малыша похвалили: в Сети обсуждают новый сезон шоу "Маска"

© Фото предоставлено пресс-службой НТВТимур Батрутдинов в жюри шоу "Маска", 3 сезон
Тимур Батрутдинов в жюри шоу Маска, 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На НТВ стартовал третий сезон музыкального шоу "Маска", первый выпуск которого сейчас активно обсуждают в социальных сетях.
В этот раз на сцену вышли 14 участников в красочных костюмах. Под каждым скрывается какая-то известная личность: певец, актер, телеведущий, шоумен, спортсмен или блогер. Выступление исполнителей оценивают звездное жюри во главе с Филиппом Киркоровым и зрители. В результате обсуждения и голосования, по правилам шоу, кто-то из артистов должен снять маску и покинуть проект.
© Фото предоставлено пресс-службой НТВШоу "Маска", 3 сезон
Шоу Маска, 3 сезон
1 из 5
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
© Фото предоставлено пресс-службой НТВШоу "Маска", 3 сезон
Шоу Маска, 3 сезон
2 из 5
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
© Фото предоставлено пресс-службой НТВШоу "Маска", 3 сезон
Шоу Маска, 3 сезон
3 из 5
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
© Фото предоставлено пресс-службой НТВШоу "Маска", 3 сезон
Шоу Маска, 3 сезон
4 из 5
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
© Фото предоставлено пресс-службой НТВШоу "Маска", 3 сезон
Шоу Маска, 3 сезон
5 из 5
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
1 из 5
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
2 из 5
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
3 из 5
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
4 из 5
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
5 из 5
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
Однако в первом выпуске третьего сезона никто из участников не ушел (хотя зрители и судьи выбрали трех номинантов), что разозлило многих пользователей. В комментариях под последним постом в официальном инстаграм-аккаунте "Маски" они написали, что зря четыре часа сидели у экранов.

"Суть шоу — снять маску. Тогда зачем оставлять?"; "Четыре часа за зря"; "Третий сезон — очень скучный"; "Нечестно! Четыре часа ждали и такой облом в конце", — высказались хейтеры.

Другие же заступились за такое решение создателей проекта. "Чего вы такие злые? Первый выпуск, как знакомство со всеми участниками"; "А мне нравится, что решили никого не открывать"; "Ладно вам, это же только первый выпуск", — поделились мнением другие.
Нашлись и те, кому не понравились костюмы и исполнители под ними.
"Как-то вообще не понравилось. Может, конечно, еще раскроются. Во втором сезоне какие голоса были. Одна Лама чего стоил. До мурашек. А тут? Костюмы вообще не зашли", "Костюмы не такие эффектные, как в предыдущих сезонах. И голоса.. не удивлюсь, если больше половины будут блогеры", "В этом году что-то и голоса слабенькие, и номера менее интересные. Прям расстроена", — написали недовольные зрители.
© Фото предоставлено пресс-службой НТВШоу "Маска", 3 сезон
Шоу Маска, 3 сезон
1 из 3
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
© Фото предоставлено пресс-службой НТВШоу "Маска", 3 сезон
Шоу Маска, 3 сезон
2 из 3
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
© Фото предоставлено пресс-службой НТВШоу "Маска", 3 сезон
Шоу Маска, 3 сезон
3 из 3
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
1 из 3
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
2 из 3
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
3 из 3
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
И все же большая часть посмотревших третий сезон "Маски" осталась довольна красочным стартом шоу, выбрала любимчиков и даже сделала первые предположения по поводу участников.

"Победит Козерог"; "Джокер, скорее всего, Ваня Дмитриенко"; "По вокалу, на мой взгляд, лучшие пока это Осьминожка и Анубис"; "Осьминожка была просто шикарна. Мой фаворит"; "Очень понравился малыш. Такой милый"; "А Пончик похож на Глюкозу", "Мухомор — Елена Малышева", — обсудили героев пользователи.

Досталось и Регине Тодоренко, которая не первый раз сидит в судейском кресле и постоянно удивляет публику неординарными нарядами. На премьере нового сезона "Маски" телеведущая повторила образ героини картины Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой". Всегда активная и веселая, сейчас звезда "Орла и Решки" всех только рассердила.

"Как же надоела Тодоренко. Смените ее наконец"; "Невозможно слушать ее плоские шутки и бред, который она говорит"; "В жюри надо Регину заменить"; "Неужели ей никто не может сказать, чтобы она замолчала!" — попросили зрители.

Шоу "Маска" считается одним из самых рейтинговых проектов на отечественном телевидении. Например, только одна онлайн-презентация музыкальной программы ВКонтакте менее чем за сутки набрала более двух миллионов просмотров.
Шоу Новогодняя Маска - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 17:13Шоубиз
Стало известно имя нового члена жюри шоу "Маска"
 
ШоубизНовости культурыНТВ (телеканал)звездыЗнаменитостиФилипп КиркоровРегина ТодоренкоШоу "Маска"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала