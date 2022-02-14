12:48 14.02.2022 (обновлено: 12:53 14.02.2022)
Тодоренко затравили, а кого похвалили? В Сети обсуждают новый сезон "Маски"
Регину Тодоренко затравили, а Малыша похвалили: в Сети обсуждают новый сезон шоу "Маска"
© Фото предоставлено пресс-службой НТВТимур Батрутдинов в жюри шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На НТВ стартовал третий сезон музыкального шоу "Маска", первый выпуск которого сейчас активно обсуждают в социальных сетях.
В этот раз на сцену вышли 14 участников в красочных костюмах. Под каждым скрывается какая-то известная личность: певец, актер, телеведущий, шоумен, спортсмен или блогер. Выступление исполнителей оценивают звездное жюри во главе с Филиппом Киркоровым и зрители. В результате обсуждения и голосования, по правилам шоу, кто-то из артистов должен снять маску и покинуть проект.
© Фото предоставлено пресс-службой НТВШоу "Маска", 3 сезон
1 из 5
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
© Фото предоставлено пресс-службой НТВШоу "Маска", 3 сезон
2 из 5
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
© Фото предоставлено пресс-службой НТВШоу "Маска", 3 сезон
3 из 5
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
© Фото предоставлено пресс-службой НТВШоу "Маска", 3 сезон
4 из 5
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
© Фото предоставлено пресс-службой НТВШоу "Маска", 3 сезон
5 из 5
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
1 из 5
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
2 из 5
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
3 из 5
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
4 из 5
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
5 из 5
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
Однако в первом выпуске третьего сезона никто из участников не ушел (хотя зрители и судьи выбрали трех номинантов), что разозлило многих пользователей. В комментариях под последним постом в официальном инстаграм-аккаунте "Маски" они написали, что зря четыре часа сидели у экранов.
"Суть шоу — снять маску. Тогда зачем оставлять?"; "Четыре часа за зря"; "Третий сезон — очень скучный"; "Нечестно! Четыре часа ждали и такой облом в конце", — высказались хейтеры.
Другие же заступились за такое решение создателей проекта. "Чего вы такие злые? Первый выпуск, как знакомство со всеми участниками"; "А мне нравится, что решили никого не открывать"; "Ладно вам, это же только первый выпуск", — поделились мнением другие.
Нашлись и те, кому не понравились костюмы и исполнители под ними.
"Как-то вообще не понравилось. Может, конечно, еще раскроются. Во втором сезоне какие голоса были. Одна Лама чего стоил. До мурашек. А тут? Костюмы вообще не зашли", "Костюмы не такие эффектные, как в предыдущих сезонах. И голоса.. не удивлюсь, если больше половины будут блогеры", "В этом году что-то и голоса слабенькие, и номера менее интересные. Прям расстроена", — написали недовольные зрители.
© Фото предоставлено пресс-службой НТВШоу "Маска", 3 сезон
1 из 3
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
© Фото предоставлено пресс-службой НТВШоу "Маска", 3 сезон
2 из 3
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
© Фото предоставлено пресс-службой НТВШоу "Маска", 3 сезон
3 из 3
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
1 из 3
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
2 из 3
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
3 из 3
Шоу "Маска", 3 сезон
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
И все же большая часть посмотревших третий сезон "Маски" осталась довольна красочным стартом шоу, выбрала любимчиков и даже сделала первые предположения по поводу участников.
"Победит Козерог"; "Джокер, скорее всего, Ваня Дмитриенко"; "По вокалу, на мой взгляд, лучшие пока это Осьминожка и Анубис"; "Осьминожка была просто шикарна. Мой фаворит"; "Очень понравился малыш. Такой милый"; "А Пончик похож на Глюкозу", "Мухомор — Елена Малышева", — обсудили героев пользователи.
Досталось и Регине Тодоренко, которая не первый раз сидит в судейском кресле и постоянно удивляет публику неординарными нарядами. На премьере нового сезона "Маски" телеведущая повторила образ героини картины Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой". Всегда активная и веселая, сейчас звезда "Орла и Решки" всех только рассердила.
"Как же надоела Тодоренко. Смените ее наконец"; "Невозможно слушать ее плоские шутки и бред, который она говорит"; "В жюри надо Регину заменить"; "Неужели ей никто не может сказать, чтобы она замолчала!" — попросили зрители.
Шоу "Маска" считается одним из самых рейтинговых проектов на отечественном телевидении. Например, только одна онлайн-презентация музыкальной программы ВКонтакте менее чем за сутки набрала более двух миллионов просмотров.
9 февраля, 17:13ШоубизСтало известно имя нового члена жюри шоу "Маска"