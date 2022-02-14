https://ria.ru/20220214/maska-1772665549.html

Тодоренко затравили, а кого похвалили? В Сети обсуждают новый сезон "Маски"

Тодоренко затравили, а кого похвалили? В Сети обсуждают новый сезон "Маски" - РИА Новости, 14.02.2022

Тодоренко затравили, а кого похвалили? В Сети обсуждают новый сезон "Маски"

На НТВ стартовал третий сезон музыкального шоу "Маска", первый выпуск которого сейчас активно обсуждают в социальных сетях. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:48

2022-02-14T12:48

2022-02-14T12:53

новости культуры

нтв (телеканал)

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регина тодоренко

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шоубиз

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На НТВ стартовал третий сезон музыкального шоу "Маска", первый выпуск которого сейчас активно обсуждают в социальных сетях. В этот раз на сцену вышли 14 участников в красочных костюмах. Под каждым скрывается какая-то известная личность: певец, актер, телеведущий, шоумен, спортсмен или блогер. Выступление исполнителей оценивают звездное жюри во главе с Филиппом Киркоровым и зрители. В результате обсуждения и голосования, по правилам шоу, кто-то из артистов должен снять маску и покинуть проект. Однако в первом выпуске третьего сезона никто из участников не ушел (хотя зрители и судьи выбрали трех номинантов), что разозлило многих пользователей. В комментариях под последним постом в официальном инстаграм-аккаунте "Маски" они написали, что зря четыре часа сидели у экранов. Другие же заступились за такое решение создателей проекта. "Чего вы такие злые? Первый выпуск, как знакомство со всеми участниками"; "А мне нравится, что решили никого не открывать"; "Ладно вам, это же только первый выпуск", — поделились мнением другие. Нашлись и те, кому не понравились костюмы и исполнители под ними."Как-то вообще не понравилось. Может, конечно, еще раскроются. Во втором сезоне какие голоса были. Одна Лама чего стоил. До мурашек. А тут? Костюмы вообще не зашли", "Костюмы не такие эффектные, как в предыдущих сезонах. И голоса.. не удивлюсь, если больше половины будут блогеры", "В этом году что-то и голоса слабенькие, и номера менее интересные. Прям расстроена", — написали недовольные зрители.И все же большая часть посмотревших третий сезон "Маски" осталась довольна красочным стартом шоу, выбрала любимчиков и даже сделала первые предположения по поводу участников. Досталось и Регине Тодоренко, которая не первый раз сидит в судейском кресле и постоянно удивляет публику неординарными нарядами. На премьере нового сезона "Маски" телеведущая повторила образ героини картины Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой". Всегда активная и веселая, сейчас звезда "Орла и Решки" всех только рассердила. Шоу "Маска" считается одним из самых рейтинговых проектов на отечественном телевидении. Например, только одна онлайн-презентация музыкальной программы ВКонтакте менее чем за сутки набрала более двух миллионов просмотров.

https://ria.ru/20220209/maska-1771917408.html

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новости культуры, нтв (телеканал), звезды, знаменитости, филипп киркоров, регина тодоренко, шоу "маска"