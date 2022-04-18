https://ria.ru/20220418/maksim-1783688866.html
МакSим впервые выступила на сцене после комы
МакSим впервые выступила на сцене после комы - РИА Новости, 18.04.2022
МакSим впервые выступила на сцене после комы
МакSим впервые вышла на сцену после продолжительной болезни и комы. Она стала специальным гостем шоу "Маска". Артистка вышла в костюме Мышки. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:53
2022-04-18T10:53
2022-04-18T10:53
шоубиз
знаменитости
макsим (марина абросимова)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. МакSим впервые вышла на сцену после продолжительной болезни и комы. Она стала специальным гостем шоу "Маска". Артистка вышла в костюме Мышки. Певица попала в больницу в июне 2021 года сразу после сольного выступления в Казани. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несколько недель она находилась в искусственной коме. При этом тест на коронавирус показывал отрицательный результат.В начале августа представитель МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку, 13 августа артистку выписали.Долгое время Марина восстанавливалась после болезни – она публиковала фотографии с прогулок с дочерями и кадры домашних спортивных тренировок. На днях она анонсировала первый сольный концерт после комы – он запланирован на 17 июня.
https://ria.ru/20220411/maksim-1782943944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, макsим (марина абросимова), шоу-бизнес
МакSим впервые выступила на сцене после комы
МакSим впервые выступила на сцене после комы в шоу "Маска"
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. МакSим впервые вышла на сцену после продолжительной болезни и комы. Она стала специальным гостем шоу "Маска". Артистка вышла в костюме Мышки.
"Костюм очень подходит МакSим", "Не узнала, но была очень рада, что это она!", "Мне очень понравился костюм", – отметили в социальных сетях.
Певица попала в больницу в июне 2021 года сразу после сольного выступления в Казани. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несколько недель она находилась в искусственной коме. При этом тест на коронавирус показывал отрицательный результат.
В начале августа представитель МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку, 13 августа артистку выписали.
Долгое время Марина восстанавливалась после болезни – она публиковала фотографии с прогулок с дочерями и кадры домашних спортивных тренировок. На днях она анонсировала
первый сольный концерт после комы – он запланирован на 17 июня.