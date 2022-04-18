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МакSим впервые выступила на сцене после комы - РИА Новости, 18.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220418/maksim-1783688866.html
МакSим впервые выступила на сцене после комы
МакSим впервые выступила на сцене после комы - РИА Новости, 18.04.2022
МакSим впервые выступила на сцене после комы
МакSим впервые вышла на сцену после продолжительной болезни и комы. Она стала специальным гостем шоу "Маска". Артистка вышла в костюме Мышки. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:53
2022-04-18T10:53
шоубиз
знаменитости
макsим (марина абросимова)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. МакSим впервые вышла на сцену после продолжительной болезни и комы. Она стала специальным гостем шоу "Маска". Артистка вышла в костюме Мышки. Певица попала в больницу в июне 2021 года сразу после сольного выступления в Казани. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несколько недель она находилась в искусственной коме. При этом тест на коронавирус показывал отрицательный результат.В начале августа представитель МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку, 13 августа артистку выписали.Долгое время Марина восстанавливалась после болезни – она публиковала фотографии с прогулок с дочерями и кадры домашних спортивных тренировок. На днях она анонсировала первый сольный концерт после комы – он запланирован на 17 июня.
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знаменитости, макsим (марина абросимова), шоу-бизнес
10:53 18.04.2022
 
МакSим впервые выступила на сцене после комы

МакSим впервые выступила на сцене после комы в шоу "Маска"

© Фото предоставлено пресс-службой НТВПевица Максим на шоу "Маска"
Певица Максим на шоу Маска
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. МакSим впервые вышла на сцену после продолжительной болезни и комы. Она стала специальным гостем шоу "Маска". Артистка вышла в костюме Мышки.

"Костюм очень подходит МакSим", "Не узнала, но была очень рада, что это она!", "Мне очень понравился костюм", – отметили в социальных сетях.

© Фото предоставлено пресс-службой НТВПевица Максим на шоу "Маска"
Певица Максим на шоу Маска
© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
Певица Максим на шоу "Маска"
Певица попала в больницу в июне 2021 года сразу после сольного выступления в Казани. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несколько недель она находилась в искусственной коме. При этом тест на коронавирус показывал отрицательный результат.
В начале августа представитель МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку, 13 августа артистку выписали.
Долгое время Марина восстанавливалась после болезни – она публиковала фотографии с прогулок с дочерями и кадры домашних спортивных тренировок. На днях она анонсировала первый сольный концерт после комы – он запланирован на 17 июня.
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ШоубизЗнаменитостиМакSим (Марина Абросимова)Шоу-бизнес
 
 
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