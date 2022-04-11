https://ria.ru/20220411/maksim-1782943944.html

MaкSим анонсировала первый сольный концерт после болезни

MaкSим анонсировала первый сольный концерт после болезни - РИА Новости, 11.04.2022

MaкSим анонсировала первый сольный концерт после болезни

MaкSим (Марина Абросимова) 17 июня планирует дать первый сольный концерт после продолжительной болезни и длительного восстановления. Об этом певица сообщила в... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:55

2022-04-11T16:55

2022-04-11T16:55

шоубиз

знаменитости

макsим (марина абросимова)

шоу-бизнес

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763262134_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_644a6b118b8e9181bfb5b86598392315.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. MaкSим (Марина Абросимова) 17 июня планирует дать первый сольный концерт после продолжительной болезни и длительного восстановления. Об этом певица сообщила в социальных сетях.Певица попала в больницу в июне прошлого года. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несколько недель она находилась в искусственной коме. В начале августа представитель МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку, 13 августа артистку выписали.Российская певица и автор песен МакSим обрела широкую известность в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".

https://ria.ru/20210913/maksim-1749839988.html

https://ria.ru/20220401/kirkorov-1781241622.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, макsим (марина абросимова), шоу-бизнес, новости культуры