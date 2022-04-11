MaкSим анонсировала первый сольный концерт после болезни
Первый сольный концерт MaкSим после болезни состоится 17 июня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкXXVI церемония вручения премии "Золотой граммофон"
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. MaкSим (Марина Абросимова) 17 июня планирует дать первый сольный концерт после продолжительной болезни и длительного восстановления. Об этом певица сообщила в социальных сетях.
"Друзья! Хочу поделиться с вами радостной новостью – спустя почти год я наконец-то увижусь с вами на первом сольном концерте! Он состоится 17 июня на сцене Зеленого театра на ВДНХ", – написала артистка в своем Telegram-канале.
13 сентября 2021, 12:36ШоубизПервое интервью: МакSим показала шрамы от медицинского оборудования
Певица попала в больницу в июне прошлого года. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несколько недель она находилась в искусственной коме. В начале августа представитель МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку, 13 августа артистку выписали.
Российская певица и автор песен МакSим обрела широкую известность в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".