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MaкSим анонсировала первый сольный концерт после болезни - РИА Новости, 11.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220411/maksim-1782943944.html
MaкSим анонсировала первый сольный концерт после болезни
MaкSим анонсировала первый сольный концерт после болезни - РИА Новости, 11.04.2022
MaкSим анонсировала первый сольный концерт после болезни
MaкSим (Марина Абросимова) 17 июня планирует дать первый сольный концерт после продолжительной болезни и длительного восстановления. Об этом певица сообщила в... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:55
2022-04-11T16:55
шоубиз
знаменитости
макsим (марина абросимова)
шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. MaкSим (Марина Абросимова) 17 июня планирует дать первый сольный концерт после продолжительной болезни и длительного восстановления. Об этом певица сообщила в социальных сетях.Певица попала в больницу в июне прошлого года. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несколько недель она находилась в искусственной коме. В начале августа представитель МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании и идет на поправку, 13 августа артистку выписали.Российская певица и автор песен МакSим обрела широкую известность в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
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знаменитости, макsим (марина абросимова), шоу-бизнес, новости культуры
16:55 11.04.2022
 
MaкSим анонсировала первый сольный концерт после болезни

Первый сольный концерт MaкSим после болезни состоится 17 июня в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкXXVI церемония вручения премии "Золотой граммофон"
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. MaкSим (Марина Абросимова) 17 июня планирует дать первый сольный концерт после продолжительной болезни и длительного восстановления. Об этом певица сообщила в социальных сетях.

"Друзья! Хочу поделиться с вами радостной новостью – спустя почти год я наконец-то увижусь с вами на первом сольном концерте! Он состоится 17 июня на сцене Зеленого театра на ВДНХ", – написала артистка в своем Telegram-канале.

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Российская певица и автор песен МакSим обрела широкую известность в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
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