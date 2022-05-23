https://ria.ru/20220523/alsu-1790231619.html
Алсу вживую спела голосом Пчелы из "Маски"
Алсу вживую спела голосом Пчелы из "Маски" - РИА Новости, 23.05.2022
Алсу вживую спела голосом Пчелы из "Маски"
Алсу в социальных сетях разместила видео, в котором спела голосом Пчелы из шоу "Маска". Артистка исполнила песню "Любовь уставших лебедей" из шестого выпуска... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:03
2022-05-23T18:03
2022-05-23T18:03
шоубиз
знаменитости
алсу (алсу абрамова)
шоу-бизнес
шоу "маска"
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Алсу в социальных сетях разместила видео, в котором спела голосом Пчелы из шоу "Маска". Артистка исполнила песню "Любовь уставших лебедей" из шестого выпуска третьего сезона.Она добавила, что во время записи не использовалась никакая обработка голоса и профессиональная техника, только живой вокал.В комментариях пользователи поблагодарили певицу за честность.Победителем третьего сезона шоу в итоге стал Ильдар Абдразаков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, алсу (алсу абрамова), шоу-бизнес, шоу "маска"
Алсу вживую спела голосом Пчелы из "Маски"
Алсу вживую спела голосом Пчелы из "Маски" композицию "Любовь уставших лебедей"
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Алсу в социальных сетях разместила видео, в котором спела голосом Пчелы из шоу "Маска". Артистка исполнила песню "Любовь уставших лебедей" из шестого выпуска третьего сезона.
"Вокруг моего участия в шоу "Маска" ходит много слухов и домыслов. Почти никто не мог предположить, что под маской Пчелки именно я, в связи с чем некоторые решили оспорить честность проекта. Специально для тех, кто сомневается и активно высказывает свою точку зрения в комментариях, представляю живое исполнение одной из самых сложных для меня композиций в рамках шоу", – заявила Алсу.
Она добавила, что во время записи не использовалась никакая обработка голоса и профессиональная техника, только живой вокал.
В комментариях пользователи поблагодарили певицу за честность.
"Побольше бы таких видео от других участников. Сколько таланта и возможностей скрывается за обычным амплуа артиста", "Это круто! Что вы доказали нам всем!", "Простите меня, не верила. Очень круто", – отметили подписчики.
Победителем третьего сезона шоу в итоге стал
Ильдар Абдразаков.