Алсу вживую спела голосом Пчелы из "Маски"

"Вокруг моего участия в шоу "Маска" ходит много слухов и домыслов. Почти никто не мог предположить, что под маской Пчелки именно я, в связи с чем некоторые решили оспорить честность проекта. Специально для тех, кто сомневается и активно высказывает свою точку зрения в комментариях, представляю живое исполнение одной из самых сложных для меня композиций в рамках шоу", – заявила Алсу.