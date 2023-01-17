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Постпред при ОБСЕ оценил работу российских миротворцев в Лачинском коридоре - РИА Новости, 17.01.2023
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Постпред при ОБСЕ оценил работу российских миротворцев в Лачинском коридоре
Постпред при ОБСЕ оценил работу российских миротворцев в Лачинском коридоре - РИА Новости, 17.01.2023
Постпред при ОБСЕ оценил работу российских миротворцев в Лачинском коридоре
Лачинский коридор должен оставаться под контролем российских миротворцев, Москва призывает азербайджанских и армянских партнеров продемонстрировать добрую волю... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T20:24
2023-01-17T20:24
в мире
александр лукашевич
обсе
россия
армения
азербайджан
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ВЕНА, 17 янв - РИА Новости. Лачинский коридор должен оставаться под контролем российских миротворцев, Москва призывает азербайджанских и армянских партнеров продемонстрировать добрую волю и совместно искать взаимоприемлемые компромиссы в целях скорейшего разрешения кризиса, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Ухудшающаяся гуманитарная обстановка в регионе вызывает серьезное беспокойство. Население не должно становится заложником политических разногласий между Баку и Ереваном. Лачинский коридор должен оставаться под контролем РМК и использоваться только для целей, обозначенных в Заявлении от 9 ноября 2020 г. Призываем наших азербайджанских и армянских партнеров продемонстрировать добрую волю и совместно искать взаимоприемлемые компромиссы в целях скорейшего разрешения ситуации вокруг Лачинского коридора, согласования параметров освоения рудных месторождений и урегулирования проблем с поставкой электроэнергии", - заявил Лукашевич на специальном заседании постсовета ОБСЕ. По словам Лукашевича, Москва готова оказывать в этом всяческое содействие. Так, усилиями российских миротворцев организован проезд по Лачинскому коридору экипажей скорой помощи и автомобилей Международного Комитета Красного Креста, оперативно восстановлена подача газа карабахцам, доступ к интернету. Ведется согласование параметров ремонта ЛЭП. Российская сторона "как на политическом уровне, так и "на земле", в контактах с заинтересованными сторонами" принимает "все возможные меры для деэскалации напряженности" и урегулирования ситуации, сказал постпред. "Устойчивое и долгоиграющее" решение возможно только на основе "неукоснительного соблюдения всех положений трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", подчеркнул он. "Любые провокационные действия и публичные нападки в отношении РМК рассматриваем как недопустимые и наносящие ущерб процессу нормализации армяно-азербайджанских отношений. Российские миротворцы вносят ключевой вклад в обеспечение безопасности в зоне их развертывания, что было отмечено лидерами России, Азербайджана и Армении на саммите в Сочи 31 октября (2022 года - ред.)", - заявил постпред. Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". В МИД РФ заявляли, что российская сторона озабочена отсутствием прогресса в восстановлении функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспорта и грузов. В Кремле обеспокоены напряженностью вокруг Лачинского коридора, Москва продолжит контакты с Баку и Ереваном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20221231/zayavlenie-1842673565.html
https://ria.ru/20221223/karabakh-1840993565.html
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в мире, александр лукашевич, обсе, россия, армения, азербайджан
В мире, Александр Лукашевич, ОБСЕ, Россия, Армения, Азербайджан
20:24 17.01.2023
 
Постпред при ОБСЕ оценил работу российских миротворцев в Лачинском коридоре

Лукашевич призвал оставить Лачинский коридор под контролем российских миротворцев

© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич . Архивное фото
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ВЕНА, 17 янв - РИА Новости. Лачинский коридор должен оставаться под контролем российских миротворцев, Москва призывает азербайджанских и армянских партнеров продемонстрировать добрую волю и совместно искать взаимоприемлемые компромиссы в целях скорейшего разрешения кризиса, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Ухудшающаяся гуманитарная обстановка в регионе вызывает серьезное беспокойство. Население не должно становится заложником политических разногласий между Баку и Ереваном. Лачинский коридор должен оставаться под контролем РМК и использоваться только для целей, обозначенных в Заявлении от 9 ноября 2020 г. Призываем наших азербайджанских и армянских партнеров продемонстрировать добрую волю и совместно искать взаимоприемлемые компромиссы в целях скорейшего разрешения ситуации вокруг Лачинского коридора, согласования параметров освоения рудных месторождений и урегулирования проблем с поставкой электроэнергии", - заявил Лукашевич на специальном заседании постсовета ОБСЕ.
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Полянский: заявление СБ ООН по Лачинскому коридору не приняли из-за Франции
По словам Лукашевича, Москва готова оказывать в этом всяческое содействие. Так, усилиями российских миротворцев организован проезд по Лачинскому коридору экипажей скорой помощи и автомобилей Международного Комитета Красного Креста, оперативно восстановлена подача газа карабахцам, доступ к интернету. Ведется согласование параметров ремонта ЛЭП. Российская сторона "как на политическом уровне, так и "на земле", в контактах с заинтересованными сторонами" принимает "все возможные меры для деэскалации напряженности" и урегулирования ситуации, сказал постпред.
"Устойчивое и долгоиграющее" решение возможно только на основе "неукоснительного соблюдения всех положений трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", подчеркнул он.
"Любые провокационные действия и публичные нападки в отношении РМК рассматриваем как недопустимые и наносящие ущерб процессу нормализации армяно-азербайджанских отношений. Российские миротворцы вносят ключевой вклад в обеспечение безопасности в зоне их развертывания, что было отмечено лидерами России, Азербайджана и Армении на саммите в Сочи 31 октября (2022 года - ред.)", - заявил постпред.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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Макрон призвал Алиева обеспечить передвижение по Лачинскому коридору
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
В МИД РФ заявляли, что российская сторона озабочена отсутствием прогресса в восстановлении функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспорта и грузов. В Кремле обеспокоены напряженностью вокруг Лачинского коридора, Москва продолжит контакты с Баку и Ереваном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Блокировка Лачинского коридора в Азербайджане
17 декабря 2022, 12:31Инфографика
Блокировка Лачинского коридора
 
В миреАлександр ЛукашевичОБСЕРоссияАрменияАзербайджан
 
 
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