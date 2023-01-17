Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, кому нельзя купаться в проруби на Крещение - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230117/kreschenie-1845573491.html
Врач рассказал, кому нельзя купаться в проруби на Крещение
Врач рассказал, кому нельзя купаться в проруби на Крещение - РИА Новости, 17.01.2023
Врач рассказал, кому нельзя купаться в проруби на Крещение
Купание в проруби на Крещение может привести к обострению хронических заболеваний, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми нарушениями, сообщил... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T18:32
2023-01-17T18:33
общество
евгений шляхто
праздник крещения господня
санкт-петербург
российская академия наук
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593644986_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_932db900ea14416c1b1848b0626808f1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Купание в проруби на Крещение может привести к обострению хронических заболеваний, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми нарушениями, сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто. "Известно, что по статистике имеет место кратковременный рост обращений граждан в связи с обострением хронических заболеваний после праздника Крещения. Причиной служит непредсказуемая реакция организма на переохлаждение, особенно после нарушения диеты и двигательного режима в период новогодних каникул. У купающихся могут развиться как острые состояния, так и обострение хронических заболеваний", - сказал ученый, чьи слова приводит городской комитет по здравоохранению на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как пояснил Шляхто, основной причиной ухудшения самочувствия является сосудистый спазм в ответ на резкий перепад температуры, что может привести к дефициту кровообращения в жизненно важных органах. "В связи с этим могут развиться одни из самых жизнеугрожающих осложнений — острый инфаркт миокарда, инсульт, тяжелое нарушение сердечного ритма. В первую очередь такой опасности подвержены люди старшего возраста, а также граждане, состоящие на учете у кардиолога и невролога", - отметил Шляхто. Он добавил, что специалисты также "категорически не рекомендуют" купание в проруби при эпилепсии, бронхиальной астме, сахарном диабете, почечной недостаточности и некоторых кожных заболеваниях. Как сообщалось ранее, спасатели и медики будут дежурить у крещенских купелей в Санкт-Петербурге, где с прошлой пятницы продолжается оттепель. Как сообщал главный синоптик города Александр Колесов, на православный праздник Крещения ожидаются дождь и температура до +5 градусов.
https://ria.ru/20230117/morozy-1845503331.html
https://ria.ru/20230117/kreschenie-1845373924.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593644986_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_383031f7de18d7970eb8694eb8e203b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, евгений шляхто, праздник крещения господня, санкт-петербург, российская академия наук, россия
Общество, Евгений Шляхто, Праздник Крещения Господня, Санкт-Петербург, Российская академия наук, Россия
18:32 17.01.2023 (обновлено: 18:33 17.01.2023)
 
Врач рассказал, кому нельзя купаться в проруби на Крещение

Кардиолог Шляхто: хронические болезни могут обостриться после крещенских купаний

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМужчина окунается в купель во время крещенских купаний
Мужчина окунается в купель во время крещенских купаний - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Мужчина окунается в купель во время крещенских купаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Купание в проруби на Крещение может привести к обострению хронических заболеваний, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми нарушениями, сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.
"Известно, что по статистике имеет место кратковременный рост обращений граждан в связи с обострением хронических заболеваний после праздника Крещения. Причиной служит непредсказуемая реакция организма на переохлаждение, особенно после нарушения диеты и двигательного режима в период новогодних каникул. У купающихся могут развиться как острые состояния, так и обострение хронических заболеваний", - сказал ученый, чьи слова приводит городской комитет по здравоохранению на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Крещенская иордань - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 15:20
Вильфанд развеял миф о сильных морозах на Крещение
Как пояснил Шляхто, основной причиной ухудшения самочувствия является сосудистый спазм в ответ на резкий перепад температуры, что может привести к дефициту кровообращения в жизненно важных органах.
"В связи с этим могут развиться одни из самых жизнеугрожающих осложнений — острый инфаркт миокарда, инсульт, тяжелое нарушение сердечного ритма. В первую очередь такой опасности подвержены люди старшего возраста, а также граждане, состоящие на учете у кардиолога и невролога", - отметил Шляхто.
Опрос
Вы будете окунаться в прорубь на Крещение?
Проголосовали:19890
16 января, 11:23
Он добавил, что специалисты также "категорически не рекомендуют" купание в проруби при эпилепсии, бронхиальной астме, сахарном диабете, почечной недостаточности и некоторых кожных заболеваниях.
Как сообщалось ранее, спасатели и медики будут дежурить у крещенских купелей в Санкт-Петербурге, где с прошлой пятницы продолжается оттепель. Как сообщал главный синоптик города Александр Колесов, на православный праздник Крещения ожидаются дождь и температура до +5 градусов.
Священнослужитель окунает распятие в купель в праздник Крещения Господня - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 10:10Религия
Спасатели предупредили об опасностях тонкого льда в крещенские купания
 
ОбществоЕвгений ШляхтоПраздник Крещения ГосподняСанкт-ПетербургРоссийская академия наукРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала