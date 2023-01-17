https://ria.ru/20230117/kreschenie-1845573491.html
Врач рассказал, кому нельзя купаться в проруби на Крещение
Врач рассказал, кому нельзя купаться в проруби на Крещение - РИА Новости, 17.01.2023
Врач рассказал, кому нельзя купаться в проруби на Крещение
Купание в проруби на Крещение может привести к обострению хронических заболеваний, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми нарушениями, сообщил... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T18:32
2023-01-17T18:32
2023-01-17T18:33
общество
евгений шляхто
праздник крещения господня
санкт-петербург
российская академия наук
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Купание в проруби на Крещение может привести к обострению хронических заболеваний, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми нарушениями, сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто. "Известно, что по статистике имеет место кратковременный рост обращений граждан в связи с обострением хронических заболеваний после праздника Крещения. Причиной служит непредсказуемая реакция организма на переохлаждение, особенно после нарушения диеты и двигательного режима в период новогодних каникул. У купающихся могут развиться как острые состояния, так и обострение хронических заболеваний", - сказал ученый, чьи слова приводит городской комитет по здравоохранению на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как пояснил Шляхто, основной причиной ухудшения самочувствия является сосудистый спазм в ответ на резкий перепад температуры, что может привести к дефициту кровообращения в жизненно важных органах. "В связи с этим могут развиться одни из самых жизнеугрожающих осложнений — острый инфаркт миокарда, инсульт, тяжелое нарушение сердечного ритма. В первую очередь такой опасности подвержены люди старшего возраста, а также граждане, состоящие на учете у кардиолога и невролога", - отметил Шляхто. Он добавил, что специалисты также "категорически не рекомендуют" купание в проруби при эпилепсии, бронхиальной астме, сахарном диабете, почечной недостаточности и некоторых кожных заболеваниях. Как сообщалось ранее, спасатели и медики будут дежурить у крещенских купелей в Санкт-Петербурге, где с прошлой пятницы продолжается оттепель. Как сообщал главный синоптик города Александр Колесов, на православный праздник Крещения ожидаются дождь и температура до +5 градусов.
https://ria.ru/20230117/morozy-1845503331.html
https://ria.ru/20230117/kreschenie-1845373924.html
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РИА Новости
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общество, евгений шляхто, праздник крещения господня, санкт-петербург, российская академия наук, россия
Общество, Евгений Шляхто, Праздник Крещения Господня, Санкт-Петербург, Российская академия наук, Россия
18:32 17.01.2023 (обновлено: 18:33 17.01.2023)
Врач рассказал, кому нельзя купаться в проруби на Крещение
Кардиолог Шляхто: хронические болезни могут обостриться после крещенских купаний
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости.
Купание в проруби на Крещение может привести к обострению хронических заболеваний, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми нарушениями, сообщил
генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.
"Известно, что по статистике имеет место кратковременный рост обращений граждан в связи с обострением хронических заболеваний после праздника Крещения. Причиной служит непредсказуемая реакция организма на переохлаждение, особенно после нарушения диеты и двигательного режима в период новогодних каникул. У купающихся могут развиться как острые состояния, так и обострение хронических заболеваний", - сказал ученый, чьи слова приводит городской комитет по здравоохранению на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как пояснил Шляхто, основной причиной ухудшения самочувствия является сосудистый спазм в ответ на резкий перепад температуры, что может привести к дефициту кровообращения в жизненно важных органах.
"В связи с этим могут развиться одни из самых жизнеугрожающих осложнений — острый инфаркт миокарда, инсульт, тяжелое нарушение сердечного ритма. В первую очередь такой опасности подвержены люди старшего возраста, а также граждане, состоящие на учете у кардиолога и невролога", - отметил Шляхто.
Он добавил, что специалисты также "категорически не рекомендуют" купание в проруби при эпилепсии, бронхиальной астме, сахарном диабете, почечной недостаточности и некоторых кожных заболеваниях.
Как сообщалось ранее, спасатели и медики будут дежурить у крещенских купелей в Санкт-Петербурге
, где с прошлой пятницы продолжается оттепель. Как сообщал главный синоптик города Александр Колесов
, на православный праздник Крещения ожидаются дождь и температура до +5 градусов.