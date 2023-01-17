https://ria.ru/20230117/churikova-1845502201.html
Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище
Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 17.01.2023
Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище
Народную артистку СССР Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:18
2023-01-17T15:18
2023-01-17T21:40
инна чурикова
владимир путин
михаил мишустин
россия
совет федерации рф
театр наций
ленком
умерла инна чурикова
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Народную артистку СССР Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Церемония прощания с актрисой прошла во вторник в храме Христа Спасителя. Президент России Владимир Путин, премьер-министр России Михаил Мишустин и патриарх Московской и всея Руси Кирилл прислали венки. Среди пришедших проститься с народной артисткой были спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры России Ольга Любимова, актрисы Лия Ахеджакова, Александра Захарова, Людмила Поргина, Юлия Рутберг, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, актеры Андрей Соколов, Иван Агапов, Михаил Горевой, оперная певица Хибла Герзмава и другие. Возложить цветы к гробу актрисы пришли сотни людей.Рядом с Чуриковой на Новодевичьем кладбище похоронены писатель Михаил Жванецкий, актер Василий Лановой, композитор Аркадий Островский, академик Михаил Янгель, член-корреспондент Академии наук СССР Борис Сахаров, авиаконструктор Андрей Туполев.Чурикова с 1975 года служила в театре "Ленком". Она сыграла более чем в 40 фильмах, в том числе в картинах "Морозко", "Курьер", "Начало", "Я шагаю по Москве", "Старшая сестра", "Тот самый Мюнхгаузен". В последние годы актриса снялась в картинах "Утомленные солнцем 2", "Без границ", "Страна ОЗ", "Самый лучший день", "На веки вечные", "Иван Денисович".
https://ria.ru/20230117/churikova-1845414235.html
https://ria.ru/20230117/churikova-1845396456.html
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internet-group@rian.ru
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Похороны Инны Чуриковой на Новодевичьем кладбище
Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище
2023-01-17T15:18
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PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инна чурикова, владимир путин, михаил мишустин, россия, совет федерации рф, театр наций, ленком, умерла инна чурикова, ссср
Инна Чурикова, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, Совет Федерации РФ, Театр наций, Ленком, Умерла Инна Чурикова, СССР, Культура
15:18 17.01.2023 (обновлено: 21:40 17.01.2023)
Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище
Народную артистку СССР Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве