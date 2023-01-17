В храме Христа Спасителя началось прощание с Инной Чуриковой

В храме Христа Спасителя началось прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии.
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии.
C начала 1950-х годов жила в Москве.
В школьные годы занималась в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского.
C начала 1950-х годов жила в Москве.
В школьные годы занималась в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского.
В 1965 году закончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.
В 1965-1968 годах работала в Московском театре юного зрителя, где играла в массовке.
В 1965 году закончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.
В 1965-1968 годах работала в Московском театре юного зрителя, где играла в массовке.
Снялась в первых фильмах Глеба Панфилова "В огне брода нет" (1967) и "Начало" (1970), определивших ее дальнейшую творческую судьбу.
С 1975 года Чурикова — актриса Московского государственного театра "Ленком" (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова").
Снялась в первых фильмах Глеба Панфилова "В огне брода нет" (1967) и "Начало" (1970), определивших ее дальнейшую творческую судьбу.
С 1975 года Чурикова — актриса Московского государственного театра "Ленком" (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова").
Среди сыгранных ею ролей — Анна Петровна в "Иванове" и Аркадина в "Чайке" Антона Чехова, комиссар в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирина в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаева в "Мудреце" по Александру Островскому.
Среди сыгранных ею ролей — Анна Петровна в "Иванове" и Аркадина в "Чайке" Антона Чехова, комиссар в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирина в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаева в "Мудреце" по Александру Островскому.
Актриса также снялась в кинолентах Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" (1963) и "Тридцать три" (1965), в приключенческой ленте Эдмонда Кеосаяна "Неуловимые мстители" (1966) и других. Заметной стала острохарактерная роль любимой мачехиной дочки Марфушки в фильме-сказке Александра Роу "Морозко" (1964).
Актриса также снялась в кинолентах Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" (1963) и "Тридцать три" (1965), в приключенческой ленте Эдмонда Кеосаяна "Неуловимые мстители" (1966) и других. Заметной стала острохарактерная роль любимой мачехиной дочки Марфушки в фильме-сказке Александра Роу "Морозко" (1964).
Наиболее известные роли последних лет: Инна в Sorry Александра Галина, Антонида Васильевна в "Варваре и еретике" по "Игроку" Федора Достоевского.
Наиболее известные роли последних лет: Инна в Sorry Александра Галина, Антонида Васильевна в "Варваре и еретике" по "Игроку" Федора Достоевского.
Чурикова снималась практически во всех фильмах Панфилова: "Прошу слова" (1975), "Тема" (1979), "Валентина" (1980), "Васса" (1980), "Мать" (1989), "Без вины виноватые" (2008) и других.
Чурикова снималась практически во всех фильмах Панфилова: "Прошу слова" (1975), "Тема" (1979), "Валентина" (1980), "Васса" (1980), "Мать" (1989), "Без вины виноватые" (2008) и других.
В 1991 году актриса была удостоена звания народной артистки СССР.
В 1991 году актриса была удостоена звания народной артистки СССР.
Чурикова стала лауреатом премии имени К. С. Станиславского (1997), премии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль " (1991), "Лучшая женская роль второго плана" (2003, 2015), "Золотая Маска" (2001) и других.
Чурикова стала лауреатом премии имени К. С. Станиславского (1997), премии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль " (1991), "Лучшая женская роль второго плана" (2003, 2015), "Золотая Маска" (2001) и других.
Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2007), II (2013) и I (2018) степени.
Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2007), II (2013) и I (2018) степени.
В Театре Наций играла главную роль в спектакле "Аудиенция", за которую была удостоена премии "Хрустальная Турандот".
В текущем репертуаре театра "Ленком" Инна Чурикова играла в спектаклях "Ложь во спасение" по мотивам пьесы Алехандро Касоны "Деревья умирают стоя" и "Аквитанская львица" по мотивам пьесы Джеймса Голдмена "Лев зимой".
В Театре Наций играла главную роль в спектакле "Аудиенция", за которую была удостоена премии "Хрустальная Турандот".
В текущем репертуаре театра "Ленком" Инна Чурикова играла в спектаклях "Ложь во спасение" по мотивам пьесы Алехандро Касоны "Деревья умирают стоя" и "Аквитанская львица" по мотивам пьесы Джеймса Голдмена "Лев зимой".
В 2007-2009 годах Чурикова занимала пост президента Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который ежегодно проводится в Иваново.
В 2007-2009 годах Чурикова занимала пост президента Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который ежегодно проводится в Иваново.
В последние годы актриса играла в картинах "Утомленные солнцем — 2" (2011), "Без границ" (2015), "Страна ОЗ" (2015), "Иван Денисович" (2020), "Мятный пряник" (2021). Снималась в сериалах "Мертвые души" (1984) по Николаю Гоголю, "Идиот" (2003) по Федору Достоевскому, "В круге первом" (2006) по Александру Солженицыну и других.
В последние годы актриса играла в картинах "Утомленные солнцем — 2" (2011), "Без границ" (2015), "Страна ОЗ" (2015), "Иван Денисович" (2020), "Мятный пряник" (2021). Снималась в сериалах "Мертвые души" (1984) по Николаю Гоголю, "Идиот" (2003) по Федору Достоевскому, "В круге первом" (2006) по Александру Солженицыну и других.
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии.
C начала 1950-х годов жила в Москве.
В школьные годы занималась в студии при Московском драматическом театре имени Станиславского.
В 1965 году закончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.
В 1965-1968 годах работала в Московском театре юного зрителя, где играла в массовке.
Снялась в первых фильмах Глеба Панфилова "В огне брода нет" (1967) и "Начало" (1970), определивших ее дальнейшую творческую судьбу.
С 1975 года Чурикова — актриса Московского государственного театра "Ленком" (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова").
Среди сыгранных ею ролей — Анна Петровна в "Иванове" и Аркадина в "Чайке" Антона Чехова, комиссар в "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского, Ирина в "Трех девушках в голубом" Людмилы Петрушевской, Мамаева в "Мудреце" по Александру Островскому.
Актриса также снялась в кинолентах Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" (1963) и "Тридцать три" (1965), в приключенческой ленте Эдмонда Кеосаяна "Неуловимые мстители" (1966) и других. Заметной стала острохарактерная роль любимой мачехиной дочки Марфушки в фильме-сказке Александра Роу "Морозко" (1964).
Наиболее известные роли последних лет: Инна в Sorry Александра Галина, Антонида Васильевна в "Варваре и еретике" по "Игроку" Федора Достоевского.
Чурикова снималась практически во всех фильмах Панфилова: "Прошу слова" (1975), "Тема" (1979), "Валентина" (1980), "Васса" (1980), "Мать" (1989), "Без вины виноватые" (2008) и других.
В 1991 году актриса была удостоена звания народной артистки СССР.
Чурикова стала лауреатом премии имени К. С. Станиславского (1997), премии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль " (1991), "Лучшая женская роль второго плана" (2003, 2015), "Золотая Маска" (2001) и других.
Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (1997), III (2007), II (2013) и I (2018) степени.
В Театре Наций играла главную роль в спектакле "Аудиенция", за которую была удостоена премии "Хрустальная Турандот".
В текущем репертуаре театра "Ленком" Инна Чурикова играла в спектаклях "Ложь во спасение" по мотивам пьесы Алехандро Касоны "Деревья умирают стоя" и "Аквитанская львица" по мотивам пьесы Джеймса Голдмена "Лев зимой".
В 2007-2009 годах Чурикова занимала пост президента Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который ежегодно проводится в Иваново.
В последние годы актриса играла в картинах "Утомленные солнцем — 2" (2011), "Без границ" (2015), "Страна ОЗ" (2015), "Иван Денисович" (2020), "Мятный пряник" (2021). Снималась в сериалах "Мертвые души" (1984) по Николаю Гоголю, "Идиот" (2003) по Федору Достоевскому, "В круге первом" (2006) по Александру Солженицыну и других.