https://ria.ru/20230117/churikova-1845388715.html

В храме Христа Спасителя началось прощание с Инной Чуриковой

В храме Христа Спасителя началось прощание с Инной Чуриковой - РИА Новости, 17.01.2023

В храме Христа Спасителя началось прощание с Инной Чуриковой

Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой началось во вторник в храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T11:18

2023-01-17T11:18

2023-01-17T12:21

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой началось во вторник в храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. На церемонии прощания собрались деятели искусств, коллеги, друзья и близкие покойной. Среди пришедших проститься с народной артисткой были актриса Лия Ахеджакова, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актриса Людмила Поргина, оперная певица Хибла Герзмава и другие. Кроме того, церемонию прощания посетила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Возложить цветы к гробу актрисы и проводить ее в последний путь пришли сотни граждан. Похоронят актрису во вторник на Новодевичьем кладбище. Ранее свои соболезнования родным выразил президент России Владимир Путин. Он назвал Чурикову ярким, талантливым, душевно щедрым человеком и отметил, что ее работы на сцене театра "Ленком" и в кинематографе являются "образцом настоящего искусства, вдохновения, громадной самоотдачи". По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, без Чуриковой невозможно представить отечественный кинематограф и театр. Народный артист России Николай Бурляев назвал Инну Чурикову величайшей актрисой XX-XXI веков, а председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин отметил, что она была "царицей сцены". Чурикова служила в театре "Ленком" с 1975 года. Она сыграла более чем в 40 фильмах, в том числе в картинах "Морозко", "Курьер", "Начало", "Я шагаю по Москве", "Старшая сестра", "Тот самый Мюнхгаузен". В последние годы актриса снялась в картинах "Утомленные солнцем 2", "Без границ", "Страна ОЗ", "Самый лучший день", "На веки вечные", "Иван Денисович".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, инна чурикова, умерла инна чурикова