https://ria.ru/20230117/borisova-1845572531.html

Дана Борисова установила слежку за дочерью

Дана Борисова установила слежку за дочерью - РИА Новости, 17.01.2023

Дана Борисова установила слежку за дочерью

Дана Борисова установила слежку за дочерью Полиной через глазок. Она поделилась фотографией бригады, которая сделала отверстие в стене спальни ведущей. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T18:48

2023-01-17T18:48

2023-01-17T18:48

шоубиз

дана борисова

семья

дети

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Дана Борисова установила слежку за дочерью Полиной через глазок. Она поделилась фотографией бригады, которая сделала отверстие в стене спальни ведущей. По словам ведущей, причиной произошедшего стал шум из комнаты наследницы по ночам. Борисова родила Полину в 2007 году от бизнесмена Максима Аксенова. Тем не менее пара не зарегистрировала отношения официально. Вскоре после рождения дочери влюбленные разошлись. Во время лечения ведущей от пагубных привычек Полина некоторое время жила с отцом. Два года назад звездной матери удалось наладить отношения с наследницей. Ранее теледива заставила бывшего избранника платить алименты. Она призналась, что запланировала потратить деньги на поездку Полины в Корею.

https://ria.ru/20220712/borisova-1802012576.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

дана борисова, семья, дети