https://ria.ru/20230117/borisova-1845572531.html
Дана Борисова установила слежку за дочерью
Дана Борисова установила слежку за дочерью - РИА Новости, 17.01.2023
Дана Борисова установила слежку за дочерью
Дана Борисова установила слежку за дочерью Полиной через глазок. Она поделилась фотографией бригады, которая сделала отверстие в стене спальни ведущей. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T18:48
2023-01-17T18:48
2023-01-17T18:48
шоубиз
дана борисова
семья
дети
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Дана Борисова установила слежку за дочерью Полиной через глазок. Она поделилась фотографией бригады, которая сделала отверстие в стене спальни ведущей. По словам ведущей, причиной произошедшего стал шум из комнаты наследницы по ночам. Борисова родила Полину в 2007 году от бизнесмена Максима Аксенова. Тем не менее пара не зарегистрировала отношения официально. Вскоре после рождения дочери влюбленные разошлись. Во время лечения ведущей от пагубных привычек Полина некоторое время жила с отцом. Два года назад звездной матери удалось наладить отношения с наследницей. Ранее теледива заставила бывшего избранника платить алименты. Она призналась, что запланировала потратить деньги на поездку Полины в Корею.
https://ria.ru/20220712/borisova-1802012576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дана борисова, семья, дети
Шоубиз, Дана Борисова, Семья, Дети
Дана Борисова установила слежку за дочерью
Дана Борисова установила слежку за дочерью через глазок в стене
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Дана Борисова установила слежку за дочерью Полиной через глазок. Она поделилась фотографией бригады, которая сделала отверстие в стене спальни ведущей.
"Решила установить слежку и просверлить глазок", – подписала снимок теледива в своей соцсети.
По словам ведущей, причиной произошедшего стал шум из комнаты наследницы по ночам.
"Дочь-подросток шумит в своей комнате до трех ночи. Какой-то шум падающих предметов", – пожаловалась знаменитость.
Борисова родила Полину в 2007 году от бизнесмена Максима Аксенова. Тем не менее пара не зарегистрировала отношения официально. Вскоре после рождения дочери влюбленные разошлись.
Во время лечения ведущей от пагубных привычек Полина некоторое время жила с отцом. Два года назад звездной матери удалось наладить отношения с наследницей.
Ранее теледива заставила
бывшего избранника платить алименты. Она призналась, что запланировала потратить деньги на поездку Полины в Корею.