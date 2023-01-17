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Дана Борисова установила слежку за дочерью - РИА Новости, 17.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230117/borisova-1845572531.html
Дана Борисова установила слежку за дочерью
Дана Борисова установила слежку за дочерью - РИА Новости, 17.01.2023
Дана Борисова установила слежку за дочерью
Дана Борисова установила слежку за дочерью Полиной через глазок. Она поделилась фотографией бригады, которая сделала отверстие в стене спальни ведущей. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T18:48
2023-01-17T18:48
шоубиз
дана борисова
семья
дети
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Дана Борисова установила слежку за дочерью Полиной через глазок. Она поделилась фотографией бригады, которая сделала отверстие в стене спальни ведущей. По словам ведущей, причиной произошедшего стал шум из комнаты наследницы по ночам. Борисова родила Полину в 2007 году от бизнесмена Максима Аксенова. Тем не менее пара не зарегистрировала отношения официально. Вскоре после рождения дочери влюбленные разошлись. Во время лечения ведущей от пагубных привычек Полина некоторое время жила с отцом. Два года назад звездной матери удалось наладить отношения с наследницей. Ранее теледива заставила бывшего избранника платить алименты. Она призналась, что запланировала потратить деньги на поездку Полины в Корею.
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дана борисова, семья, дети
Шоубиз, Дана Борисова, Семья, Дети
18:48 17.01.2023
 
Дана Борисова установила слежку за дочерью

Дана Борисова установила слежку за дочерью через глазок в стене

© Красный квадратДана Борисова в программе "Давай поженимся!"
Дана Борисова в программе Давай поженимся!
© Красный квадрат
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Дана Борисова установила слежку за дочерью Полиной через глазок. Она поделилась фотографией бригады, которая сделала отверстие в стене спальни ведущей.
© Дана БорисоваДана Борисова просверлила глазок в комнату дочери Полины
Дана Борисова просверлила глазок в комнату дочери Полины
© Дана Борисова
Дана Борисова просверлила глазок в комнату дочери Полины
"Решила установить слежку и просверлить глазок", – подписала снимок теледива в своей соцсети.
По словам ведущей, причиной произошедшего стал шум из комнаты наследницы по ночам.
"Дочь-подросток шумит в своей комнате до трех ночи. Какой-то шум падающих предметов", – пожаловалась знаменитость.
Борисова родила Полину в 2007 году от бизнесмена Максима Аксенова. Тем не менее пара не зарегистрировала отношения официально. Вскоре после рождения дочери влюбленные разошлись.
Во время лечения ведущей от пагубных привычек Полина некоторое время жила с отцом. Два года назад звездной матери удалось наладить отношения с наследницей.
Ранее теледива заставила бывшего избранника платить алименты. Она призналась, что запланировала потратить деньги на поездку Полины в Корею.
Телеведущая Дана Борисова - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля 2022, 16:41Шоубиз
Дана Борисова попросила "скинуть ей элементарно по сто рублей" на карту
 
ШоубизДана БорисоваСемьяДети
 
 
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