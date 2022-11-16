https://ria.ru/20221116/borisova-1832029244.html
"Мы выиграли!": Дана Борисова заставила бывшего мужа платить алименты
"Мы выиграли!": Дана Борисова заставила бывшего мужа платить алименты - РИА Новости, 16.11.2022
"Мы выиграли!": Дана Борисова заставила бывшего мужа платить алименты
Телеведущая Дана Борисова заставила бывшего мужа Максима Аксенова платить алименты на дочь Полину через суд. Согласно постановлению, он будет перечислять 60... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:27
2022-11-16T18:27
2022-11-16T18:27
шоубиз
дана борисова
алименты
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Телеведущая Дана Борисова заставила бывшего мужа Максима Аксенова платить алименты на дочь Полину через суд. Согласно постановлению, он будет перечислять 60 тысяч рублей ежемесячно. Она назвала решение суда беспрецедентным из-за низкого дохода, который указал Аксенов в официальных документах. Также она поблагодарила своего адвоката и призналась, что полученные алименты пойдут на поездку в Корею. Ранее знаменитость пожаловалась на безденежье и попросила фанатов перевести ей по 100 рублей. Также она сообщила об отсутствии работы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дана борисова, алименты
Шоубиз, Дана Борисова, алименты
"Мы выиграли!": Дана Борисова заставила бывшего мужа платить алименты
Дана Борисова заставила бывшего мужа платить алименты на дочь через суд
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Телеведущая Дана Борисова заставила бывшего мужа Максима Аксенова платить алименты на дочь Полину через суд. Согласно постановлению, он будет перечислять 60 тысяч рублей ежемесячно.
"Мы выиграли то, что запрашивали, – 60 тысяч рублей. Ранее было 15 тысяч", – поделилась
знаменитость в интервью Teleprogramma.pro.
Она назвала решение суда беспрецедентным из-за низкого дохода, который указал Аксенов в официальных документах.
"Это беспрецедентный случай. Такие дела не выигрываются по причине того, что у папаши фиксированная ставка – зарплата 20 тысяч. Это уже не первый наш суд по алиментам, и он все время ее предоставляет", – заявила ведущая.
Также она поблагодарила своего адвоката и призналась, что полученные алименты пойдут на поездку в Корею.
"У Полины мечта – поехать в Корею. И мы поедем после Нового года туда. Полина свое будущее видит только в Корее. Она учит корейский язык", – добавила Борисова.
Ранее знаменитость пожаловалась
на безденежье и попросила фанатов перевести ей по 100 рублей. Также она сообщила об отсутствии работы.