https://ria.ru/20221116/borisova-1832029244.html

"Мы выиграли!": Дана Борисова заставила бывшего мужа платить алименты

"Мы выиграли!": Дана Борисова заставила бывшего мужа платить алименты - РИА Новости, 16.11.2022

"Мы выиграли!": Дана Борисова заставила бывшего мужа платить алименты

Телеведущая Дана Борисова заставила бывшего мужа Максима Аксенова платить алименты на дочь Полину через суд. Согласно постановлению, он будет перечислять 60... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T18:27

2022-11-16T18:27

2022-11-16T18:27

шоубиз

дана борисова

алименты

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Телеведущая Дана Борисова заставила бывшего мужа Максима Аксенова платить алименты на дочь Полину через суд. Согласно постановлению, он будет перечислять 60 тысяч рублей ежемесячно. Она назвала решение суда беспрецедентным из-за низкого дохода, который указал Аксенов в официальных документах. Также она поблагодарила своего адвоката и призналась, что полученные алименты пойдут на поездку в Корею. Ранее знаменитость пожаловалась на безденежье и попросила фанатов перевести ей по 100 рублей. Также она сообщила об отсутствии работы.

https://ria.ru/20220719/borisova-1803385094.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

дана борисова, алименты