Рейтинг@Mail.ru
"Мы выиграли!": Дана Борисова заставила бывшего мужа платить алименты - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221116/borisova-1832029244.html
"Мы выиграли!": Дана Борисова заставила бывшего мужа платить алименты
"Мы выиграли!": Дана Борисова заставила бывшего мужа платить алименты - РИА Новости, 16.11.2022
"Мы выиграли!": Дана Борисова заставила бывшего мужа платить алименты
Телеведущая Дана Борисова заставила бывшего мужа Максима Аксенова платить алименты на дочь Полину через суд. Согласно постановлению, он будет перечислять 60... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:27
2022-11-16T18:27
шоубиз
дана борисова
алименты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93838/64/938386449_0:141:1176:803_1920x0_80_0_0_26918042d394088b56b67dbfe465d6e9.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Телеведущая Дана Борисова заставила бывшего мужа Максима Аксенова платить алименты на дочь Полину через суд. Согласно постановлению, он будет перечислять 60 тысяч рублей ежемесячно. Она назвала решение суда беспрецедентным из-за низкого дохода, который указал Аксенов в официальных документах. Также она поблагодарила своего адвоката и призналась, что полученные алименты пойдут на поездку в Корею. Ранее знаменитость пожаловалась на безденежье и попросила фанатов перевести ей по 100 рублей. Также она сообщила об отсутствии работы.
https://ria.ru/20220719/borisova-1803385094.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93838/64/938386449_0:31:1176:913_1920x0_80_0_0_1d5ed72901b7436a57d0396b27bf761e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дана борисова, алименты
Шоубиз, Дана Борисова, алименты
18:27 16.11.2022
 
"Мы выиграли!": Дана Борисова заставила бывшего мужа платить алименты

Дана Борисова заставила бывшего мужа платить алименты на дочь через суд

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкТелеведущая Дана Борисова
Телеведущая Дана Борисова - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Телеведущая Дана Борисова заставила бывшего мужа Максима Аксенова платить алименты на дочь Полину через суд. Согласно постановлению, он будет перечислять 60 тысяч рублей ежемесячно.
"Мы выиграли то, что запрашивали, – 60 тысяч рублей. Ранее было 15 тысяч", – поделилась знаменитость в интервью Teleprogramma.pro.
Она назвала решение суда беспрецедентным из-за низкого дохода, который указал Аксенов в официальных документах.

"Это беспрецедентный случай. Такие дела не выигрываются по причине того, что у папаши фиксированная ставка – зарплата 20 тысяч. Это уже не первый наш суд по алиментам, и он все время ее предоставляет", – заявила ведущая.

Также она поблагодарила своего адвоката и призналась, что полученные алименты пойдут на поездку в Корею.

"У Полины мечта – поехать в Корею. И мы поедем после Нового года туда. Полина свое будущее видит только в Корее. Она учит корейский язык", – добавила Борисова.

Ранее знаменитость пожаловалась на безденежье и попросила фанатов перевести ей по 100 рублей. Также она сообщила об отсутствии работы.
Дана Борисова в программе Давай поженимся!
19 июля, 10:36Шоубиз
Дана Борисова рассказала, на что пошли собранные с подписчиков деньги
 
ШоубизДана Борисоваалименты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала