https://ria.ru/20230116/shestun-1845221381.html

Прокурор потребовал выселить семью Шестуна из конфискованного дома

Прокурор потребовал выселить семью Шестуна из конфискованного дома - РИА Новости, 16.01.2023

Прокурор потребовал выселить семью Шестуна из конфискованного дома

Московский областной суд 23 января рассмотрит апелляционное представление прокуратуры, требующей лишить отсрочки семью экс-главы Серпуховского района Московской РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:47

2023-01-16T15:47

2023-01-16T20:08

происшествия

александр шестун

московская область (подмосковье)

серпуховский район

московский областной суд

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Московский областной суд 23 января рассмотрит апелляционное представление прокуратуры, требующей лишить отсрочки семью экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, которую ранее суд постановил выселить из жилья, сообщила РИА Новости его жена Юлия Шестун. В начале ноября Серпуховской городской суд Подмосковья постановил выселить из ранее конфискованного дома семью Шестуна, дав при этом отсрочку на восемь месяцев. Шестун заявила, что ее с детьми фактически лишают единственного крова, что запрещено российским законодательством. Прокуратура обжаловала это решение в части предоставления отсрочки, ведомство просит ее отменить и выселить ответчиков по иску уже сейчас (копия апелляционного представления есть в распоряжении РИА Новости). "Судебное заседание пройдет в Московском областном суде 23 января", — сказала собеседница агентства. По искам Генпрокуратуры у Шестуна и соответчиков судами ранее были изъяты объекты недвижимости, машины, речной транспорт и другое имущество на сумму порядка 11 миллиардов рублей. По мнению ГП России, все эти активы Шестун вывел из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства, что "привело к его существенному обогащению". Подольский горсуд в декабре 2020 года приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего главу района выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд впоследствии признал приговор законным.Вскоре после первого решения суда возбудили уголовное дело об угрозах со стороны Шестуна в адрес судьи Подольского суда Татьяны Юферовой. В августе 2022 года Домодедовский суд Московской области увеличил бывшему главе района срок наказания до 15,5 лет колонии. Шестун не признает вину во вменяемых преступлениях и считает свое преследование политически мотивированным, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз объявлял голодовку.

https://ria.ru/20190604/1555252555.html

https://ria.ru/20201228/shestun-1591228657.html

https://ria.ru/20190517/1553588350.html

московская область (подмосковье)

серпуховский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, александр шестун, московская область (подмосковье), серпуховский район, московский областной суд, генеральная прокуратура рф