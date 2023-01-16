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Прокурор потребовал выселить семью Шестуна из конфискованного дома - РИА Новости, 16.01.2023
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Прокурор потребовал выселить семью Шестуна из конфискованного дома
Прокурор потребовал выселить семью Шестуна из конфискованного дома - РИА Новости, 16.01.2023
Прокурор потребовал выселить семью Шестуна из конфискованного дома
Московский областной суд 23 января рассмотрит апелляционное представление прокуратуры, требующей лишить отсрочки семью экс-главы Серпуховского района Московской РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:47
2023-01-16T20:08
происшествия
александр шестун
московская область (подмосковье)
серпуховский район
московский областной суд
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Московский областной суд 23 января рассмотрит апелляционное представление прокуратуры, требующей лишить отсрочки семью экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, которую ранее суд постановил выселить из жилья, сообщила РИА Новости его жена Юлия Шестун. В начале ноября Серпуховской городской суд Подмосковья постановил выселить из ранее конфискованного дома семью Шестуна, дав при этом отсрочку на восемь месяцев. Шестун заявила, что ее с детьми фактически лишают единственного крова, что запрещено российским законодательством. Прокуратура обжаловала это решение в части предоставления отсрочки, ведомство просит ее отменить и выселить ответчиков по иску уже сейчас (копия апелляционного представления есть в распоряжении РИА Новости). "Судебное заседание пройдет в Московском областном суде 23 января", — сказала собеседница агентства. По искам Генпрокуратуры у Шестуна и соответчиков судами ранее были изъяты объекты недвижимости, машины, речной транспорт и другое имущество на сумму порядка 11 миллиардов рублей. По мнению ГП России, все эти активы Шестун вывел из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства, что "привело к его существенному обогащению". Подольский горсуд в декабре 2020 года приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего главу района выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд впоследствии признал приговор законным.Вскоре после первого решения суда возбудили уголовное дело об угрозах со стороны Шестуна в адрес судьи Подольского суда Татьяны Юферовой. В августе 2022 года Домодедовский суд Московской области увеличил бывшему главе района срок наказания до 15,5 лет колонии. Шестун не признает вину во вменяемых преступлениях и считает свое преследование политически мотивированным, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз объявлял голодовку.
https://ria.ru/20190604/1555252555.html
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московская область (подмосковье)
серпуховский район
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происшествия, александр шестун, московская область (подмосковье), серпуховский район, московский областной суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Александр Шестун, Московская область (Подмосковье), Серпуховский район, Московский областной суд, Генеральная прокуратура РФ
15:47 16.01.2023 (обновлено: 20:08 16.01.2023)
 
Прокурор потребовал выселить семью Шестуна из конфискованного дома

Прокурор потребовал выселить из дома семью экс-главы Серпуховского района Шестуна

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Московский областной суд 23 января рассмотрит апелляционное представление прокуратуры, требующей лишить отсрочки семью экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, которую ранее суд постановил выселить из жилья, сообщила РИА Новости его жена Юлия Шестун.
В начале ноября Серпуховской городской суд Подмосковья постановил выселить из ранее конфискованного дома семью Шестуна, дав при этом отсрочку на восемь месяцев. Шестун заявила, что ее с детьми фактически лишают единственного крова, что запрещено российским законодательством.
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Прокуратура обжаловала это решение в части предоставления отсрочки, ведомство просит ее отменить и выселить ответчиков по иску уже сейчас (копия апелляционного представления есть в распоряжении РИА Новости).
"Судебное заседание пройдет в Московском областном суде 23 января", — сказала собеседница агентства.
По искам Генпрокуратуры у Шестуна и соответчиков судами ранее были изъяты объекты недвижимости, машины, речной транспорт и другое имущество на сумму порядка 11 миллиардов рублей. По мнению ГП России, все эти активы Шестун вывел из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства, что "привело к его существенному обогащению".
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Вскоре после первого решения суда возбудили уголовное дело об угрозах со стороны Шестуна в адрес судьи Подольского суда Татьяны Юферовой. В августе 2022 года Домодедовский суд Московской области увеличил бывшему главе района срок наказания до 15,5 лет колонии.
Шестун не признает вину во вменяемых преступлениях и считает свое преследование политически мотивированным, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз объявлял голодовку.
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ПроисшествияАлександр ШестунМосковская область (Подмосковье)Серпуховский районМосковский областной судГенеральная прокуратура РФ
 
 
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