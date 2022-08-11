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Шестуну добавили шесть месяцев колонии - РИА Новости, 11.08.2022
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Шестуну добавили шесть месяцев колонии
Шестуну добавили шесть месяцев колонии - РИА Новости, 11.08.2022
Шестуну добавили шесть месяцев колонии
Домодедовский городской суд Подмосковья добавил к 15-летнему сроку экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна еще шесть месяцев по... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T15:52
2022-08-11T15:52
происшествия
московская область (подмосковье)
серпуховский район
московский областной суд
александр шестун
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Домодедовский городской суд Подмосковья добавил к 15-летнему сроку экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна еще шесть месяцев по делу об угрозах судье, сообщила РИА Новости супруга экс-чиновника Юлия Шестун."В совокупности с предыдущим приговором суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет шесть месяцев. Мы будем обжаловать это решение", - сказала собеседница агентства.Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил добавить Шестуну еще семь месяцев колонии к ранее назначенным 15 годам."С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному окончательное наказание по совокупности преступлений и приговоров в виде 15 лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в доход государства в размере более 49 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на 8 лет. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.Бывший глава подмосковного района обвиняется по статьям "угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи", "неуважение к суду" и "оскорбление представителя власти". По мнению следствия, пострадала судья Подольского суда Подмосковья Татьяна Юферова, выносившая Шестуну приговор по первому делу.Подольский горсуд в декабре 2020 года приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего главу района выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд впоследствии признал приговор законным.Шестун не признал вину во всех вменяемых преступлениях и считает свое преследование политически мотивированным, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз держал голодовки.
https://ria.ru/20220524/shestun-1790416028.html
https://ria.ru/20210819/delo-1746323705.html
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происшествия, московская область (подмосковье), серпуховский район, московский областной суд, александр шестун
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Серпуховский район, Московский областной суд, Александр Шестун
15:52 11.08.2022
 
Шестуну добавили шесть месяцев колонии

Суд добавил Шестуну шесть месяцев колонии за оскорбления и угрозы судье

© АГН "Москва" / Антон Кардашов Александр Шестун
Александр Шестун - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© АГН "Москва" / Антон Кардашов
Александр Шестун. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Домодедовский городской суд Подмосковья добавил к 15-летнему сроку экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна еще шесть месяцев по делу об угрозах судье, сообщила РИА Новости супруга экс-чиновника Юлия Шестун.
"В совокупности с предыдущим приговором суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет шесть месяцев. Мы будем обжаловать это решение", - сказала собеседница агентства.
Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил добавить Шестуну еще семь месяцев колонии к ранее назначенным 15 годам.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному окончательное наказание по совокупности преступлений и приговоров в виде 15 лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в доход государства в размере более 49 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на 8 лет. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.
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На находящегося в СИЗО Шестуна составили протокол за дискредитацию армии
Бывший глава подмосковного района обвиняется по статьям "угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи", "неуважение к суду" и "оскорбление представителя власти". По мнению следствия, пострадала судья Подольского суда Подмосковья Татьяна Юферова, выносившая Шестуну приговор по первому делу.
Подольский горсуд в декабре 2020 года приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего главу района выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд впоследствии признал приговор законным.
Шестун не признал вину во всех вменяемых преступлениях и считает свое преследование политически мотивированным, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз держал голодовки.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Серпуховский районМосковский областной судАлександр Шестун
 
 
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