https://ria.ru/20220811/shestun-1808911910.html
Шестуну добавили шесть месяцев колонии
Шестуну добавили шесть месяцев колонии - РИА Новости, 11.08.2022
Шестуну добавили шесть месяцев колонии
Домодедовский городской суд Подмосковья добавил к 15-летнему сроку экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна еще шесть месяцев по... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T15:52
2022-08-11T15:52
2022-08-11T15:52
происшествия
московская область (подмосковье)
серпуховский район
московский областной суд
александр шестун
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152309/00/1523090008_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2475c7c5ca81b12fd9e9f918e298f3d3.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Домодедовский городской суд Подмосковья добавил к 15-летнему сроку экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна еще шесть месяцев по делу об угрозах судье, сообщила РИА Новости супруга экс-чиновника Юлия Шестун."В совокупности с предыдущим приговором суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет шесть месяцев. Мы будем обжаловать это решение", - сказала собеседница агентства.Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил добавить Шестуну еще семь месяцев колонии к ранее назначенным 15 годам."С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному окончательное наказание по совокупности преступлений и приговоров в виде 15 лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в доход государства в размере более 49 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на 8 лет. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.Бывший глава подмосковного района обвиняется по статьям "угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи", "неуважение к суду" и "оскорбление представителя власти". По мнению следствия, пострадала судья Подольского суда Подмосковья Татьяна Юферова, выносившая Шестуну приговор по первому делу.Подольский горсуд в декабре 2020 года приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего главу района выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд впоследствии признал приговор законным.Шестун не признал вину во всех вменяемых преступлениях и считает свое преследование политически мотивированным, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз держал голодовки.
https://ria.ru/20220524/shestun-1790416028.html
https://ria.ru/20210819/delo-1746323705.html
московская область (подмосковье)
серпуховский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152309/00/1523090008_0:0:2670:2002_1920x0_80_0_0_5554a5c87fea4d8f0fdb5142ae3a6019.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), серпуховский район, московский областной суд, александр шестун
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Серпуховский район, Московский областной суд, Александр Шестун
Шестуну добавили шесть месяцев колонии
Суд добавил Шестуну шесть месяцев колонии за оскорбления и угрозы судье
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Домодедовский городской суд Подмосковья добавил к 15-летнему сроку экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна еще шесть месяцев по делу об угрозах судье, сообщила РИА Новости супруга экс-чиновника Юлия Шестун.
"В совокупности с предыдущим приговором суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет шесть месяцев. Мы будем обжаловать это решение", - сказала собеседница агентства.
Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил добавить Шестуну еще семь месяцев колонии к ранее назначенным 15 годам.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному окончательное наказание по совокупности преступлений и приговоров в виде 15 лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в доход государства в размере более 49 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на 8 лет. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области
Екатерина Короткова.
Бывший глава подмосковного района обвиняется по статьям "угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи", "неуважение к суду" и "оскорбление представителя власти". По мнению следствия, пострадала судья Подольского суда Подмосковья Татьяна Юферова, выносившая Шестуну приговор по первому делу.
Подольский горсуд в декабре 2020 года приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего главу района выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района
. Мособлсуд
впоследствии признал приговор законным.
Шестун не признал вину во всех вменяемых преступлениях и считает свое преследование политически мотивированным, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз держал голодовки.