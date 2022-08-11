https://ria.ru/20220811/shestun-1808911910.html

Шестуну добавили шесть месяцев колонии

Шестуну добавили шесть месяцев колонии - РИА Новости, 11.08.2022

Шестуну добавили шесть месяцев колонии

Домодедовский городской суд Подмосковья добавил к 15-летнему сроку экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна еще шесть месяцев по... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T15:52

2022-08-11T15:52

2022-08-11T15:52

происшествия

московская область (подмосковье)

серпуховский район

московский областной суд

александр шестун

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152309/00/1523090008_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2475c7c5ca81b12fd9e9f918e298f3d3.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Домодедовский городской суд Подмосковья добавил к 15-летнему сроку экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна еще шесть месяцев по делу об угрозах судье, сообщила РИА Новости супруга экс-чиновника Юлия Шестун."В совокупности с предыдущим приговором суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет шесть месяцев. Мы будем обжаловать это решение", - сказала собеседница агентства.Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил добавить Шестуну еще семь месяцев колонии к ранее назначенным 15 годам."С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному окончательное наказание по совокупности преступлений и приговоров в виде 15 лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в доход государства в размере более 49 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на 8 лет. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.Бывший глава подмосковного района обвиняется по статьям "угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи", "неуважение к суду" и "оскорбление представителя власти". По мнению следствия, пострадала судья Подольского суда Подмосковья Татьяна Юферова, выносившая Шестуну приговор по первому делу.Подольский горсуд в декабре 2020 года приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего главу района выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд впоследствии признал приговор законным.Шестун не признал вину во всех вменяемых преступлениях и считает свое преследование политически мотивированным, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз держал голодовки.

https://ria.ru/20220524/shestun-1790416028.html

https://ria.ru/20210819/delo-1746323705.html

московская область (подмосковье)

серпуховский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), серпуховский район, московский областной суд, александр шестун