https://ria.ru/20201225/prigovor-1590906106.html
Экс-главу Серпуховского района Шестуна приговорили к 15 годам колонии
Экс-главу Серпуховского района Шестуна приговорили к 15 годам колонии
Подольский городской суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, передает корреспондент РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:26
2020-12-25T13:26
2020-12-25T15:01
александр шестун
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
московская область (подмосковье)
серпуховский район
происшествия
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ПОДОЛЬСК (Московская область), 25 дек — РИА Новости. Подольский городской суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, Шестуна оштрафовали на 49 миллионов рублей, а после освобождения он восемь лет не сможет работать во власти.При этом обвинение запрашивало для бывшего чиновника 20 лет колонии и 50-миллионный штраф.Оглашение приговора заняло у судьи Татьяны Юферовой неделю: она приступила к чтению 500-страничного текста решения в обед понедельника. Шестун все это время находился в "акваруме" суда, порой вел себя неспокойно, в частности громко перебивал судью, вставал на табуретку, ругался на конвой.Бывшего главу Серпуховского района обвиняли во взяточничестве, мошенничестве, отмывании преступных доходов и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Как установило следствие, в 2003-2018 годах он создал через доверенных лиц 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и бюджетные кредиты по минимальной ставке.Шестун вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться на пост главы района. Перед задержанием он записал видеообращение к Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".По искам Генпрокуратуры у Шестуна и соответчиков изъяли объекты недвижимости, машины, речной транспорт и многое другое на сумму порядка 11 миллиардов рублей. По мнению Генпрокуратуры, все эти активы бывший чиновник вывел из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства, что "привело к его существенному обогащению".Шестун находится под стражей с середины июня 2018 года. В СИЗО он несколько раз объявлял голодовки, из-за чего его вес в какой-то момент приблизился к 58 килограммам при росте в 192 сантиметра. В конце прошлого года врачам пришлось принудительно кормить бывшего чиновника.Другие фигуранты этого дела — Борис Криводубский и Сергей Самсонов — объявлены в международный розыск.
https://ria.ru/20201102/shestun-1582660941.html
https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588257530.html
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александр шестун, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, московская область (подмосковье), серпуховский район, происшествия
ПОДОЛЬСК (Московская область), 25 дек — РИА Новости.
Подольский городской суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна
, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, Шестуна оштрафовали на 49 миллионов рублей, а после освобождения он восемь лет не сможет работать во власти.
При этом обвинение запрашивало для бывшего чиновника 20 лет колонии и 50-миллионный штраф.
Оглашение приговора заняло у судьи Татьяны Юферовой неделю: она приступила к чтению 500-страничного текста решения в обед понедельника. Шестун все это время находился в "акваруме" суда, порой вел себя неспокойно, в частности громко перебивал судью, вставал на табуретку, ругался на конвой.
Бывшего главу Серпуховского района обвиняли во взяточничестве, мошенничестве, отмывании преступных доходов и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Как установило следствие, в 2003-2018 годах он создал через доверенных лиц 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и бюджетные кредиты по минимальной ставке.
Шестун вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться на пост главы района. Перед задержанием он записал видеообращение к Владимиру Путину
, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
По искам Генпрокуратуры
у Шестуна и соответчиков изъяли объекты недвижимости, машины, речной транспорт и многое другое на сумму порядка 11 миллиардов рублей. По мнению Генпрокуратуры, все эти активы бывший чиновник вывел из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства, что "привело к его существенному обогащению".
Шестун находится под стражей с середины июня 2018 года. В СИЗО он несколько раз объявлял голодовки, из-за чего его вес в какой-то момент приблизился к 58 килограммам при росте в 192 сантиметра. В конце прошлого года врачам пришлось принудительно кормить бывшего чиновника.
Другие фигуранты этого дела — Борис Криводубский и Сергей Самсонов — объявлены в международный розыск.