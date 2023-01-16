Турфирмы раньше обычного свернут акцию раннего бронирования летнего отдыха
АТОР: большинство туроператоров свернут акцию раннего бронирования в январе и феврале
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Многие ведущие федеральные туроператоры завершают раннее бронирование курортов юга России уже в январе-феврале, тогда как раньше срок работы акции традиционно ограничивался концом марта, сообщает АТОР.
"В этом году кешбэка за туры по России не предвидится. Но акции раннего бронирования у большинства крупных туроператоров, скорее всего, тоже будут свернуты гораздо раньше конца марта. Для туристов это выразится в исчезновении скидок и переходе на более жесткие условия оплаты", — отметили в ассоциации.
В этом году только около трех процентов отелей юга России дают скидки по раннему бронированию, тогда как в 2022 году таких было около десяти процентов. "И в Абхазии, и в Краснодарском крае прошлый сезон был весьма хорошим, поэтому никто пока не видит необходимости стимулировать спрос снижением цены", — пояснили в АТОР.
Туроператоры "Дельфин" и Fun&Sun готовы свернуть акцию раннего бронирования уже в январе, "Алеан" — в середине февраля. Рассматривает вопрос о досрочном завершении программы и "Интурист", но планирует принять решение только в последних числах января. При этом в "Мультитур" пока не намерен менять заявленные сроки окончания акции, которые намечены на 31 марта, выяснили эксперты.
Акция раннего бронирования позволяет туристам приобрести путевки со скидками, а также оплатить отдых частями. Например, у туроператора "Дельфин" сейчас скидки составляют до семи процентов, первый взнос равен 25 процентам от стоимости путешествия, а 75 процентов клиент должен внести за две недели до заезда. У Fun&Sun первый взнос — 999 рублей, оплатить 50 процентов путевки необходимо за 30 дней до начала поездки, а остаток внести за десять дней до вылета.