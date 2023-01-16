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Турфирмы раньше обычного свернут акцию раннего бронирования летнего отдыха - РИА Новости, 16.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230116/puteshestviya-1845134855.html
Турфирмы раньше обычного свернут акцию раннего бронирования летнего отдыха
Турфирмы раньше обычного свернут акцию раннего бронирования летнего отдыха - РИА Новости, 16.01.2023
Турфирмы раньше обычного свернут акцию раннего бронирования летнего отдыха
Многие ведущие федеральные туроператоры завершают раннее бронирование курортов юга России уже в январе-феврале, тогда как раньше срок работы акции традиционно... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:17
2023-01-16T13:17
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Многие ведущие федеральные туроператоры завершают раннее бронирование курортов юга России уже в январе-феврале, тогда как раньше срок работы акции традиционно ограничивался концом марта, сообщает АТОР."В этом году кешбэка за туры по России не предвидится. Но акции раннего бронирования у большинства крупных туроператоров, скорее всего, тоже будут свернуты гораздо раньше конца марта. Для туристов это выразится в исчезновении скидок и переходе на более жесткие условия оплаты", — отметили в ассоциации. В этом году только около трех процентов отелей юга России дают скидки по раннему бронированию, тогда как в 2022 году таких было около десяти процентов. "И в Абхазии, и в Краснодарском крае прошлый сезон был весьма хорошим, поэтому никто пока не видит необходимости стимулировать спрос снижением цены", — пояснили в АТОР. Туроператоры "Дельфин" и Fun&amp;Sun готовы свернуть акцию раннего бронирования уже в январе, "Алеан" — в середине февраля. Рассматривает вопрос о досрочном завершении программы и "Интурист", но планирует принять решение только в последних числах января. При этом в "Мультитур" пока не намерен менять заявленные сроки окончания акции, которые намечены на 31 марта, выяснили эксперты.Акция раннего бронирования позволяет туристам приобрести путевки со скидками, а также оплатить отдых частями. Например, у туроператора "Дельфин" сейчас скидки составляют до семи процентов, первый взнос равен 25 процентам от стоимости путешествия, а 75 процентов клиент должен внести за две недели до заезда. У Fun&amp;Sun первый взнос — 999 рублей, оплатить 50 процентов путевки необходимо за 30 дней до начала поездки, а остаток внести за десять дней до вылета.
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туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
13:17 16.01.2023
 
Турфирмы раньше обычного свернут акцию раннего бронирования летнего отдыха

АТОР: большинство туроператоров свернут акцию раннего бронирования в январе и феврале

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкСемья с детьми
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Многие ведущие федеральные туроператоры завершают раннее бронирование курортов юга России уже в январе-феврале, тогда как раньше срок работы акции традиционно ограничивался концом марта, сообщает АТОР.
"В этом году кешбэка за туры по России не предвидится. Но акции раннего бронирования у большинства крупных туроператоров, скорее всего, тоже будут свернуты гораздо раньше конца марта. Для туристов это выразится в исчезновении скидок и переходе на более жесткие условия оплаты", — отметили в ассоциации.
В этом году только около трех процентов отелей юга России дают скидки по раннему бронированию, тогда как в 2022 году таких было около десяти процентов. "И в Абхазии, и в Краснодарском крае прошлый сезон был весьма хорошим, поэтому никто пока не видит необходимости стимулировать спрос снижением цены", — пояснили в АТОР.
Туроператоры "Дельфин" и Fun&Sun готовы свернуть акцию раннего бронирования уже в январе, "Алеан" — в середине февраля. Рассматривает вопрос о досрочном завершении программы и "Интурист", но планирует принять решение только в последних числах января. При этом в "Мультитур" пока не намерен менять заявленные сроки окончания акции, которые намечены на 31 марта, выяснили эксперты.
Акция раннего бронирования позволяет туристам приобрести путевки со скидками, а также оплатить отдых частями. Например, у туроператора "Дельфин" сейчас скидки составляют до семи процентов, первый взнос равен 25 процентам от стоимости путешествия, а 75 процентов клиент должен внести за две недели до заезда. У Fun&Sun первый взнос — 999 рублей, оплатить 50 процентов путевки необходимо за 30 дней до начала поездки, а остаток внести за десять дней до вылета.
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