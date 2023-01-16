https://ria.ru/20230116/puteshestviya-1845134855.html

Турфирмы раньше обычного свернут акцию раннего бронирования летнего отдыха

Турфирмы раньше обычного свернут акцию раннего бронирования летнего отдыха - РИА Новости, 16.01.2023

Турфирмы раньше обычного свернут акцию раннего бронирования летнего отдыха

Многие ведущие федеральные туроператоры завершают раннее бронирование курортов юга России уже в январе-феврале, тогда как раньше срок работы акции традиционно... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:17

2023-01-16T13:17

2023-01-16T13:17

туризм

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Многие ведущие федеральные туроператоры завершают раннее бронирование курортов юга России уже в январе-феврале, тогда как раньше срок работы акции традиционно ограничивался концом марта, сообщает АТОР."В этом году кешбэка за туры по России не предвидится. Но акции раннего бронирования у большинства крупных туроператоров, скорее всего, тоже будут свернуты гораздо раньше конца марта. Для туристов это выразится в исчезновении скидок и переходе на более жесткие условия оплаты", — отметили в ассоциации. В этом году только около трех процентов отелей юга России дают скидки по раннему бронированию, тогда как в 2022 году таких было около десяти процентов. "И в Абхазии, и в Краснодарском крае прошлый сезон был весьма хорошим, поэтому никто пока не видит необходимости стимулировать спрос снижением цены", — пояснили в АТОР. Туроператоры "Дельфин" и Fun&Sun готовы свернуть акцию раннего бронирования уже в январе, "Алеан" — в середине февраля. Рассматривает вопрос о досрочном завершении программы и "Интурист", но планирует принять решение только в последних числах января. При этом в "Мультитур" пока не намерен менять заявленные сроки окончания акции, которые намечены на 31 марта, выяснили эксперты.Акция раннего бронирования позволяет туристам приобрести путевки со скидками, а также оплатить отдых частями. Например, у туроператора "Дельфин" сейчас скидки составляют до семи процентов, первый взнос равен 25 процентам от стоимости путешествия, а 75 процентов клиент должен внести за две недели до заезда. У Fun&Sun первый взнос — 999 рублей, оплатить 50 процентов путевки необходимо за 30 дней до начала поездки, а остаток внести за десять дней до вылета.

https://ria.ru/20230116/puteshestviya-1844699022.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор)