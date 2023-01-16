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Море вместо снега: самые популярные пляжные направления зимы - РИА Новости, 16.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230116/puteshestviya-1844699022.html
Море вместо снега: самые популярные пляжные направления зимы
Море вместо снега: самые популярные пляжные направления зимы - РИА Новости, 16.01.2023
Море вместо снега: самые популярные пляжные направления зимы
После новогодних каникул туры в Таиланд, Египет, ОАЭ, на Мальдивы заметно подешевели. Этим стоит воспользоваться. Какие страны наиболее популярны для летнего... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T08:00
2023-01-16T08:03
туризм
туризм
маршруты - туризм
таиланд
оаэ
турция
египет
куда можно лететь
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. После новогодних каникул туры в Таиланд, Египет, ОАЭ, на Мальдивы заметно подешевели. Этим стоит воспользоваться. Какие страны наиболее популярны для летнего отдыха зимой и сколько это стоит — в материале РИА Новости.Бюджетный Египет"Египет остается наиболее доступным по цене и самым массовым зимним направлением. Так сложилось исторически", — рассказывают в "Интуристе".Однако вариантов отдыха "почти даром", например за 30 тысяч рублей на двоих, как несколько лет назад, уже не найти. Но сохранять относительно невысокие цены позволяет широкий выбор авиарейсов: на курорты Красного моря летает "Аэрофлот", "Россия", Azur Air, Red Wings.Минимальная стоимость недельного пребывания в Стране пирамид в конце января на двоих начинается от 74 тысяч рублей, уточнила PR-директор туроператора Дарья Домостроева. Сюда входят перелет, проживание в гостинице категории "четыре звезды" по системе "все включено", трансфер и страховка.Средняя цена выше — 99 тысяч рублей на двоих, отмечают в Travelata.ru. Также их специалисты подсчитали, что эту страну выбирают 27 процентов организованных российских туристов.Впрочем, если лететь в Шарм-эш-Шейх, сэкономить можно на оплате визы. "Туристы, не планирующие выезжать с Синайского полуострова, получают разрешение на въезд по прилете. Виза бесплатная, — объясняет Дарья Домостроева. — В Хургаде ее также можно получить в аэропорту, но уже за 25 долларов".В топе — Ближний Восток и АзияВместе с Египтом наибольшим спросом у россиян пользуются ОАЭ и Таиланд, отмечают все туроператоры. Сервис "Слетать.ру" оценивает доли этих двух стран в 18 и 17 процентов соответственно.Эмираты — лидеры спроса у "Русского Экспресса". Их популярность объясняется большим количеством чартерных и регулярных рейсов из Москвы и регионов, наличием гарантированных мест в отелях, поясняет директор департамента рекламы и PR туроператора Анна Филатовская. Еще из плюсов ОАЭ — относительно короткий (пять часов) перелет, отсутствие ковидных ограничений и виз, рост числа гостиниц с системой "все включено".Путевку на двоих на неделю в отель категории "четыре звезды" можно купить на конец января за 100 тысяч рублей, говорят в Coral Travel. Правда, средняя цена такого отдыха все же на треть выше — 133 тысячи рублей, подсчитали в Travelata.ru."Очень востребован сейчас также Таиланд. Направление всегда было популярным, теперь там отменили ковидные ограничения, по-прежнему есть бюджетные отели", — перечисляет Филатовская.Правда, за счет дорогого авиаперелета минимальная стоимость отдыха в королевстве в два раза выше, чем в ОАЭ: от 190 тысяч рублей в четырехзвездочной гостинице. Причем только с завтраками, рассказали в пресс-службе Coral Travel.При этом на каникулах туристические власти Таиланда взбудоражили всех заявлением, что с 9 января собираются проверять у иностранных визитеров сертификаты о полной вакцинации от COVID-19 или справки о выздоровлении. Правда, это требование в последний момент отменили. Еще одна неприятная новость: введение туристического сбора в размере 300 батов (630 рублей). Но не в ближайшее время — в июне.Очень дорогая экзотикаПляжный отдых в экзотических странах сейчас не особо востребован. "На них суммарно приходится около пяти процентов объема продаж, наибольший интерес вызывают Мальдивы", — отмечают в пресс-службе "Слетать.ру".Это популярное направление предлагает отличный зимний пляжный отдых, говорит Филатовская. Из Москвы в Мале есть прямые рейсы и довольно много стыковочных. Виза не нужна, ковидных ограничений нет, хотя перед перелетом нужно заполнить декларацию о здоровье. Стоимость отдыха на Мальдивах сильно зависит от размещения: на локальных островах, по данным АТОР, цена путевок на десять дней начинается от 167 тысяч рублей. На островах-резортах, то есть тех, где всю территорию занимает отель, — в разы дороже.Популярна и Шри-Ланка, добавляет Филатовская: есть бюджетные гостиницы, отсутствуют ковидные ограничения, но нужна электронная виза. Стоимость десятидневного тура — от 185 тысяч рублей, подсчитали в АТОР.Более бюджетно можно отдохнуть на Гоа (от 125 тысяч рублей на двоих за десятидневный тур) и в Бахрейне (от 139 тысяч на тех же условиях). Траты на поездку в Катар в январе существенно выше: отпуск в трехзвездочной гостинице вдвоем — не менее 175 тысяч рублей."Сейшелы всегда были востребованы намного меньше Мальдив, но бронируют их постоянно — правда, индивидуальные туристы", — рассказывает представитель "Русского Экспресса". Из минусов — не очень удобные стыковочные авиаперелеты (но есть прямые рейсы "Аэрофлота"), ограниченное количество отелей, которые часто не подтверждают брони. Стоимость десятидневного отпуска вдвоем с авиабилетами и проживанием в отеле категории "три звезды" на Сейшелах составит не менее 193 тысяч рублей, уточняют в АТОР.Пляжным отдыхом в Африке интересуются единицы, отмечают участники рынка. Это продукт дорогой. Высокая цена обусловлена отсутствием прямой авиаперевозки.Та же проблема для желающих попасть в Индонезию и на Бали — перелет стоит недешево, к тому же для въезда до сих пор нужен сертификат о вакцинации.Интерес к Карибам тоже минимален из-за дорогих билетов: десятидневный тур на Кубу стоит от 190 тысяч рублей на двоих, а в Венесуэлу — от 204 тысяч рублей.Нельзя купаться, но можно гулятьЧасть туристов выбирает популярные для пляжного отдыха страны, в которых зимой купаться нельзя. В первую очередь — Турцию. По данным "Слетать.ру", на эту страну приходится 44 процента всех зимних заявок. Минимальная стоимость недельного отдыха в конце января вдвоем в "четверке" — от 41 тысячи рублей.В топ-5 зимних направлений, где море есть, но купаться не получится, входит и Россия. "Недорого, безопасно, близко. В стране растет количество хороших отелей на всех направлениях, до многих мест можно добраться на автомобиле", — поясняет Филатовская. По данным Travelata.ru, доля таких заказов — 16 процентов, а средний чек — чуть выше 39 тысяч рублей.Таиланд и Турция — для самостоятельныхИнтересы самостоятельных туристов несколько отличаются от запросов "пакетников". Так, Турция стала самым востребованным у независимых путешественников направлением. Туда покупает авиабилеты каждый десятый пользователь, рассказали в сервисе бронирования Туту. Эмираты и Таиланд входят в тройку лидеров. Средний чек за перелет в оба конца — 34, 70 и 83 тысячи рублей соответственно.У сервиса OneTwoTrip больше всего заказов на перелеты в Таиланд. Они обойдутся как минимум в 37 тысяч рублей в одну сторону. Проездные документы в ОАЭ и Индонезию — в 15,6 и 57 тысяч рублей соответственно. В пятерку самых популярных входят также авиабилеты во Вьетнам и Шри-Ланку, за них придется отдать как минимум 55 и 32 тысячи рублей.Лететь завтра, экономить на едеУчастники рынка выделили несколько тенденций, наметившихся при продаже путевок в теплые страны.Во-первых, увеличение цен на туры. "Основная проблема — рост стоимости перевозки почти по всем направлениям, часто в два раза", — подчеркивают в "Интуристе".По словам Анны Филатовской, люди по-прежнему ориентируются на цену путевки. Но теперь стало "очень много бронирований с вылетом завтра", клиенты предпочитают ловить горящие туры. Небольшую глубину продаж отметила и руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.Также россияне стали экономить на проживании. За год с 40 до 31 процента снизилось число тех, кто выбирает пляжный зимний отдых в "пятерках". Зато до 25 процентов повысилась доля туристов, бронирующих "трешки", удвоился спрос на гостиницы категории "две звезды", подсчитали в Travelata.ru.Почти в два раза снизилось число поклонников системы "все включено", говорят специалисты сервиса. При этом увеличился спрос на путевки без питания. Отели только с завтраками бронируют девять процентов туристов вместо семи.
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Мария Селиванова
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туризм, маршруты - туризм, таиланд, оаэ, турция, египет, куда можно лететь, отдых на море, мальдивы
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Таиланд, ОАЭ, Турция, Египет, куда можно лететь, Отдых на море, Мальдивы
08:00 16.01.2023 (обновлено: 08:03 16.01.2023)
 

Море вместо снега: самые популярные пляжные направления зимы

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyДевушки с коктейлями на пляже
Девушки с коктейлями на пляже - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. После новогодних каникул туры в Таиланд, Египет, ОАЭ, на Мальдивы заметно подешевели. Этим стоит воспользоваться. Какие страны наиболее популярны для летнего отдыха зимой и сколько это стоит — в материале РИА Новости.

Бюджетный Египет

"Египет остается наиболее доступным по цене и самым массовым зимним направлением. Так сложилось исторически", — рассказывают в "Интуристе".
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Однако вариантов отдыха "почти даром", например за 30 тысяч рублей на двоих, как несколько лет назад, уже не найти. Но сохранять относительно невысокие цены позволяет широкий выбор авиарейсов: на курорты Красного моря летает "Аэрофлот", "Россия", Azur Air, Red Wings.
Минимальная стоимость недельного пребывания в Стране пирамид в конце января на двоих начинается от 74 тысяч рублей, уточнила PR-директор туроператора Дарья Домостроева. Сюда входят перелет, проживание в гостинице категории "четыре звезды" по системе "все включено", трансфер и страховка.
Средняя цена выше — 99 тысяч рублей на двоих, отмечают в Travelata.ru. Также их специалисты подсчитали, что эту страну выбирают 27 процентов организованных российских туристов.
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Впрочем, если лететь в Шарм-эш-Шейх, сэкономить можно на оплате визы. "Туристы, не планирующие выезжать с Синайского полуострова, получают разрешение на въезд по прилете. Виза бесплатная, — объясняет Дарья Домостроева. — В Хургаде ее также можно получить в аэропорту, но уже за 25 долларов".

В топе — Ближний Восток и Азия

Вместе с Египтом наибольшим спросом у россиян пользуются ОАЭ и Таиланд, отмечают все туроператоры. Сервис "Слетать.ру" оценивает доли этих двух стран в 18 и 17 процентов соответственно.
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Эмираты — лидеры спроса у "Русского Экспресса". Их популярность объясняется большим количеством чартерных и регулярных рейсов из Москвы и регионов, наличием гарантированных мест в отелях, поясняет директор департамента рекламы и PR туроператора Анна Филатовская.
Еще из плюсов ОАЭ — относительно короткий (пять часов) перелет, отсутствие ковидных ограничений и виз, рост числа гостиниц с системой "все включено".
Путевку на двоих на неделю в отель категории "четыре звезды" можно купить на конец января за 100 тысяч рублей, говорят в Coral Travel. Правда, средняя цена такого отдыха все же на треть выше — 133 тысячи рублей, подсчитали в Travelata.ru.
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"Очень востребован сейчас также Таиланд. Направление всегда было популярным, теперь там отменили ковидные ограничения, по-прежнему есть бюджетные отели", — перечисляет Филатовская.
Правда, за счет дорогого авиаперелета минимальная стоимость отдыха в королевстве в два раза выше, чем в ОАЭ: от 190 тысяч рублей в четырехзвездочной гостинице. Причем только с завтраками, рассказали в пресс-службе Coral Travel.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкБананы на рынке в исторической части Пхукет Тауна на острове Пхукет
Бананы на рынке в исторической части Пхукет Тауна в провинции Пхукет на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Бананы на рынке в исторической части Пхукет Тауна на острове Пхукет
При этом на каникулах туристические власти Таиланда взбудоражили всех заявлением, что с 9 января собираются проверять у иностранных визитеров сертификаты о полной вакцинации от COVID-19 или справки о выздоровлении. Правда, это требование в последний момент отменили. Еще одна неприятная новость: введение туристического сбора в размере 300 батов (630 рублей). Но не в ближайшее время — в июне.

Очень дорогая экзотика

Пляжный отдых в экзотических странах сейчас не особо востребован. "На них суммарно приходится около пяти процентов объема продаж, наибольший интерес вызывают Мальдивы", — отмечают в пресс-службе "Слетать.ру".
© РИА Новости / Мария СеливановаТуристка на пляже, Мальдивы
Туристка на пляже на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Туристка на пляже, Мальдивы
Это популярное направление предлагает отличный зимний пляжный отдых, говорит Филатовская. Из Москвы в Мале есть прямые рейсы и довольно много стыковочных. Виза не нужна, ковидных ограничений нет, хотя перед перелетом нужно заполнить декларацию о здоровье.
Стоимость отдыха на Мальдивах сильно зависит от размещения: на локальных островах, по данным АТОР, цена путевок на десять дней начинается от 167 тысяч рублей. На островах-резортах, то есть тех, где всю территорию занимает отель, — в разы дороже.
Популярна и Шри-Ланка, добавляет Филатовская: есть бюджетные гостиницы, отсутствуют ковидные ограничения, но нужна электронная виза. Стоимость десятидневного тура — от 185 тысяч рублей, подсчитали в АТОР.
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Более бюджетно можно отдохнуть на Гоа (от 125 тысяч рублей на двоих за десятидневный тур) и в Бахрейне (от 139 тысяч на тех же условиях).
Траты на поездку в Катар в январе существенно выше: отпуск в трехзвездочной гостинице вдвоем — не менее 175 тысяч рублей.
"Сейшелы всегда были востребованы намного меньше Мальдив, но бронируют их постоянно — правда, индивидуальные туристы", — рассказывает представитель "Русского Экспресса". Из минусов — не очень удобные стыковочные авиаперелеты (но есть прямые рейсы "Аэрофлота"), ограниченное количество отелей, которые часто не подтверждают брони.
Стоимость десятидневного отпуска вдвоем с авиабилетами и проживанием в отеле категории "три звезды" на Сейшелах составит не менее 193 тысяч рублей, уточняют в АТОР.
Пляжным отдыхом в Африке интересуются единицы, отмечают участники рынка. Это продукт дорогой. Высокая цена обусловлена отсутствием прямой авиаперевозки.
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Та же проблема для желающих попасть в Индонезию и на Бали — перелет стоит недешево, к тому же для въезда до сих пор нужен сертификат о вакцинации.
Интерес к Карибам тоже минимален из-за дорогих билетов: десятидневный тур на Кубу стоит от 190 тысяч рублей на двоих, а в Венесуэлу — от 204 тысяч рублей.

Нельзя купаться, но можно гулять

Часть туристов выбирает популярные для пляжного отдыха страны, в которых зимой купаться нельзя. В первую очередь — Турцию. По данным "Слетать.ру", на эту страну приходится 44 процента всех зимних заявок. Минимальная стоимость недельного отдыха в конце января вдвоем в "четверке" — от 41 тысячи рублей.
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В топ-5 зимних направлений, где море есть, но купаться не получится, входит и Россия. "Недорого, безопасно, близко. В стране растет количество хороших отелей на всех направлениях, до многих мест можно добраться на автомобиле", — поясняет Филатовская. По данным Travelata.ru, доля таких заказов — 16 процентов, а средний чек — чуть выше 39 тысяч рублей.

Таиланд и Турция — для самостоятельных

Интересы самостоятельных туристов несколько отличаются от запросов "пакетников". Так, Турция стала самым востребованным у независимых путешественников направлением. Туда покупает авиабилеты каждый десятый пользователь, рассказали в сервисе бронирования Туту. Эмираты и Таиланд входят в тройку лидеров. Средний чек за перелет в оба конца — 34, 70 и 83 тысячи рублей соответственно.
© AFP 2023 / Giuseppe CacaceПляж в Дубае
Пляж в Дубае - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
Пляж в Дубае
У сервиса OneTwoTrip больше всего заказов на перелеты в Таиланд. Они обойдутся как минимум в 37 тысяч рублей в одну сторону. Проездные документы в ОАЭ и Индонезию — в 15,6 и 57 тысяч рублей соответственно. В пятерку самых популярных входят также авиабилеты во Вьетнам и Шри-Ланку, за них придется отдать как минимум 55 и 32 тысячи рублей.

Лететь завтра, экономить на еде

Участники рынка выделили несколько тенденций, наметившихся при продаже путевок в теплые страны.
Во-первых, увеличение цен на туры. "Основная проблема — рост стоимости перевозки почти по всем направлениям, часто в два раза", — подчеркивают в "Интуристе".
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По словам Анны Филатовской, люди по-прежнему ориентируются на цену путевки. Но теперь стало "очень много бронирований с вылетом завтра", клиенты предпочитают ловить горящие туры. Небольшую глубину продаж отметила и руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.
Также россияне стали экономить на проживании. За год с 40 до 31 процента снизилось число тех, кто выбирает пляжный зимний отдых в "пятерках". Зато до 25 процентов повысилась доля туристов, бронирующих "трешки", удвоился спрос на гостиницы категории "две звезды", подсчитали в Travelata.ru.
Почти в два раза снизилось число поклонников системы "все включено", говорят специалисты сервиса. При этом увеличился спрос на путевки без питания. Отели только с завтраками бронируют девять процентов туристов вместо семи.
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ТуризмТуризмМаршруты - ТуризмТаиландОАЭТурцияЕгипеткуда можно лететьОтдых на мореМальдивы
 
 
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