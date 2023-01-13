https://ria.ru/20230113/indoneziya-1844595784.html

Россияне стали чаще отдыхать в Индонезии

Россияне стали чаще отдыхать в Индонезии - РИА Новости, 13.01.2023

Россияне стали чаще отдыхать в Индонезии

Российский турпоток в Индонезию начал заметно расти с октября 2022 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:27

2023-01-13T15:27

2023-01-13T15:27

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский турпоток в Индонезию начал заметно расти с октября 2022 года, сообщает АТОР.За первые 11 месяцев прошлого года страну посетили 52 217 россиян. Из них 27 119 человек приехали в последние два месяца осени, следует из данных министерства туризма и креативной экономики Индонезии в РФ (VITO Russia)."Итоговая статистика будет известна в первой половине февраля. И, как полагают эксперты, показатели за декабрь превысят данные самого успешного за год по спросу ноября", — отмечают в ассоциации.Тем не менее, по словам туроператоров, реальные цифры пока что ниже потенциальных. И причина тому — отсутствие прямого авиасообщения и действующие ковидные ограничения: для въезда до сих пор нужен сертификат о вакцинации.Добраться из Москвы до Денпасара сейчас можно на лайнерах иностранных авиакомпаний со стыковкой. Цены на авиабилеты начинаются от 50 тысяч рублей с человека в одну сторону, а на пакетные туры — от 230 тысяч рублей на двоих на 13 дней.

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Лана Баева

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