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Россияне стали чаще отдыхать в Индонезии - РИА Новости, 13.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230113/indoneziya-1844595784.html
Россияне стали чаще отдыхать в Индонезии
Россияне стали чаще отдыхать в Индонезии - РИА Новости, 13.01.2023
Россияне стали чаще отдыхать в Индонезии
Российский турпоток в Индонезию начал заметно расти с октября 2022 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:27
2023-01-13T15:27
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
индонезия
ассоциация туроператоров россии (атор)
бали
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский турпоток в Индонезию начал заметно расти с октября 2022 года, сообщает АТОР.За первые 11 месяцев прошлого года страну посетили 52 217 россиян. Из них 27 119 человек приехали в последние два месяца осени, следует из данных министерства туризма и креативной экономики Индонезии в РФ (VITO Russia)."Итоговая статистика будет известна в первой половине февраля. И, как полагают эксперты, показатели за декабрь превысят данные самого успешного за год по спросу ноября", — отмечают в ассоциации.Тем не менее, по словам туроператоров, реальные цифры пока что ниже потенциальных. И причина тому — отсутствие прямого авиасообщения и действующие ковидные ограничения: для въезда до сих пор нужен сертификат о вакцинации.Добраться из Москвы до Денпасара сейчас можно на лайнерах иностранных авиакомпаний со стыковкой. Цены на авиабилеты начинаются от 50 тысяч рублей с человека в одну сторону, а на пакетные туры — от 230 тысяч рублей на двоих на 13 дней.
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туризм, туристы, новости - туризм, индонезия, ассоциация туроператоров россии (атор), бали
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Индонезия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Бали
15:27 13.01.2023
 
Россияне стали чаще отдыхать в Индонезии

АТОР: российский турпоток в Индонезию увеличился

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкСерфинг у побережья острова Бали
Серфинг у побережья острова Бали - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский турпоток в Индонезию начал заметно расти с октября 2022 года, сообщает АТОР.
За первые 11 месяцев прошлого года страну посетили 52 217 россиян. Из них 27 119 человек приехали в последние два месяца осени, следует из данных министерства туризма и креативной экономики Индонезии в РФ (VITO Russia).

"Итоговая статистика будет известна в первой половине февраля. И, как полагают эксперты, показатели за декабрь превысят данные самого успешного за год по спросу ноября", — отмечают в ассоциации.
Тем не менее, по словам туроператоров, реальные цифры пока что ниже потенциальных. И причина тому — отсутствие прямого авиасообщения и действующие ковидные ограничения: для въезда до сих пор нужен сертификат о вакцинации.
Добраться из Москвы до Денпасара сейчас можно на лайнерах иностранных авиакомпаний со стыковкой. Цены на авиабилеты начинаются от 50 тысяч рублей с человека в одну сторону, а на пакетные туры — от 230 тысяч рублей на двоих на 13 дней.
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