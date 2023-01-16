https://ria.ru/20230116/pomosch-1845192584.html

ЕС во вторник выплатит Украине три миллиарда евро помощи

ЕС во вторник выплатит Украине три миллиарда евро помощи - РИА Новости, 16.01.2023

ЕС во вторник выплатит Украине три миллиарда евро помощи

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК от имени Евросоюза во вторник перечислит Украине новый транш в размере 3 миллиарда евро из нового... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:26

2023-01-16T14:26

2023-01-16T14:44

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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК от имени Евросоюза во вторник перечислит Украине новый транш в размере 3 миллиарда евро из нового пакета макрофинансовой помощи."Завтра мы уже выплатим первые 3 миллиарда евро из 18 миллиардов макрофинансовой поддержки, согласованной в декабре", - говорится в ее Twitter.Как сообщил в понедельник исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, эти средства призваны помочь Украине "покрыть свои насущные потребности".Еврокомиссия 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украины на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Затем институты власти ЕС согласовали ее.Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года.Объём этого пакета макрофинансовой поддержки является крупнейшим в истории Евросоюза, отмечала ранее фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20230115/oruzhie-1845062870.html

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в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, twitter, валдис домбровскис