https://ria.ru/20230116/peregovory-1845109874.html
Токио и Сеул обсудили вопрос подневольного труда во время войны
Токио и Сеул обсудили вопрос подневольного труда во время войны - РИА Новости, 16.01.2023
Токио и Сеул обсудили вопрос подневольного труда во время войны
Япония и Республика Корея провели обмен мнениями по новому плану решения проблемы принудительного труда на японских заводах во время войны, связанной с угрозой... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T10:55
2023-01-16T10:55
2023-01-16T12:01
в мире
южная корея
япония
токио
юн сок ель
вторая мировая война (1939-1945)
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ТОКИО, 16 янв, РИА Новости. Япония и Республика Корея провели обмен мнениями по новому плану решения проблемы принудительного труда на японских заводах во время войны, связанной с угрозой "обналичивания" японских активов в Южной Корее, сообщил телеканал NHK. Высокопоставленные чиновники МИД обеих стран на уровне глав департаментов провели переговоры в Токио. Их содержание не раскрывается, но, согласно сведениям телеканала, они были посвящены новому предложению Южной Кореи по выплатам бывшим рабочим японских предприятий. План заключается в том, чтобы вместо Японии им было заплачено из фонда при правительстве Южной Кореи. Как сообщает телеканал, даже при согласии Японии план может встретить сопротивление внутри южнокорейского общества, в котором сильны настроения по требованию с Японии извинений и возмещения ущерба. В конце 2018 года южнокорейский суд обязал японские компании Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries, использовавшие подневольный труд корейцев во время Второй мировой войны, выплатить компенсации пострадавшим. Япония же считает, что все компенсации уже были выплачены Южной Корее в 1965 году, рассчитывая на то, что часть из выплаченных Южной Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, южнокорейское правительство направит на персональные компенсации пострадавшим. Однако этого не произошло, пострадавшие почти ничего не получили, а средства правительство направило на развитие экономики и инфраструктуры. Пострадавшие же продолжают добиваться своего в судах, однако Япония считает, что ответчиком должны выступать не японские предприятия, а правительство Южной Кореи. Таким образом, компенсации по решению суда в 2018 году выплачены не были, а решением суда активы этих компаний в Южной Корее были арестованы. В настоящее время идет подготовка к так называемому "обналичиванию" этих активов, то есть их конфискации и продаже. В этом случае отношения двух стран будет сложно вернуть на прежний уровень. Однако с приходом к власти администрации президента Юн Сок Еля стали заметны попытки нормализации отношений. Летом прошлого года состоялся первый с 2019 года визит министра иностранных дел Южной Кореи в Японию. На прошлой неделе Южная Корея выступила с новым планом урегулирования спорной проблемы, после чего между двумя странами начались консультации.
https://ria.ru/20230111/yaponiya-1844033525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, япония, токио, юн сок ель, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Южная Корея, Япония, Токио, Юн Сок Ель, Вторая мировая война (1939-1945)
10:55 16.01.2023 (обновлено: 12:01 16.01.2023)
Токио и Сеул обсудили вопрос подневольного труда во время войны
Япония и Южная Корея провели переговоры по проблеме принудительного труда во время войны
ТОКИО, 16 янв, РИА Новости. Япония и Республика Корея провели обмен мнениями по новому плану решения проблемы принудительного труда на японских заводах во время войны, связанной с угрозой "обналичивания" японских активов в Южной Корее, сообщил телеканал NHK.
Высокопоставленные чиновники МИД обеих стран на уровне глав департаментов провели переговоры в Токио. Их содержание не раскрывается, но, согласно сведениям телеканала, они были посвящены новому предложению Южной Кореи по выплатам бывшим рабочим японских предприятий. План заключается в том, чтобы вместо Японии им было заплачено из фонда при правительстве Южной Кореи.
Как сообщает телеканал, даже при согласии Японии план может встретить сопротивление внутри южнокорейского общества, в котором сильны настроения по требованию с Японии извинений и возмещения ущерба.
В конце 2018 года южнокорейский суд обязал японские компании Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries, использовавшие подневольный труд корейцев во время Второй мировой войны, выплатить компенсации пострадавшим. Япония же считает, что все компенсации уже были выплачены Южной Корее в 1965 году, рассчитывая на то, что часть из выплаченных Южной Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, южнокорейское правительство направит на персональные компенсации пострадавшим. Однако этого не произошло, пострадавшие почти ничего не получили, а средства правительство направило на развитие экономики и инфраструктуры. Пострадавшие же продолжают добиваться своего в судах, однако Япония считает, что ответчиком должны выступать не японские предприятия, а правительство Южной Кореи.
Таким образом, компенсации по решению суда в 2018 году выплачены не были, а решением суда активы этих компаний в Южной Корее были арестованы. В настоящее время идет подготовка к так называемому "обналичиванию" этих активов, то есть их конфискации и продаже. В этом случае отношения двух стран будет сложно вернуть на прежний уровень.
Однако с приходом к власти администрации президента Юн Сок Еля
стали заметны попытки нормализации отношений. Летом прошлого года состоялся первый с 2019 года визит министра иностранных дел Южной Кореи в Японию. На прошлой неделе Южная Корея выступила с новым планом урегулирования спорной проблемы, после чего между двумя странами начались консультации.