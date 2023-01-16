https://ria.ru/20230116/memorandum-1845164263.html

Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 миллиардов евро

Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 миллиардов евро - РИА Новости, 16.01.2023

Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 миллиардов евро

Украина и Евросоюз подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:10

2023-01-16T13:10

2023-01-16T13:26

специальная военная операция на украине

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санкции в отношении россии

денис шмыгаль

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Украина и Евросоюз подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль."Украина и ЕС только что подписали меморандум о взаимопонимании по поводу предоставления 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи. На этой неделе ожидаем получение транша в размере 3 миллиардов евро", - написал он в Twitter.Еврокомиссия 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украины на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Затем институты власти ЕС согласовали ее. В ЕК еще в прошлом году отмечали, что хотели бы перечислить первые средства от имени Евросоюза уже в январе.Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года.Объем этого пакета макрофинансовой поддержки является крупнейшим в истории Евросоюза, отмечала ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.РИА НовостиУкраина и ЕС подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 млрд евро помощи – премьер Украины

https://ria.ru/20230115/vooruzhenie-1845045884.html

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в мире, украина, киев, евросоюз, санкции в отношении россии, денис шмыгаль, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия