https://ria.ru/20230116/magate-1845332911.html

Миссия МАГАТЭ приступила к работе на Южно-Украинской АЭС

Миссия МАГАТЭ приступила к работе на Южно-Украинской АЭС - РИА Новости, 16.01.2023

Миссия МАГАТЭ приступила к работе на Южно-Украинской АЭС

Миссия экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступила к работе на Южно-Украинской АЭС, об этом сообщил в соцсети Twitter генеральный... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T23:58

2023-01-16T23:58

2023-01-16T23:58

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

магатэ

южно-украинская аэс

twitter

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ВЕНА, 16 янв - РИА Новости. Миссия экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступила к работе на Южно-Украинской АЭС, об этом сообщил в соцсети Twitter генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. "Мы здесь, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и охрану во время продолжающегося конфликта. Скоро МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех АЭС Украины", - написал Гросси. Глава МАГАТЭ также опубликовал в соцсети видео, на котором запечатлён момент поднятия флага МАГАТЭ. Ранее глава МАГАТЭ неоднократно анонсировал ввод миссий агентства на всех украинских АЭС.

https://ria.ru/20230113/magate-1844742498.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, рафаэль гросси, магатэ, южно-украинская аэс, twitter