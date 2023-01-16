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Миссия МАГАТЭ приступила к работе на Южно-Украинской АЭС - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/magate-1845332911.html
Миссия МАГАТЭ приступила к работе на Южно-Украинской АЭС
Миссия МАГАТЭ приступила к работе на Южно-Украинской АЭС - РИА Новости, 16.01.2023
Миссия МАГАТЭ приступила к работе на Южно-Украинской АЭС
Миссия экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступила к работе на Южно-Украинской АЭС, об этом сообщил в соцсети Twitter генеральный... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T23:58
2023-01-16T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
магатэ
южно-украинская аэс
twitter
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ВЕНА, 16 янв - РИА Новости. Миссия экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступила к работе на Южно-Украинской АЭС, об этом сообщил в соцсети Twitter генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. "Мы здесь, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и охрану во время продолжающегося конфликта. Скоро МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех АЭС Украины", - написал Гросси. Глава МАГАТЭ также опубликовал в соцсети видео, на котором запечатлён момент поднятия флага МАГАТЭ. Ранее глава МАГАТЭ неоднократно анонсировал ввод миссий агентства на всех украинских АЭС.
https://ria.ru/20230113/magate-1844742498.html
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, южно-украинская аэс, twitter
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Южно-Украинская АЭС, Twitter
23:58 16.01.2023
 
Миссия МАГАТЭ приступила к работе на Южно-Украинской АЭС

Директор МАГАТЭ Гросси: эксперты агентства приступили к работе на Южно-Украинской АЭС

© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в медиабанкПервый блок Южно-Украинской АЭС
Первый блок Южно-Украинской АЭС - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в медиабанк
Первый блок Южно-Украинской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 16 янв - РИА Новости. Миссия экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступила к работе на Южно-Украинской АЭС, об этом сообщил в соцсети Twitter генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
"Мы здесь, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и охрану во время продолжающегося конфликта. Скоро МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех АЭС Украины", - написал Гросси.
Глава МАГАТЭ также опубликовал в соцсети видео, на котором запечатлён момент поднятия флага МАГАТЭ.
Ранее глава МАГАТЭ неоднократно анонсировал ввод миссий агентства на всех украинских АЭС.
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 19:45Специальная военная операция на Украине
На Запорожскую АЭС прибыла новая группа из экспертов МАГАТЭ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиМАГАТЭЮжно-Украинская АЭСTwitter
 
 
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