https://ria.ru/20230116/magate-1845332911.html
Миссия МАГАТЭ приступила к работе на Южно-Украинской АЭС
Миссия МАГАТЭ приступила к работе на Южно-Украинской АЭС - РИА Новости, 16.01.2023
Миссия МАГАТЭ приступила к работе на Южно-Украинской АЭС
Миссия экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступила к работе на Южно-Украинской АЭС, об этом сообщил в соцсети Twitter генеральный... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T23:58
2023-01-16T23:58
2023-01-16T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
магатэ
южно-украинская аэс
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143710/95/1437109569_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_a48b1d48c70d23a628a44d364b862dc3.jpg
ВЕНА, 16 янв - РИА Новости. Миссия экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступила к работе на Южно-Украинской АЭС, об этом сообщил в соцсети Twitter генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. "Мы здесь, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и охрану во время продолжающегося конфликта. Скоро МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех АЭС Украины", - написал Гросси. Глава МАГАТЭ также опубликовал в соцсети видео, на котором запечатлён момент поднятия флага МАГАТЭ. Ранее глава МАГАТЭ неоднократно анонсировал ввод миссий агентства на всех украинских АЭС.
https://ria.ru/20230113/magate-1844742498.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143710/95/1437109569_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4668d3a817d71c0f76448adba342e67f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафаэль гросси, магатэ, южно-украинская аэс, twitter
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Южно-Украинская АЭС, Twitter
Миссия МАГАТЭ приступила к работе на Южно-Украинской АЭС
Директор МАГАТЭ Гросси: эксперты агентства приступили к работе на Южно-Украинской АЭС