Биография Джины Лоллобриджиды

Биография Джины Лоллобриджиды - РИА Новости, 16.01.2023

Биография Джины Лоллобриджиды

Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида (Gina Lollobrigida, настоящее имя Луиджина) родилась 4 июля 1927 года в городе Субиако в Италии в бедной... РИА Новости, 16.01.2023

Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида (Gina Lollobrigida, настоящее имя Луиджина) родилась 4 июля 1927 года в городе Субиако в Италии в бедной многодетной семье рабочего-мебельщика. В 1945 году ее семья переехала на окраину Рима, где она зарабатывала свои первые деньги как уличная художница – рисованием карикатур и шаржей. Изучала живопись и скульптуру в Академии изящных искусств в Риме.Лоллобриджида пробовала себя в роли манекенщицы, принимала участие в конкурсах красоты. В 1947 году она завоевала второе место на конкурсе красоты в Риме, однако, "по требованию зрителей", которые аплодировали ей почти десять минут, получила право участвовать в конкурсе "Мисс Италия", где стала третьей. Модельная карьера позволила привлечь внимание кинорежиссеров. В 1946 году Лоллобриджида снялась в эпизодической роли в фильме "Черный орел" (Black Eagle) Риккардо Фреды, снятом по мотивам повести Александра Пушкина "Дубровский". Далее последовали роли в музыкальных фильмах режиссера Марио Косты – "Любовный напиток" (L'Elisir d'amore, 1947), "Паяцы" (I pagliacci, 1948), "Без ума от оперы" (Follie per l'opera, 1949). Первой значительной работой в кино Джины Лоллобриджиды стал антифашистский фильм Карло Лиццани "Осторожно! Бандиты!" (Achtung! Banditi!, 1951), после которого она начала сниматься у ведущих итальянских режиссеров тех лет – Алессандро Блазетти, Марио Камерини и Пьетро Джерми.Звездой "большого кино" Лоллобриджида стала в 1952 году, когда на экраны вышел приключенческий фильм французского режиссера Кристиана-Жака "Фан-Фан-Тюльпан" (Fanfan la Tulipe, 1951), где Лоллобриджида снялась в главной роли вместе с известным французским актером Жераром Филиппом. За актрисой закрепилось амплуа девушки из народа – задиристой, острой на язык, непокорной. Такой она запомнилась в фильмах "Ночные красавицы" (Les Belles de nuit, 1952) Рене Клера, "Провинциалка" (La Provinciale, 1953) Марио Сольдати, "Римлянка" (La Romana, 1954) Луиджи Дзампы, комедиях Луиджи Коменчини – "Хлеб, любовь и фантазия" (Pane, Amore, E Fantasia, 1953) и "Хлеб, любовь и ревность" (Pane, Amore E Gelosia, 1954).В 1956 году состоялся дебют Лоллобриджиды в Голливуде. Среди наиболее известных и любимых зрителями фильмов с участием актрисы – экранизация романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" (Hunchback of Notre Dame, 1956) Жана Деланнуа, историческая драма "Соломон и царица Савская" (Solomon and Sheba, 1959) Кинга Видора, комедия "Бурное море" (Mare matto, 1963) Ренато Кастеллани и другие.Всего актриса снялась в более 60 кинолентах. Кинокритиками отмечены ее роли в фильмах "Закон" (Law, 1959) Жюля Дассена, "Приходи в сентябре" (Come September, 1961) Роберта Маллигана, "Имперская Венера" (Imperial Venus, 1962) Жана Деланнуа, "Доброго вечера, миссис Кэмпбелл" (Buona Sera, Mrs. Campbell, 1968) Мелвина Фрэнка и других.В конце 1960-х годов актриса реже стала появляться на экране, в 1970-х годах ее карьера пошла на спад и почти завершилась в 1973 году главной ролью в драме "Смертный грех" (No encontré rosas para mi madre) Франсиско Ровиры Белеты. В течение последующих десятилетий она была занята лишь в нескольких фильмах и сериалах.В конце 1990-х годов Лоллобриджида снялась в главной роли – Габи Береби во французской комедии XXL (1998) Ариэля Зейтуна. В 2011 году с ее участием вышла итальянская комедия "Блокбастер" (Box Office 3D) Эцио Греджо – пародия на американские блокбастеры "Гарри Поттер", "Код да Винчи", "Девушка с татуировкой дракона", "Сумерки". В 1972 году актриса дебютировала в качестве режиссера, сценариста и продюсера, сняв документальную ленту "Портрет Фиделя" (Ritratto di Fidel) о лидере кубинской революции Фиделе Кастро. В 1970-е годы Лоллобриджида активно занималась художественной фотографией.Начиная с 1990-х годов, актриса занималась ваянием скульптур из бронзы и мрамора. Сюжеты для своих композиций Джина брала из собственной жизни. Ряд образов был связан с фильмами "Фанфан-тюльпан", "Собор Парижской богоматери", "Соломон и царица Савская". В июне 2003 года в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина прошла выставка скульптур Джины Лоллобриджиды. Экспозиция насчитывала 38 работ актрисы из имеющихся 60. В 1999 году Лоллобриджида участвовал в выборах в Европарламент по списку демократов Романо Проди. Она получила в общей сложности около 10 тысяч голосов, что оказалось недостаточно для избрания. В сентябре 2022 года Джина Лоллобриджида заявила, что будет кандидатом на всеобщих выборах в Сенат в качестве лидера политического образования "Суверенная и народная Италия" (Italia Sovrana e Popolare), она возглавила список в нескольких районах страны – в Лацио, в восточной Сицилии (Катания, Мессина, Таормина) и в Венето. По итогам выборов не прошла в парламент. Джина Лоллобриджида – кавалер ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (1987). Была также награждена французским орденом Почетного легиона.В 2004 году она была удостоена звания командора французского Ордена искусств и изящной словесности. Актриса являлась лауреатом итальянских премий "Давид ди Донателло" (1956, 1963, 1969, 1986, 1996, 2006, 2016) и "Серебряная лента" (1953, 1962), премии "Золотой глобус" (1961), немецкой премии "Бэмби" (1956, 1957, 1958, 1959, 1987, 1990) и других. Она была удостоена премий международных кинофестивалей – в Берлине (1986), Карловых Варах (1995), Таормине (2001, 2012), Риме (2008, 2012) и др. Джина Лоллобриджида была замужем (1949-1971) за врачом Милко Скофичем (Milko Skofic), впоследствии ставшим ее менеджером. В этом браке в 1957 году у актрисы родился сын Милко Скофич-младший (Milko Skofic Jr.). 16 января 2023 года стало известно, что Джина Лоллобриджида скончалась.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

